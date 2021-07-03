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Евро-2020: Бельгия — Италия — 1:2, реакция соцсетей на вылет команды Роберто Мартинеса, 2 июля 2021 года

«Золотое поколение — провал». Реакция соцсетей на вылет обидчика сборной России
Дмитрий Росип
Золотое поколение – провал
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Первая команда мира оказалась слабее, чем все думали.

Сборная Бельгии проиграла Италии и вылетела с Евро-2020. Первый номер рейтинга ФИФА со своим лучшим составом в истории в очередной раз не сумел добраться до титула. На Евро-2016 бельгийцы дошли до четвертьфинала, а на ЧМ-2018 в России заняли третье место. На этом чемпионате Европы от Бельгии ожидали большего, но Лукаку и компания сумели лишь повторить свой результат пятилетней давности.

Собираем реакцию болельщиков в соцсетях на вылет бельгийской сборной:

Италия идеально прошла проверку топ-соперником. Манчини изменил менталитет сборной Италия идеально прошла проверку топ-соперником. Манчини изменил менталитет сборной

Пользователи «Твиттера» утверждают, что золотое поколение Бельгии проклято.

«Золотое поколение Бельгии – провал».

«Золотое поколение Бельгии не годится для трофеев. Проклятие».

Бельгийцев даже сравнивают с золотым поколением сборной Англии в начале 2000-х.

«Золотое поколение Бельгии = Золотое поколение Англии».

И называют эту команду несчастной.

«Несчастная Бельгия».

Не все хотели, чтобы Бельгия и Италия встречались так рано на турнире.

«Честно говоря, это преступление, что матч Бельгия — Италия был четвертьфиналом. Хотел, чтобы Бельгия прошла, но какая игра! Они выглядели как две лучшие команды турнира».

Сборную Роберто Мартинеса называют теперь переоценённой командой.

«Самая переоценённая команда Бельгии в истории».

«Бельгия всегда будет сильно переоценена».

Болельщики ищут причины провала и в испанском тренере сборной Бельгии.

«Бельгия — одна из загадок жизни! Наличие так называемых «лучших игроков» не всегда означает победы в крупных турнирах. Группа игроков явно не достигла результата. Возникает вопрос, добился бы более опытный менеджер, чем Мартинес, больших наград?»

«Бельгия зря потратила своё золотое поколение, оставив Роберто «выиграл Кубок Англии с «Уиганом» Мартинеса в качестве главного тренера сборной».

Один из пользователей удивился, как сборная Бельгии может находиться на первом месте в рейтинге ФИФА.

«Как Бельгия занимает первое место по версии ФИФА, не выиграв ничего?»

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