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Украина — Англия — 0:4, четвертьфинал Евро-2021, реакция соцсетей на вылет сборной Украины по футболу

«Сборная России, переодевайся, мы тебя узнали». Фанаты смеются над вылетом Украины с Евро
Павел Прохоров
Украина — Англия — 0:4
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Россия проиграла два матча на турнире, Украина – три.

Заключительный четвертьфинальный матч Евро-2020 прошёл в Риме между сборными Украины и Англии. Команда Гарета Саутгейта разгромила украинцев (4:0) и вышла в полуфинал, где сыграет с Данией. К сожалению, уже в самом начале встречи Украина пропустила быстрый гол и впоследствии не смогла изменить ход игры. Болельщики не были готовы к такому исходу и по-разному отреагировали на крупное поражение украинской команды.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
03 июля 2021, суббота. 22:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 4
Англия
0:1 Кейн – 4'   0:2 Магуайр – 46'   0:3 Кейн – 50'   0:4 Дж. Хендерсон – 63'

Реакция болельщиков

Кейн сегодня действительно был в ударе.

Владислав Радимов считает, что Россия сыграла бы лучше против Англии. Согласны?

Лучше 0:4 в четвертьфинале, чем 1:4 в группе.

Так и есть.

«Шевченко так и не адаптировался к Англии».

Как говорят в таком случае – картинка со звуком.

Один в поле не воин.

Не порадовала сегодня команда Шевченко.

Болельщики очень верили в Украину.

«Почему они не встали на колено?» Поступок сборной Украины разочаровал болельщиков «Почему они не встали на колено?» Поступок сборной Украины разочаровал болельщиков

Украина выступила лучше России.

Всё равно хороший результат.

Лучший результат Украина показала, выйдя из группы.

Мощно!

Важный факт.

Спорное заявление.

Когда тоже пропустили четыре гола:

А что вы думаете по поводу выступления сборной Украины на Евро-2020?

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