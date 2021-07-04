«Без него было бы 0:10». Вратаря сборной Украины называют лучшим и худшим игроком матча

Украинский голкипер Георгий Бущан не впервые на Евро оказался в центре внимания. Но в этот раз его игра вызвала противоречивую реакцию со стороны СМИ и болельщиков. Одни его хвалят и называют «лучшим игроком матча», другие не согласны с этим титулом и не видят в голкипере ничего выдающегося. Голкипер стал героем и антигероем для своей родины, пропустив четыре мяча от Англии (0:4) на Евро-2020.

«Бущан на Евро-2020 сделал даже больше, чем от него ожидали»

Украинское издание Football.ua выпустило материал с оценкой игры своей сборной, где положительно оценило игру Бущана, отдав ему титул «Лев матча». По итогам матча с Англией в четвёрку «лучших из худших» вошли Георгий Бущан (44%), Роман Яремчук (11%), Виталий Миколенко и Николай Шапаренко (по 10%).



Авторы Football.ua отметили: «Бущан на Евро-2020 сделал даже больше, чем от него ожидали до начала турнира, что только доказывает троекратное признание лучшим игроком матча.»



По мнению журналистов, Бущан отработал лучше своих коллег по сборной и заслужил наивысшей оценки — 6 из 10 баллов. За ним расположились Миколенко, Яремчук, Шапаренко и Макаренко — 5,5/10.

Однако не все болельщики согласились с положительной рецензией на игру вратаря.



Лев: «Как по мне, Бущану оценка завышена. Хоть и в голах особой его вины нет, но кроме голов у англов моментов почти не было, так что где он успел наиграть на такую оценку — … [неизвестно]».



В социальных сетях, по традиции, в проигрыше команды винят вратаря.



Николай: “Бущан, как же ты мог пропустить три гола головой от англичан, позор тебе как самому … [плохому] вратарю. Ты позор Украины, это никогда не забывается…”



інокентій бест: «По ходу Бущан потерял крестик».



Якийсь мужик Грігорій Чапкіс: «Я вас разочарую, но в нормальный клуб поедет только Яремчук. Таких, как Бущан, в Европе в каждой лиге по 5 штук, а первый гол был очень показательным — плохая позиция, поздний выход из ворот и правая рука на уровне … [зада].»

Лучанка: «Бущан, это что такое? Приедешь домой — серьёзно поговорим».



Николай: «Бущан, посмотри свои голы, три штуки, которые тебе забили головой между ног, как это может быть, а если ты бы сыграл на выходе, и отбил три раза, то хоть такого позорного счета не было бы. А так, уйди с футбола и больше не становись в воротах…»



-`йоні ᵉⁱᵍʰᵗ ⁱˢ ᵃ ᵍᵒᵒᵈ ⁿᵘᵐᵇᵉʳ: «Мне одной кажется, что Бущан сегодня деревянный».



Солидарны с мнением критически настроенных болельщиков и статистические платформы. По оценке WhoScored, Бущан стал одним из худших игроков встречи (оценка 5,3 по десятибалльной шкале), в то время как у защитника Миколенко — 6,7.

Но не всё так плохо. Многие болельщики поддержали вратаря.

Egorov Vladimir: “Украина полностью проиграла в этом матче, начиная от игроков и заканчивая тренером. Я не считаю достижением сборной Украины, нам просто повезло выйти. Хороший был матч с Нидерландами, всё остальное по большей части везенье. Бущан, Ярмоленко и Зинченко, вот и вся сборная».



74: «2 игрока, к которым минимум претензий — Бущан и Ярмоленко». Остальные — дно».



Пут(ь)Чіст (Героям Слава): «Бущан реально крутой кипер, сегодня ему не везло: большинство голов головой, такие почти невозможно взять».



Coffee_with N.: «Бущан, несмотря на счет 0:4, молодец, без него было бы где-то 0:10. Если бы ещё ему не мешала стена из наших, то двух голов не было бы».



♡: «Бущан лучший вратарь Евро, я не хочу слышать другого».