Украина — Англия. Онлайн. Ждём ещё одного чуда от украинцев?
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Команда Шевченко в шаге от долгожданных медалей.
Добрый день, уважаемые пользователи сайта! 3 июля 2021 года сборная Украины проведет четвертьфинал Евро-2020 с Англией. Матч пройдёт в Риме и начнётся в 22:00 мск. Команда Андрея Шевченко с большим трудом пробилась в плей-офф, но там обыграла шведов и впервые в истории оказалась в восьмёрке сильнейших сборных чемпионата Европы. Как долго продлится везение Украины? Следите за событиями матча с нашей онлайн-трансляцией.
Live Кирилл Закатченко
😷 Украинские фанаты не смогут приехать в Рим из-за коронавирусных ограничений. Впрочем, есть мнение, что команда Шевченко без поддержки не останется.
10:38 Кирилл Закатченко
📌 Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в своё время играл в чемпионате Англии. Получилось не так, как бы этого многим хотелось.
Комментарии
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