«Золотое поколение — провал». Реакция соцсетей на вылет обидчика сборной России

Сборная Бельгии проиграла Италии и вылетела с Евро-2020. Первый номер рейтинга ФИФА со своим лучшим составом в истории в очередной раз не сумел добраться до титула. На Евро-2016 бельгийцы дошли до четвертьфинала, а на ЧМ-2018 в России заняли третье место. На этом чемпионате Европы от Бельгии ожидали большего, но Лукаку и компания сумели лишь повторить свой результат пятилетней давности.

Собираем реакцию болельщиков в соцсетях на вылет бельгийской сборной:

Пользователи «Твиттера» утверждают, что золотое поколение Бельгии проклято.



«Золотое поколение Бельгии – провал».

«Золотое поколение Бельгии не годится для трофеев. Проклятие».

Бельгийцев даже сравнивают с золотым поколением сборной Англии в начале 2000-х.



«Золотое поколение Бельгии = Золотое поколение Англии».

И называют эту команду несчастной.



«Несчастная Бельгия».

Не все хотели, чтобы Бельгия и Италия встречались так рано на турнире.



«Честно говоря, это преступление, что матч Бельгия — Италия был четвертьфиналом. Хотел, чтобы Бельгия прошла, но какая игра! Они выглядели как две лучшие команды турнира».

Сборную Роберто Мартинеса называют теперь переоценённой командой.



«Самая переоценённая команда Бельгии в истории».

«Бельгия всегда будет сильно переоценена».

Болельщики ищут причины провала и в испанском тренере сборной Бельгии.



«Бельгия — одна из загадок жизни! Наличие так называемых «лучших игроков» не всегда означает победы в крупных турнирах. Группа игроков явно не достигла результата. Возникает вопрос, добился бы более опытный менеджер, чем Мартинес, больших наград?»

«Бельгия зря потратила своё золотое поколение, оставив Роберто «выиграл Кубок Англии с «Уиганом» Мартинеса в качестве главного тренера сборной».

Один из пользователей удивился, как сборная Бельгии может находиться на первом месте в рейтинге ФИФА.



«Как Бельгия занимает первое место по версии ФИФА, не выиграв ничего?»