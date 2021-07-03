Шевченко так радовался, что травмировал Тимощука. Неизвестная история с ЧМ-2006

Чемпионат мира 2006 года — гордость Украины. Праймовый Шевченко, мощный Тимощук, ещё не уехавший в другие страны, Гусев, Ребров, Воронин — все эти парни под руководством Олега Блохина дошли до четвертьфинала. Пропустив в первом же матче турнира четыре мяча от Испании, украинцы столько же положили Саудовской Аравии, а потом победили Тунис. В 1/8 финала попали на Швейцарию, где нулевой счёт держался до серии пенальти. Первый же удар смазал Андрей Шевченко, но потом тащил Александр Шовковский. Украинцы вышли в четвертьфинал, где команду ждала Италия.

Правда, сразу после Швейцарии случился мегакурьёзный эпизод, который до этого не освещался в прессе. Шевченко во время празднования победы прыгнул на ногу основному полузащитнику команды — Анатолию Тимощуку. Тот повредил палец и мог вообще не сыграть с Италией.

Тренировка сборной Украины на ЧМ-2006 Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

Подробнее об этом специально для «Чемпионата» вспомнил бывший пресс-секретарь нынешнего тренера «Зенита» Виталий Юрченко.

— Шевченко не забил первый пенальти в игре со Швейцарией. Он же был капитаном, лидером сборной, так что момент получился тяжёлым. Но ребята выручили: два удара потащил Шовковский, а Милевский, Ребров, Гусев реализовали свои шансы. Украина победила, градус эмоций зашкаливал. Вся команда побежала в сторону бровки. Начали там прыгать, радоваться. Никто не контролировал свои действия. И Шева наступил шипами на ногу Тимощуку.

Важно отметить: в тот момент к чемпионату мира появились новые тряпичные бутсы — удобные, но малозащищённые. Толику они нравились. Но не было защиты от прыжков шипами. Вот Шева случайно и прыгнул Тимощуку на ногу. Не знаю точно, был перелом кости или пальца, но повреждение неприятное. В игре с Италией Толя играл через сильную боль, на уколах. Но мотивация и адреналин зашкаливали. Ведь накануне ЧМ-2006 мы играли с Италией и закончили матч вничью. Так что шансы точно имелись. Однако Украина, к сожалению, уступила.

Интересно, что этот опыт помог Анатолию через два года. Перед игрой «Зенита» с «Баварией» Тимощук получил перелом пальца. Но уже знал, как правильно и быстро зафиксироваться и выйти на поле. Чувствовалась боль, но играть было можно.

Обиделся ли Тимощук на Шевченко? Конечно, нет. У них всегда были дружеские отношения. Толя даже однажды помог Андрею. Примерно в 2010 году Шева летел на самолёте в бизнес-классе. После посадки пассажирам предложили проследовать к выходу, а он не мог встать с кресла. Действующий футболист, суперзвезда, но не может подняться. Что-то заклинило в спине, вроде бы межпозвоночная грыжа. С усилиями он всё-таки покинул борт. Но проблема никуда не делась. Толик тогда играл в «Баварии», а там придумали инновационную систему, когда в нижний отдел позвоночника вставляют 10-12 иголок. И через них вводят специальный гомеопатический раствор, после чего боль исчезает. Это был прорыв. Сам Тимощук попробовал процедуру — и действительно помогло. Предложил Шеве, он на тот момент ездил в Италию, Англию, но ничего не спасало. Я поговорил с немецкими врачами Биндером и Мюллер-Вольфартом, Андрей согласился, приехал — и сразу почувствовал эффект. Там имелся ещё психологический момент: доктор объяснял, что если введёт иголку немного не туда, игрок перестанет ходить. Они всё-таки профессионалы, сразу предупредили о рисках. Но Шеву это не остановило, а через два года на Евро-2012 он дважды забил Швеции, – сказал Юрченко.

Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

Украина проиграла Италии 0:3 и вылетела с ЧМ-2006. Сейчас команда снова в четвертьфинале крупного турнира и сыграет с Англией. И в этот раз, надеемся, без курьёзов.