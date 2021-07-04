Не радуйтесь разгрому Украины. За такую команду не стыдно

Украина не стала самой зрелищной сборной Евро: только одна победа в основное время, разгромное поражение (0:4) от англичан в четвертьфинале, блёклые таймы с Австрией и Македонией.

Украинцы прошли шведов с большими потерями: в заявку на Англию не попал Малиновский, Степаненко остался в запасе (видимо, не готовый играть), не хватило глубины из-за потери Беседина. Так что команда не летела, как в конце матча со шведами, а зарывалась в англичан.



Разгром в Риме — по делу и без шансов для атакующих игроков Украины. Не получилось ничего. Даже Кейн забил коленом, на которое присаживался за несколько минут до гола.



Однако сборная Шевченко прошла далеко и сыграла на Евро так много минут, что про них хочется говорить, вспоминая радость и счастливые слова украинцев после побед и выхода в плей-офф.



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В 2018-м Украины не было на чемпионате мира. В 2016-м самой яркой новостью про украинцев на Евро была их фанатская разборка с немцами. В общем, близкая географически сборная не сверкала с домашнего для себя Евро-2012, когда Шевченко забил два Швеции, провёл прощальный турнир, а Кашшаи не засчитал гол Девича. Девять лет сборная Украины не вдохновляла на крупных турнирах, а на Евро-2020 сверкнула и запомнилась.

Так что давайте вспоминать вместе:



• Украина — команда без «государственного тренера». За Шевченко в чёрном костюме и белой рубашке приятно наблюдать. Он вдохновляет игроков, которые в детстве считали Андрея кумиром.

• Ярмоленко, пошутивший над бутылками колы на пресс-конференции.

Фото: Getty Images

• Флеш-интервью игроков и тренера на русском языке.



• Украинские флаги на фан-зоне в Петербурге и яростная радость россиян после голов.



(Важно не сравнивать эту историю с инцидентом в Глазго и российскими флагами на украинских секторах).

• Шовковский, помощник Шевченко, который делился новостями сборной у себя в «инстаграме».



• Почти камбэк с Нидерландами.



• Выход из группы с третьего места в самый последний момент.



• Объятия Зинченко с беременной женой после прямого эфира. А также гол Александра шведам: когда вложил в удар злость от предыдущих промахов и чуть не порвал сетку.



• Победный гол Довбика и захлестнувшее украинцев счастье.



• Подзабытые эмоции от боления за соседнюю страну.



• Драма нападающего Беседина, который пропустил год из-за нелепой допинговой дисквалификации, поехал на Евро из-за переноса турнира на год и травмировался на полгода — принеся украинцам численное преимущество против Швеции.

• Просто адекватные споры про футбол, в которые не приходила политика.

• И лёгкая грусть, что можно заканчивать шутить про состав украинцев: защитника из сборной России (Караваева), юмориста в полузащите (Степаненко) и капитана родом из Ленинграда (Ярмоленко).



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Поражение 0:4 от англичан я не считаю позором. Если бы на месте украинцев были Россия или Венгрия, тоже не произносил бы такого громкого слова. Слишком неуважительно и не по делу по отношению к команде, которая старалась и лично мне подарила много приятных вечеров и переживаний.



«Нас ничего не сломает, мы отличная команда с отличным коллективом», — сказал после четвертьфинала Андрей Ярмоленко.



Спасибо отличной команде — это было заметно. И отличному коллективу — так, по крайней мере, показалось.