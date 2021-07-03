В сборной России при Черчесове не будет Смолова. Странная история

Один из немногих фактурных ответов на пресс-конференции Станислав Черчесов дал про Фёдора Смолова. Форвард «Локо» забил семь после зимней паузы, но попал только в список сборной России на Евро-2020. Естественно, в этом решении многие увидели предвзятость: неужели Черчесов не простил игроку промах с пенальти на чемпионате мира?

Главный тренер вчера разбил эту теорию и выдвинул новую. Якобы это был эксперимент. Игроку не могли обещать место основного нападающего, поэтому оставили в альтернативном списке. А футболист отреагировал неправильно.

– Фёдора не было в сборной несколько лет не потому, что мы не хотели, а по разным причинам – травмы, переход в «Сельту». Мы не злопамятные – на чемпионате мира мог забить, мог не забить.

Моё мнение простое – Федя заслужил? По большому счёту — да. Мы ему даём возможность быть первым номером? Нет. Как с ролью запасного будет справляться Фёдор? Мы знаем по чемпионату мира. Это не хорошо и не плохо, у каждого свой характер.

Ответ на мой вопрос он дал сам. Если человек в запасном списке на звонке сидит, и он дал такой твит… Ну, на второй день помощники сказали: «Саламыч, ты был прав».

Если он так отреагировал, будучи в запасном списке, значит, такой твит мог бы быть и на чемпионате Европы, если бы он не попал в основу, – сказал Черчесов.

На свой счёт главный тренер воспринял пост Фёдора после победы в Кубке России. Форвард выложил фото с Бариновым и подписью опубликовал слова рэпера Obladaet: «Они не ставят на меня, но я … [сделал] их».

Пост появился на следующий день после включения Смолова в список B. А штаб сборной убеждён: эти слова не могут относиться ни к кому, кроме них.

Вероятно, так и есть. Но в словах Черчесова смущает только одна деталь. Чтобы в ней разобраться, надо поставить себя на место Фёдора. Смолов, вероятно, лучший нападающий РПЛ весны. Он ждёт и рассчитывает на вызов, но вместо это его не включают даже в расширенный состав, хотя это ни к чему не обязывало бы. Он мог приехать, потренироваться, а потом Черчесов уже принимал бы решение. Если бы отцепил, как Лунёва, Евгеньева и Самошникова – никто не сказал бы ни слова. Значит, не устроил. Никаких вопросов. Но Станислав Саламович решил так: включу его в список B (изначально почти без шансов поехать даже на сборы) и посмотрю на его поведение. Это кажется меганеуважительным к взрослому человеку, который весной круто играл в футбол.

По теории главного тренера, Фёдор должен был сидеть на телефоне и ждать. Но ждать чего? Травмы кого-то из основных игроков? Глупости. Или если бы пост не появился, Черчесов через пару дней перевёл бы его в список А? Тоже невероятный сюжет.

Фёдор не идиот. Он понимал, что поездка на Евро-2020 невозможна. Поэтому ответил как умеет – не через грустное интервью в прессе, а через реплику рэпера – завуалированно и красиво.

Черчесов сказал, что для него это ничего не значит. Но снова верится с трудом. Смолов токсичен для главного тренера. А после этой истории понизил доверие к себе до самой низкой планки.

Так что единственный шанс на его возвращение – другой тренер. Во время ЧМ-2022 в Катаре ему будет 32. И туда можно поехать основным.