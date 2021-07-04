«Безвольно и бесхарактерно». Игра Украины на Евро оставила противоречивые впечатления

Сборная Украины завершила выступление на Евро-2020. Наши соседи разгромно проиграли Англии (0:4) и вылетели за шаг до полуфинала. Подводим итоги вместе с экспертами «Чемпионата».



Мнения профессионалов, бывших игроков и тренеров.

Экс-президент «Спартака» и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко:

«Украинцы сражались, бились, даже пытались отыграться. Не бросили играть даже при 0:4, что присуще российской сборной. Грех жаловаться. Украина и так прыгнула выше головы, поэтому те, кто жалуются — это даже не максималисты, а фантазёры. Фантазия — это хорошо, но надо знать меру.



Сказка закончилась. Когда можно было побеждать за счёт куража и дерзости — Украина это делала, а когда решает исключительно профессионализм — получаются вот такие игры. Украинцы ещё сырые, чтобы побеждать нынешнюю Англию».

Бывший футболист сборной России Виктор Онопко:

«Если брать весь турнир, украинцы играли неплохо. Вышли из группы. Там были очень интересные игры: например, когда отыгрались против Голландии при счёте 0:2, потом, правда, проиграли, обыграли Македонию, обыграли Швецию, вышли в 1/4… Были интересные игры в плане самоотдачи, реализации моментов, голов. Но были и неприятные моменты: те же травмы, которые не позволили сыграть тому же Малиновскому, который является очень важным звеном, Зинченко перешёл играть в опорную зону, потому что у него было микроповреждение, в этой зоне ему было комфортнее играть из-за травмы.



В целом, уровень, который довёл сборную Украины до четвертьфинала — это хороший показатель. Я положительно отношусь к их выступлению, если брать в целом все игры. Хорошая работа Шевченко. Чтобы проходить дальше, надо делать какие-то другие шаги. В четвертьфинал не вышли многие ведущие сборные — как Франция, Нидерланды, а сборная Украины вышла».

Украинский тренер Игорь Гамула:

«Дойти до четвертьфинала Евро-2020 — хороший результат для сборной Украины. Выступление украинцев однозначно можно оценить со знаком плюс. Команда не очень удачно прошла групповой этап, но затем получилось собраться и хорошо выступить против Швеции. С Англией немножко не получилось. Можно проводить параллели: Россия хорошо выступила в 2018 году, Украина — в 2020-м. Мы движемся рядышком. Смотрим только вперёд.



Правильно сказал Андрей Шевченко: Украина реже будет попадать в такие стадии на Евро, если не будет сильного внутреннего чемпионата, пока не будет экономической стабильности… Вспомните, какой был раньше чемпионат Украины: сколько сумасшедших легионеров было в Донецке, Киеве и Харькове — сейчас этого нет. Ребята стараются уезжать за границу и те, кому это удаётся — играют первую скрипку в сборной Украины».

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис:

«Украина дошла до четвертьфинала, считаю, что на данный момент она выступила достойно. Они играли в силу возможностей. Мы не знаем всех проблем: не было Малиновского, есть проблемы с защитниками, у них не такая длинная скамейка, как у англичан и в других командах. Когда у тебя короткая скамейка, и выбывают два-три футболиста — это очень ощущается.



Давайте не будем сравнивать Россию и Украину. Когда мы будем выходить из группы и играть в четвертьфинале, можно будет что-то сравнивать. А сейчас что говорить? Можно говорить всё что угодно, поживём — увидим. Надо заниматься своими делами в своём огороде».

Лучший футболист СССР 1986 года Александр Заваров:

«В матче с Англией я не увидел у украинцев той самоотдачи и игры, которая должна быть. К сожалению, Украина проиграла, как только вышла на поле — проиграла психологически. Тренерский штаб не смог настроить и успокоить ребят.



Не было эмоций. Вы посмотрите, даже ни одной жёлтой карточки не заработали. О чём это говорит? Где те самые эмоции, которые присущи четвертьфиналу Евро? При 0:2 стояли и ничего не могли сделать — не было никакой динамики. Украина проиграла безвольно и бесхарактерно. Очень расстроили.

Англия играла медленно и, как следствие, одержала победу на классе. Нет сопротивления — нет проблем. Украина пропустила на первых минутах — что дальше? Поменялась стратегия или, может быть, стали больше давить на англичан? Ничего такого не было. Все 90 минут играли одинаково. Да и замены Шевченко не сыграли.



Сборная Украины и так прыгнула выше головы на Евро-2020. Повезло, что вышли дальше. Швеция недооценила украинцев — вышли играть вальяжно и проиграли. Хотя тоже ведь дело случая: красная карточка и забитый мяч на последней минуте.



Проиграть можно по-разному. Вспомните, как играли Швейцария, Венгрия… Да и та же Чехия! Безусловно, игра забывается, остаётся лишь результат, но нельзя так безвольно проигрывать — надо бороться до последних секунд матча».