«Это самая неприличная вещь». В соцсетях возмущены беспечностью лучшего судьи мира на Евро

Англия разгромила Украину на «Олимпико» в Риме и уверенно вышла в полуфинал Евро-2020. Но ещё в первом тайме произошёл любопытный эпизод с участием нападающего Романа Яремчука и главного арбитра Феликса Бриха.
Бутылка с водой
На 20-й минуте матча во время небольшого перерыва в игре, связанного с оказанием медпомощи, немецкий судья неожиданно поделился бутылкой с водой с Яремчуком. Украинец отпил и вернул бутылочку Бриху, который закрыл её пробкой.
Жест немецкого арбитра не остался незамеченным в «твиттере». Болельщики недоумевают, как такое пришло Бриху в голову на фоне строгих коронавирусных правил.
«Судья делит бутылку с водой с украинским игроком. Мы же в разгаре пандемии».
«Рефери, который делит бутылку воды с украинским игроком — самая неприличная вещь, которую я когда-либо видел».
Один из пользователей остался удивлён тем, что Брих поделился бутылкой с футболистом сборной Украины.
«Я просто никогда не видел, чтобы рефери делил бутылку с украинским игроком».
А некоторым показалось, что, наоборот, Яремчук дал арбитру попить.
«Игрок только что поделился с судьей бутылкой с водой? Видимо, он очень защищён от коронавируса».
Один из фанатов пребывал в большом недоумении.
«Если вы верите в эту пандемию, то почему Феликс Брих пил из той же бутылки с водой, что и украинский игрок, а мы должны носить маску в пабе?»
Кстати, в феврале этого года немецкий арбитр был признан Международной федерацией футбольной истории и статистики лучшим судьёй мира в XXI веке. Уже через неделю он может отработать финал чемпионата Европы, если судейский комитет УЕФА не снизит ему оценку за грубое нарушение санитарных правил.
- 4 июля 2021
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