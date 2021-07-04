«Сборная России, переодевайся, мы тебя узнали». Фанаты смеются над вылетом Украины с Евро

Заключительный четвертьфинальный матч Евро-2020 прошёл в Риме между сборными Украины и Англии. Команда Гарета Саутгейта разгромила украинцев (4:0) и вышла в полуфинал, где сыграет с Данией. К сожалению, уже в самом начале встречи Украина пропустила быстрый гол и впоследствии не смогла изменить ход игры. Болельщики не были готовы к такому исходу и по-разному отреагировали на крупное поражение украинской команды.
Реакция болельщиков
Кейн сегодня действительно был в ударе.
Владислав Радимов считает, что Россия сыграла бы лучше против Англии. Согласны?
Лучше 0:4 в четвертьфинале, чем 1:4 в группе.
Так и есть.
«Шевченко так и не адаптировался к Англии».
Как говорят в таком случае – картинка со звуком.
Один в поле не воин.
Не порадовала сегодня команда Шевченко.
Болельщики очень верили в Украину.
Украина выступила лучше России.
Всё равно хороший результат.
Лучший результат Украина показала, выйдя из группы.
Мощно!
Важный факт.
Спорное заявление.
Когда тоже пропустили четыре гола:
А что вы думаете по поводу выступления сборной Украины на Евро-2020?
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