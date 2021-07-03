Испании свистели, будто играл «Спартак». Как Петербург прощался с Евро

Репортаж с четвертьфинала Евро, где Джака спускался к своей команде. А русский народ болел за Швейцарию.

Шакири — настоящий лидер Швейцарии. Когда на поле бросили пиво, он попросил ещё. Шучу. Он попросил убрать пиво с поля и поддержать сборную Швейцарии (без пива, но шумом).

Настолько швейцарцы были заряжены. Настолько вдохновлены поддержкой Петербурга, который сначала болел за Испанию криком и флагами, а потом примолк и свистел во время пенальти Испании. Настолько же сильно я жал на экран vivo V21 в моих руках — официального смартфона Евро-2020, камера которого передаёт всю атмосферу стадиона. И всё благодаря крутому широкоугольному режиму съёмки.

Вот такой переворот. Испанию любят и помнят за победы десять лет назад, но гудят, когда им противостоит симпатичная сборная Швейцарии. Драматичная и душевная настолько, что фанаты аплодировали, когда дисквалифицированный Джака в спортивном костюме спускался к команде. Когда собрал всех в круг и настраивал, будто он капитан на поле.

Болельщики на трибунах арены в Петербурге действительно поддерживали Швейцарию. Как это понять: они кричали на весь город «Зоммер, Зоммер», когда швейцарский вратарь тащил удары из всех углов, когда он добивал до центра поля, когда он не пил воду во время перерыва, а что-то объяснял своим.

Не вышло. Хотя сострадательный русский народ болел за Швейцарию: повторял фамилию Зоммера ещё и ещё, скандировал на весь стадион «Швейцария», а также просил у швейцарцев памятные вещи. Болельщица Марта ушла с матча в швейцарском флаге, а Александр получил матчевый шарф.

В основном швейцарцы приезжали через Амстердам, их болельщики при встрече говорили, что летели долго, но были счастливы снять маску на улице, подарить флаг и найти поддержку на трибунах в Петербурге.

***

Относительно скучный матч, разрежённый солнцем и минимумом опасных моментов, как раз про спокойствие. Да, Испания выиграла спокойно, но сегодня трибунам и вообще людям не нужно спокойствие — нужна эмоция. Ведь болельщики боялись, что после Евро многое закончится. Что именно — вопрос. Но казалось, что жизнь с футболом и свободой зажмут в ограничительные рамки. Поэтому выбирали сердцем и выбрали Швейцарию.

Фанаты точно снимали бы эту атмосферу на телефон и хотели бы зафиксировать моменты счастья — даже если бы вокруг колебалась толпа других болельщиков. Например, на vivo V21, ведь в нём превосходная технология стабилизации изображения OIS, которая позволяет оставаться в фокусе, пока весь мир в движении.

Было бы у фанатов время! Но я видел, как они смотрели на поле и хотели видеть лишь одно — футбол. Зато время было у нас, и мы протестировали фронтальную камеру с двойной подсветкой для селфи, ночным режимом съёмки и возможностью снимать видео в разрешении 4К. А ещё успели поймать в кадр довольных поклонников на Евро.

Питеру повезло увидеть футбол с серией пенальти, розовеющим закатом и победой испанцев. Когда Энрике бежал и запрыгивал на скамейку. Когда фанаты сборной Испании вместе с легендарным барабанщиком Маноло заводили весь стадион. Когда Феррану Торресу кричали так сильно, будто бы он Фернандо.

Питер встретил финальный для себя матч Евро и зарядил нас чем-то особенным. Хочется пожелать, чтобы «особенное» вернулось к нам скорее. Чтобы болельщики шутили, что за Испанию в Петербурге болели как за «Спартак», — то есть максимально тихо и улюлюкали. Что Швейцария играет как «Зенит» в Лиге чемпионов.

Для этого нам надо получить ещё один Евро.

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Да, Испания играет в свой футбол и ничего нового от Луиса Энрике не воспроизводит. Главный тренер снял с игры Морату и Сарабию, когда игра была сделана. А Швейцария воспользовалась единственным моментом.

Это бы было кратким содержанием матча, но получилось насыщеннее. Футбол был настолько сильным, что простых сюжетов не воспроизводит. И какое счастье, что мы стали свидетелями. Мы!

И получили такие приятные фото на vivo V21. Кстати, мы вам не показали, но зато расскажем: в смартфоне есть ещё и режим двойной экспозиции, который позволяет делать сразу два изображения, и видео Dual-View.

А после матча Питер прощался с Евро чудесным закатом. Большой футбол прекрасный город увидит теперь только через год — Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов.

Ну а мы пока с Евро не прощаемся!