«Для них это может быть последний матч». В Швейцарии поражены беспечности россиян на Евро

Вчера Испания не без труда вырвала победу у Швейцарии по пенальти в четвертьфинале чемпионата Европы. Этим матчем Санкт-Петербург попрощался с Евро, где было проведено семь игр. Но результат – не единственное, что беспокоит болельщиков сборной Швейцарии. До этого финны и шведы жаловались, что заразились коронавирусом в Питере, а некоторые, испугавшись эпидемии, даже сдали свои билеты на матчи в России. Теперь ситуацией с коронавирусом недовольны швейцарцы.
«В Санкт-Петербурге отмечают так, как будто вируса никогда и не было»
Швейцарское издание Blick выпустило сюжет, в котором корреспондент докладывает о ситуации с коронавирусом в Питере. В описании материала говорится, что, несмотря на резкий рост смертей, город празднует так, как будто эпидемии вовсе нет.
Обеспокоенный болельщик оставил мрачный комментарий под видео: «Однако для некоторых это может быть последний матч».
В других социальных сетях градус возмущения также не спадает. Так, например, фанаты оставляют саркастичные сообщения, связанные с низким уровнем привитых в России:
«Все в восторге от сегодняшнего матча чемпионата Европы. Я же очень рад видеть последствия у людей, которые возвращаются из Санкт-Петербурга, из непривитой России во время новой волны эпидемии».
Финны усматривают видят причины заражения коронавирусом в поездке на Евро в Питер. Их правительство заявляет, что более 40 процентов новых зарегистрированных случаев напрямую связаны с матчами чемпионата Европы в России. По возвращении из 4500 финских болельщиков вирусом заразились около 400.
«Десятки тысяч людей отметили выпускной в Питере без масок»
Опасения у швейцарцев возникали ещё до матча. То же издание Blick сообщало жителям своей страны, что вирус бушует в Санкт-Петербурге с новой силой. Возможно, местные СМИ хотели предостеречь болельщиков от поездки в Россию, говоря о рекордных случаях смерти из-за коронавируса с начала пандемии.
Также издание рассказывало и о том, что в России многие скептически относятся к вакцинации. А особенно заразный вирус быстро распространяется. Blick не обошёл стороной и массовое празднование выпускного в Питере. На «Алых парусах», по мнению издания, почти никто не надевал средства защиты, а людей было очень много. В конце статьи сказано, что в самой большой по площади стране вакцинировано лишь около 12 процентов граждан.
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