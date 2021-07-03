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Украина – Англия, прямая трансляция матча 1/4 финала Чемпионата Европы, Онлайн матча Украина – Англия, 3 июля 2021

Украина — Англия. Онлайн. Ждём ещё одного чуда от украинцев?
Андрей Буров Кирилл Закатченко
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Украина — Англия. Онлайн
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Команда Шевченко в шаге от долгожданных медалей.

Добрый день, уважаемые пользователи сайта! 3 июля 2021 года сборная Украины проведет четвертьфинал Евро-2020 с Англией. Матч пройдёт в Риме и начнётся в 22:00 мск. Команда Андрея Шевченко с большим трудом пробилась в плей-офф, но там обыграла шведов и впервые в истории оказалась в восьмёрке сильнейших сборных чемпионата Европы. Как долго продлится везение Украины? Следите за событиями матча с нашей онлайн-трансляцией.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
03 июля 2021, суббота. 22:00 МСК
Украина
Не начался
Англия
Календарь матчей Евро-2020
Турнирная таблица Евро-2020
Live Кирилл Закатченко

😷 Украинские фанаты не смогут приехать в Рим из-за коронавирусных ограничений. Впрочем, есть мнение, что команда Шевченко без поддержки не останется.

«За нас практически вся Европа». На Украине уверены в поддержке итальянцев «За нас практически вся Европа». На Украине уверены в поддержке итальянцев
10:38 Кирилл Закатченко

📌 Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в своё время играл в чемпионате Англии. Получилось не так, как бы этого многим хотелось.

Абрамович придумал хитрый план, чтобы подписать Шевченко. Но украинец в Англии не заиграл Абрамович придумал хитрый план, чтобы подписать Шевченко. Но украинец в Англии не заиграл
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