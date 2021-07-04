«Это было слишком просто». Моуринью разочарован сборной Украины, СМИ Англии хвалят своих

«Команда Гарета Саутгейта продемонстрировала хладнокровие и высочайшее качество игры, чтобы продолжить свой путь в этом турнире. Англия была настолько впечатляющей, что довольно просто обыграла Украину — соперник почти не угрожал», — пишет BBC Sport.

И заодно приводит несколько интересных статистических фактов:

Гарет Саутгейт — лишь второй тренер после Альфа Рамсея, который подряд смог вывести игроков сборной Англии в полуфинал чемпионата мира и чемпионата Европы.

— лишь второй тренер после Альфа Рамсея, который подряд смог вывести игроков сборной Англии в полуфинал чемпионата мира и чемпионата Европы. «Три льва» впервые в своей истории не пропускали в семи матчах подряд (662 минуты).

Это самое крупное поражение Украины на большом турнире, сопоставимое только с поражением от Испании со счётом 0:4 на групповом этапе ЧМ-2006.

Голевая передача Люка Шоу Гарри Магуайру – первый случай, когда два игрока «Манчестер Юнайтед» вместе поучаствовали в голе за сборную Англии на крупном турнире с тех пор, как Дэвид Бекхэм ассистировал Полу Скоулзу в матче с Португалией на Евро-2000.

The Guardian: «То, что развернулось в эти 90 минут на стадионе «Олимпико», было чем-то вроде сюрреалистической мечты, параллельной вселенной, в которой Англия безупречно контролирует матчи на крупном турнире, где реакция на ранний гол целеустремлённа, а не сопровождена паникой, где игроки позволяют сопернику владеть мячом, зная уже все ответы. Да, Украина выглядела очень несчастной. Со стартового свистка Англия двинулась вперёд и захватила мяч уверенной и размеренной чванливостью, которую мы можем также назвать высокомерием».

Колонка Жозе Моуринью для The Sun пишет, что с Украиной было «слишком просто», в матче с датчанами так уже не получится. «Конечно, это было хорошее выступление сборной Англии, и они облегчили себе задачу, но, как я ожидал, это было легко. Они всегда были на шаг впереди, и всё могло закончиться со счётом 5:0. У них вообще не было проблем. Ни травм, ни дисквалификаций. И вот они в полуфинале. Будет сложнее, так как Дания намного лучше Украины, но Англия сильна, играет хорошо и уверенно. Это будет большой матч».

Mirror: «О, какой это был вечер! Англия показала, что важно не то, как вы начинаете турнир, а как вы его заканчиваете. История манит. Первый крупный трофей после чемпионата мира 1966 года – и шанс навсегда запомниться нации, отчаянно нуждающейся в триумфе. Англии потребовалось меньше четырёх минут, чтобы выйти вперёд. Команда Саутгейта победила, и теперь ей осталось всего два матча до бессмертия».

The Telegraph: «Столько всего мог бы сказать в перерыве менеджер Украины Андрей Шевченко. Но его игроки мало что смогли исправить. Во втором тайме Англия доминировала. Украина была разбита на стандартах».