Символическая сборная 1/4 финала Евро-2020. Девять из них уже точно получат медали

Четвертьфинальная стадия Евро-2020 прошла в два дня, и теперь начинается кульминация чемпионата – три решающих матча. А пока выделим особо отличившихся на этой стадии – в формате символической сборной. Девять из них уже гарантировали себе медали – минимум бронзовые.

Вратарь

Ян Зоммер (Швейцария)

Лучшим по версии «Чемпионата» на групповом этапе и в 1/8 финала был Джордан Пикфорд, но в четвертьфинале у него было не так много работы, как у Яна Зоммера, сделавшего 10 сейвов в матче с Испанией. Помимо этого, швейцарский вратарь отразил одиннадцатиметровый удар в серии пенальти, а в случае с Бускетсом Зоммеру помог каркас ворот.

Защитники

Владимир Цоуфал (Чехия)

Несмотря на проигрыш чехов, защитник провёл хороший матч с Данией и отличился голевой передачей на Патрика Шика. Также Владимир часто помогал в атаке, совершил два удачных отбора, три перехвата и неоднократно шёл в дриблинг. Для него это первое и последнее попадание в символическую сборную Евро-2020.

Гарри Магуайр (Англия)

Оборона англичан пока идеальна – ноль пропущенных мячей за пять матчей! А Магуайр приносит пользу не только в обороне, но и в атаке. В матче с Украиной он классно превратил навесную передачу в гол. Мяч в ворота Украины стал для него третьим в сборной (все забиты головой).

Люк Шоу (Англия)

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» ещё не был в нашей символической сборной на Евро-2020, но теперь не включить его было невозможно. Шоу организовал два гола Украине: сначала он нашёл в штрафной своего партнёра по клубу Гарри Магуайра, а через четыре минуты на навес Люка откликнулся Кейн, сделавший счёт 3:0. С двумя голевыми передачами англичанин стал вторым лучшим игроком матча после нападающего «Тоттенхэма».

Полузащитники

Николо Барелла (Италия)

Барелла сыграл главную роль в матче с Бельгией и соорудил два гола в ворота Тибо Куртуа. На исходе получаса игры Николо воспользовался передачей Марко Верратти и пробил мимо вратаря. Через 13 минут он отдал мяч в ноги Инсинье, который, находясь без опеки, сместился к центру штрафной и с ювелирной точностью забил гол, увеличив разрыв в счёте.

Томас Дилейни (Дания)

Датский полузащитник стал главной звездой матча Чехия – Дания. Дилейни открыл счёт на пятой минуте благодаря замечательной подаче Йенса Ларсена с углового. Остальные 85 минут Томас пахал на команду и по итогам встречи выиграл семь единоборств на втором этаже, совершил три перехвата и два отбора.

Джордан Хендерсон (Англия)

Хендерсон сыграл чуть больше 30 минут с Украиной, но не включить его в символическую сборную было бы неправильно. Джордан забил первый гол за Англию в карьере, на что ему потребовалось 62 матча. Через шесть минут после выхода на замену капитан «Ливерпуля» воспользовался передачей Маунта с углового и пробил головой в левый угол ворот, установив окончательный результат.

Марко Верратти (Италия)

84 паса Верратти из 89 в матче с Бельгией были точными. Кроме того, он выиграл два единоборства в воздухе, совершил четыре отбора, один перехват и один вынос, а также отдал голевую передачу на Николо Бареллу. Блестящие показатели!

Нападающие

Лоренцо Инсинье (Италия)

Нападающий «Наполи» повторил гол в ворота Турции в матче с Бельгией, обеспечив своей команде выход в полуфинал Евро-2020. Инсинье прошёл сквозь оборону бельгийцев и с края штрафной нанёс удар в правый угол ворот – без шансов для Куртуа. Кстати, этот гол стал для форварда десятым в футболке итальянской сборной.

Каспер Дольберг (Дания)

Во второй раз подряд Дольберг попадает в нашу символическую сборную. На этот раз датский форвард отметился победным голом в ворота Чехии. На стадии 1/8 финала нападающий «Ниццы» оформил дубль в ворота Уэльса. Гол чехам стал для Дольберга десятым в национальной команде.

Гарри Кейн (Англия)

После трёх голов Стерлинга на Евро-2020 на первый план вышел Гарри Кейн. На четвёртой минуте встречи с украинцами капитан Англии вывел свою команду вперёд, а после перерыва воспользовался навесом Шоу, доведя счёт до крупного. Теперь у Гарри тоже три мяча на турнире.

Девять футболистов впервые попали в символическую сборную по версии «Чемпионата»: Зоммер, Цоуфал, Шоу, Барелла, Дилейни, Хендерсон, Верратти, Инсинье, Кейн.

Тренер

Роберто Манчини (Италия)