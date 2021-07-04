«Это было слишком просто». Моуринью разочарован сборной Украины, СМИ Англии хвалят своих

«Команда Гарета Саутгейта продемонстрировала хладнокровие и высочайшее качество игры, чтобы продолжить свой путь в этом турнире. Англия была настолько впечатляющей, что довольно просто обыграла Украину — соперник почти не угрожал», — пишет BBC Sport.
И заодно приводит несколько интересных статистических фактов:
- Гарет Саутгейт — лишь второй тренер после Альфа Рамсея, который подряд смог вывести игроков сборной Англии в полуфинал чемпионата мира и чемпионата Европы.
- «Три льва» впервые в своей истории не пропускали в семи матчах подряд (662 минуты).
- Это самое крупное поражение Украины на большом турнире, сопоставимое только с поражением от Испании со счётом 0:4 на групповом этапе ЧМ-2006.
- Голевая передача Люка Шоу Гарри Магуайру – первый случай, когда два игрока «Манчестер Юнайтед» вместе поучаствовали в голе за сборную Англии на крупном турнире с тех пор, как Дэвид Бекхэм ассистировал Полу Скоулзу в матче с Португалией на Евро-2000.
The Guardian: «То, что развернулось в эти 90 минут на стадионе «Олимпико», было чем-то вроде сюрреалистической мечты, параллельной вселенной, в которой Англия безупречно контролирует матчи на крупном турнире, где реакция на ранний гол целеустремлённа, а не сопровождена паникой, где игроки позволяют сопернику владеть мячом, зная уже все ответы. Да, Украина выглядела очень несчастной. Со стартового свистка Англия двинулась вперёд и захватила мяч уверенной и размеренной чванливостью, которую мы можем также назвать высокомерием».
Колонка Жозе Моуринью для The Sun пишет, что с Украиной было «слишком просто», в матче с датчанами так уже не получится. «Конечно, это было хорошее выступление сборной Англии, и они облегчили себе задачу, но, как я ожидал, это было легко. Они всегда были на шаг впереди, и всё могло закончиться со счётом 5:0. У них вообще не было проблем. Ни травм, ни дисквалификаций. И вот они в полуфинале. Будет сложнее, так как Дания намного лучше Украины, но Англия сильна, играет хорошо и уверенно. Это будет большой матч».
Mirror: «О, какой это был вечер! Англия показала, что важно не то, как вы начинаете турнир, а как вы его заканчиваете. История манит. Первый крупный трофей после чемпионата мира 1966 года – и шанс навсегда запомниться нации, отчаянно нуждающейся в триумфе. Англии потребовалось меньше четырёх минут, чтобы выйти вперёд. Команда Саутгейта победила, и теперь ей осталось всего два матча до бессмертия».
The Telegraph: «Столько всего мог бы сказать в перерыве менеджер Украины Андрей Шевченко. Но его игроки мало что смогли исправить. Во втором тайме Англия доминировала. Украина была разбита на стандартах».
- 4 июля 2021
-
15:52
-
15:50
-
15:22
-
15:20
-
15:08
-
15:00
-
14:43
-
14:38
-
14:27
-
14:13
-
14:12
-
13:51
-
13:47
-
13:24
-
13:12
-
12:51
-
12:43
-
12:27
-
12:24
-
12:12
-
12:09
-
12:04
-
11:52
-
11:49
-
11:34
-
11:29
-
11:20
-
11:10
-
11:06
-
10:56
-
10:39
-
10:29
-
10:22
-
09:58
-
09:51