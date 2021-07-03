У украинцев есть одно, но серьёзное преимущество перед англичанами.

«За нас практически вся Европа». На Украине уверены в поддержке итальянцев

Сборные Англии и Украины сегодня сыграют матч четвертьфинала Евро-2020 на стадионе «Олимпико» в Риме. Украинцы не смогут приехать поддержать своих земляков из-за коронавирусных ограничений, но считают, что итальянские трибуны окажут их команде достойную поддержку.

Посол Украины в Великобритании заявил британскому изданию Daily Mail, что на матч в Риме попадут больше украинских болельщиков, чем английских: «У нас уже есть много соотечественников, работающих и обучающихся в Италии. Я считаю, что их число приближается к миллиону человек. Я не верю, что все они приедут в Рим, но у нас будет много людей, чтобы поддержать нашу футбольную команду», — сказал он.

Российский комментатор Алексей Андронов также предположил, что сборную Украины отлично поддержат в Риме: «Я думаю, колоссальная поддержка именно трибун будет у Андрея Шевченко и его итальянского штаба. И у Руслана Малиновского, который играет в Италии».

Выразил надежду на поддержку итальянцев и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: «Надеюсь, что итальянские болельщики поддержат нас в Риме», — цитирует его издание Sky Sport Italia.

Украинские болельщики убеждены, что их диаспора в Италии обеспечит соотечественникам позитивную атмосферу на стадионе.

You.me.owlsfromspace: «Нас будет поддерживать практически вся Европа и Великобритания. Боление против Англии и Франции – это старая европейская традиция. Украинская диаспора вторая по размеру в Европе, после Польши. Плюс я говорил с итальянцами, Шеву они до сих пор любят и будут поддерживать нас как своих. Конечно, кроме фанатов «Интера».

Andiy Kuluk: «Украинцев тут больше, чем стадион в Риме!»

Влад Тараненко: «У нас с Николаевской области ещё в нулевых годах многие уехали в Италию, там не только Западная Украина».

Sandro King: «Да там половина Западной Украины уже «местные жители». Так что поддержки будет достаточно».

Напомним, что матч в столице Италии начнётся в 22:00 по московскому времени. Сборная Украины уже добилась наивысшего результата в истории выступлений на Евро, но, безусловно, постарается его ещё улучшить. Над ней, в отличие от соперника, не будет довлеть груз ответственности.