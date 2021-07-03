Футболист сборной Италии рыдал на поле. Его унесли на носилках

Полуфинальный матч чемпионата Европы между сборными Бельгии и Италии — настоящее украшение турнира. Вывеска сама по себе была огненной, так ещё и команды не подвели. Но эмоции в этой игре были не только положительными — нашлось место и драме.

В концовке матча защитник итальянцев Леонардо Спинаццола помчался за полузащитником Торганом Азаром, но остановился и попросил замену. Игрок сразу понял, что произошло. По движениям Спинаццолы могло показаться, что он потянул мышцу задней поверхности бедра, однако травма, по всей видимости, оказалась серьёзнее. Торопиться итальянцу было некуда (его сборная вела в счёте), но и о затяжке времени речь явно не шла. Партнёр помог защитнику лечь на газон, и тот не сдержал слёз. В итоге Спинаццолу унесли с поля на носилках.

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Официально о травме Спинаццолы ещё ничего не известно, но, похоже, что он повредил ахиллово сухожилие. Футболист не смог опираться на ногу, в то время как в случае с «задней» покинул бы поле если не сам, то хотя бы в сопровождении врачей. Травма Спинаццолы – ещё и ужасная новость для самих итальянцев. Леонардо был одним из ключевых игроков команды на этом Евро, отыграл целиком все важные матчи и до замены удачно проводил встречу с Бельгией. Своей сборной защитник больше не поможет и будет следить за оставшимися играми как болельщик. Если подтвердятся худшие опасения, Спинаццоле придётся лечиться как минимум несколько месяцев.