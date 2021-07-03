Украина — Англия. Онлайн. Ждём ещё одного чуда от украинцев?

Добрый день, уважаемые пользователи сайта! 3 июля 2021 года сборная Украины проведет четвертьфинал Евро-2020 с Англией. Матч пройдёт в Риме и начнётся в 22:00 мск. Команда Андрея Шевченко с большим трудом пробилась в плей-офф, но там обыграла шведов и впервые в истории оказалась в восьмёрке сильнейших сборных чемпионата Европы. Как долго продлится везение Украины? Следите за событиями матча с нашей онлайн-трансляцией.