Команда Шевченко пропустила через пять минут после начала матча. Кто-то назвал это расплатой за отказ преклонить колено.

«Почему они не встали на колено?» Болельщики разочарованы поступком сборной Украины

Поддержка акции Black Lives Matter активно продолжается в ряде стран мира, и многие футболисты не остаются в стороне и перед каждым матчем показывают солидарность. Сборная Англии одна из тех, кто поддерживает данное движение, и перед каждым матчам игроки встают на колено.

Сборная Украины не поддержала акцию Black Lives Matter

Впрочем, в четвертьфинальной игре Евро-2020 с Англией украинские футболисты не последовали примеру своих коллег и не преклонили колено. Важно отметить, что матч проходит в Риме, и болельщики на стадионе во время преклонения колена англичан бурно поаплодировали игрокам. Вот только кому: украинцам или футболистам с Британских островов?

Перед турниром УЕФА призвал уважать акцию с преклонением колена на матчах Евро-2020. «УЕФА придерживается нулевой терпимости к расизму, и любой игрок, который призывает к равенству между людьми, преклонив колено, будет иметь право сделать это», — заявил представитель организации.

Кстати, Международный олимпийский комитет запретил спортсменам преклонять колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter во время Олимпийских игр в Токио.

Реакция болельщиков

«Украинские фанаты освистывают Англию, представляющую BLM, типично, не так ли?»

«Приятно видеть, что Украина не встала на колени в поддержку этого движения, которое не имеет ничего общего с расизмом в спорте».

«Украина не поддерживает BLM? Надеюсь, вы проиграете».

«Украина не встала на колени перед BLM, и Стерлинг отдал голевую передачу. Поэтично».

«Подождите. Почему они не встали на колено?»

«Эта игра уже разочаровывает».

«Надеюсь, Англия крупно обыграет Украину за то, что она не встала на колено».

Украинцы пропустили гол спустя пять минут после стартового свистка, и многие болельщики назвали это своеобразной кармой за отказ встать на колено.