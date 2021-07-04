«Бесстыжие. Так бездарно проиграть…» Сборную Украины раскритиковали за безволие

Сборная Украины с разгромом проиграла Англии (0:4) в четвертьфинале Евро. Украинцы возлагали на команду надежду и верили в исторический прорыв сборной. Но чуда не случилось.

«Вряд ли стоит говорить о том, какой интерес вызывал этот матч в нашей стране. Его уже и так окрестили историческим. А еще украинским болельщикам очень хотелось, чтобы сборная Украины взяла реванш за поражение от англичан на домашнем Евро-2012», — пишет издание Sport.ua.

Пользователи обсуждают произошедшее и обвиняют в провале главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Xerx: «Ну что тут сказать, кроме общеизвестного — выигрывает команда, проигрывает тренер».

K.Sarioglo: «Я лично не рассчитывал, что мы ЧЕ выиграем. Но хотелось бы, чтобы мы хотя бы не проигрывали 60% матчей, и чтобы Англия, которая до этого забивала в среднем 0,75 гола за матч, не вытирала о нас ноги, забив за один матч больше, чем за предыдущие 4».

Cruijff: «Забрались мы сейчас в 1/4, но после такого поражения благодарить сборную желания нет. Однако, как говорится, нужно ценить и то, что есть».

Bohdan Shelelyo: «Что произошло после перерыва со сборной Украины? Шеве просто, видимо, на перемене позвонил его друг Рабинович и попросил, чтобы его ребята из «Челси» прошли, ну и сборная Англии, за которую он болеет...»



Igorok Киев: «Полкоманды приехали в качестве балласта. Кто команду отобрал, тот и виноват, т.е. тренер Шева должен брать на себя ответственность, в том числе Павелко и Ко».



Сергей Заскаль: «Тренер, который машет рукой на свою команду и не даёт шанс сыграть ребятам, которые полтора месяца выполняли его требования, должен откланяться, извиниться и покинуть сборную».



Prpllrhd: «Украина на этом Евро провела один хороший боевой матч со Швецией. По сути всё. Гордиться случайным выходом из группы с тремя очками оставлю Павелко. В остальном уровень игры и форма команды были ужасными. Почему Шева провалил подготовку?»

Украинское издание Footboom.com пишет, что английские болельщики не ожидали такой слабой и безвольной игры от команды. Главный вопрос, который задавали англичане: «Как Украина могла попасть в четвертьфинал и почему сыграла так плохо?»



Украинцы не сдерживали себя в комментариях под новостью о проигрыше сборной.



Бульдозер: «Ребята, давайте по-честному. Шевченко тут не причём, ну нет у наших ногомячистов опыта выступлений на ТАКОМ уровне».



Sith: «Сейчас будут так преподносить мол, это подвиг, что вышли в 1/4. Нет, это счастливая случайность. Один матч из 5 достойный, два позорища и два относительно терпимых. Игра исчезла. Лидеры провалились. Новичков Шева наглухо засадил на банку".

Lekwar: «Похоже, шведы сделали для Украины больше, чем она сама. Шева на прошлогоднем хайпе возомнил себя тренером, а на поверку тот же Фоменко-джуниор».

ManU: «Прогнозируемо. За игру не бились = по полю ходили. Жалею (да-да) деньги болельщиков, приехавших на матч».

А вот как отреагировали на поражение пользователи популярного ресурса Football.ua.

Juventus IsThe Best InThe World: «Шева сделал со сборной максимум, что она могла. Кто его будет делать виноватым — очередные болтуны и хейтеры, привыкшие только хейтить! Другой тренер не поможет. У нас за последние 30 лет какого-то тренера не гнали?) С другим тренером ТАКУЮ Англию мы обыгрывать не станем. Футболисты просто ниже классом, а у соперника ещё и команда, сыгранная… Спасибо за 1/4, но больше на Евро нам делать нечего! ПыСЫ: примеры типа Греции — вообще не в тему, там футболисты были годами закалены ЛЧ в «Панатинаикосах» и «Олимпиакосах». И то — палка раз сто лет стреляет) А мы Украина — для нас выйти на Евро уже праздник!»

Ураган Запорожский: «Двоякое впечатление от Евро. Вроде 1/4 и в мечтах не было. Но позорная игра с Австрией и тактический провал и бесхребетность с Англией удручают».



smpn10: «Фарт кончился. Англичане пожалели. Добро пожаловать в реальность».



Серёга: «Бесстыжие. Так бездарно проиграть… 3 гола подряд головой со стандартов».