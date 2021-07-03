Италия идеально прошла проверку топ-соперником. Манчини изменил менталитет сборной

Отсутствие Эдена Азара, который не успел восстановиться от повреждения, стало единственной потерей Бельгии на матч с Италией. Его заменил Доку. Зато смог выйти с первых минут де Брёйне, который определяет игру сборной в намного большей степени, так что состав можно назвать почти идеальным.

Роберто Мартинес не стал менять расстановку и стиль: команда выстроилась с тремя центральными защитниками-ветеранами, Мёнье и Торганом Азаром на флангах и Лукаку в роли номинальной девятки, хотя по факту он постоянно отходил на правый фланг и освобождал зону для де Брёйне.

Роберто Манчини сделал две замены по сравнению с матчем с Австрией. Кьеллини вместо Ачерби – это, вероятно, решение персонально под Лукаку, а Кьеза заслужил место в основе великолепным выходом на замену. Стиль Италии не изменился: как всегда у Манчини, команда много владела мячом и защищалась прессингом на чужой половине поля.

Важная деталь: когда прессинг работал и в эпизодах позиционной обороны Италия была в порядке. Но в переходной фазе проблемы случались.

В первые 20 минут Бельгия нанесла три удара, в том числе с двух метров после углового. Все три были заблокированы. По-настоящему опасно бельгийцы атаковали, начиная с середины тайма в быстрых атаках, когда удавалось разбить первую волну прессинга. Итальянцы с трудом справлялись с рывками Лукаку: даже когда он не тащил мяч на дриблинге (а таких эпизодов в первом тайме было несколько), то здорово оставлял пространство де Брёйне, и тот получал коридор в центре, по которому можно выйти на ударную позицию. Так де Брёйне здорово пробил на 22-й минуте.

Возможно, разрыв этой зоны мог быть ещё более опасным, но на том же правом фланге Мёнье играл просто ужасно. В первом тайме он отдал 27 пасов – из них всего 15 точных.

Бельгия создавала полумоменты, а забивала Италия. Первый гол после подачи со штрафного был отменён из-за очевидного офсайда у Иммобиле. Но через 15 минут Италия забила снова. И снова не благодаря контролю мяча и комбинационной игре, а сочетанию индивидуального мастерства и ошибки соперника. Вертонген зачем-то пошёл в обводку в собственной штрафной и отдал неточный пас, мяч попал к Барелле, которым одни рывком ушёл до двоих и положил в дальний угол.

Возможно, позиционному футболу Манчини не хватает остроты, зато его игроки всегда отлично ориентируются по ситуации. Второй гол – тоже следствие случайного эпизода. Тилеманс, у которого уже была жёлтая, так боялся случайно сбить Инсинье, что убрал руки и остановился – его можно понять, так как ситуация развивалась далеко от ворот. Но и Алдервейлерд почему-то упустил момент для блокировки удара, а только пятился назад. В итоге, Инсинье получил время и пространство, чтобы разогнаться и подготовить удар метров с 23. Удар получился блестяще.

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Счёт 2:0 к концу первого тайма был не по игре. Команды были примерно равны, план Мартинеса со смещениями де Брёйне и Азара даже выглядел чуть предпочтительнее, потому что несколько раз приводил к полумоментам. Но Италия выжала из своих подходов максимум.

Пенальти спорный. Поскольку и Доку сам задел ногой собственную ногу, но и Ди Лоренцо толкнул его рукой, когда тот пробегал мимо. Ненужный, глупый толчок в неопасной ситуации, который тем не менее мог быть поводом для пенальти. Судья Славко Винчич использовал этот повод.

После перерыва Италия даже больше владела мячом, а Бельгия по-прежнему создавала опасность в быстрых атаках. Можно было ждать, что бельгийцы не станут отступать от стиля, который даёт им возможность для атак на пространстве, но важно, что Манчини даже не пришло в голову играть на удержание. Выигрывая. В четвертьфинале чемпионата Европы. Он действительно изменил менталитет Италии.

Бельгия создала опаснейший момент через 15 минут после начала второго тайма. И снова он начался с рывка Доку. Вообще, безотносительно пенальти, дуэль Доку с Ди Лоренцо была несколько односторонней. Эпизод кончился прострелом де Брёйне на дальнюю штангу, где Лукаку просто не повезло попасть в пустой угол с двух метров. Попал в Спинаццолу, которого партнёры по команде поздравляли так же, как если бы он забил гол.

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После ещё одного опаснейшего заброса вдоль ворот с левого фланга Манчини сделал двойную замену. Вместо Верратти и Иммобиле появились Кристанте и Беллотти. Любопытно, что не Локателли, но, видимо, потому что Кристанте – более оборонительный игрок. А Иммобиле действительно потерялся без пространства.

Мартинес к этому моменту уже сделал две замены. Шадли и Мертенс появились вместо Мёнье и Тилеманса. Расстановка сохранилась, но в полузащиту опустился де Брёйне, так что замены можно назвать атакующими. И уже через несколько минут Шадли дёрнул мышцу бедра и был в свою очередь заменён на Прата.

У Италии тоже случилась вынужденная замена. Спинаццола, который проводил сильный матч, тоже получил травму во время рывка. Он покинул поле в слезах и на носилках, вместо него вышел Эмерсон. Неравноценная замена.

Постоянные замены и травмы практически убили игру на 10 минут: с 70-й до 80-й. А после этого Италия уже играла как олдскульная Италия: без мяча и перед своей штрафной. В концовке Бельгия тотально контролировала мяч и имела огромное территориальное преимущество. Но позиционные атаки – не сильная сторона Мартинеса. Бельгийцы давили, но без голевых моментов. Единственный удар по воротам Доннаруммы после 80-й минуты – дальний удар Доку после сольного прохода, когда он обвёл нескольких соперников.

Бельгии не повезло пропустить два гола, когда она была не хуже. Бельгии не повезло не забить пару отличных моментов во втором тайме. Бельгии не повезло, что Доннарумме и Ди Лоренцо понадобилась медицинская помощь именно тогда, когда уже пошло добавленное время (подозрительное совпадение). Но с другой стороны: Бельгии повезло с пенальти. А если вспомнить второй тайм матча с Португалией (2:15 по ударам), с трусливым и закрытым футболом, то не Бельгии жаловаться на невезение. «Золотое поколение» опять ничего не выиграло, но конкретном в этом случае – по делу.