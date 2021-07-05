53 участника Евро дороже Криштиану Роналду. Неожиданно

Из двух самых выдающих футболистов современности на Евро-2020 выступал один — португалец Криштиану Роналду (аргентинец Лео Месси играет на Кубке Америки). Пятикратный обладатель «Золотого мяча» на этом турнире повторил мировой рекорд по голам за сборные и вышел на первое место в истории футбола по сумме забитых мячей на Евро и ЧМ. В общем, нападающий «Ювентуса» продолжает доказывать, что он один из лучших в мире. Тем неожиданнее то, что в рейтинге стоимости участников чемпионата Европы Роналду находится только в шестом десятке, занимая скромное 54-е место. Обнаружив это, мы сильно удивились! На сегодняшний день Transfermarkt оценивает его всего в 45 млн евро.

Как менялась стоимость Роналду за карьеру

Очевидно, у относительно низкой стоимости Роналду две причины — возраст португальца и срок действия его контракта с «Ювентусом». Договор 36-летнего нападающего с туринским клубом истекает в июне 2022-го. Вдобавок «Ювентус», по слухам, хочет избавиться от Криштиану, с которым не только не выиграл Лигу чемпионов, но и лишился золота Серии А. Разумеется, это никак не повышает цену на футболиста.

Интересно проследить, как менялась трансферная стоимость Роналду на протяжении всей его карьеры. Первый переход за деньги у португальца состоялся в августе 2003-го: «Манчестер Юнайтед» заплатил за него лиссабонскому «Спортингу» 19 млн евро. В период выступлений в Англии пика его стоимость достигла летом 2009-го, когда Криштиану оценивали в 60 млн. Тем не менее «Реал», чтобы выкупить форварда, согласился переплатить за него в полтора раза. Роналду продали в Мадрид за 94 млн.

В «Реале» стоимость Криштиану достигла максимума. По ходу сезона-2014/2015 его оценивали в 120 млн евро, потом случился небольшой спад (до 100 млн), но в январе 2018-го форвард снова вышел на отметку в 120 млн. После трёх побед в Лиге чемпионов португалец перешёл из «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро. А вот в Турине рыночный рейтинг Роналду стал резко падать: 100 млн в декабре 2018-го, 90 млн летом 2019-го, 75 млн в декабре 2019-го, 60 млн летом 2020-го, 50 млн в марте 2021-го. Теперь же стоимость форварда такая, какая была за пару лет до ухода из «МЮ».

Кто самые дорогие игроки Евро-2020

Самый дорогой из участников Евро-2020 по версии Transfermarkt — Килиан Мбаппе. С этим трудно не согласиться, ведь речь идёт об игроке, который уже к 22 годам стал настоящей звездой мирового футбола. Правда, чемпионат Европы «наследник Пеле» провалил: не забил в четырёх матчах ни одного гола! Этот турнир начался для Мбаппе с конфликта с одним партнёром Оливье Жиру, а закончился (как писали во Франции) обострившимся конфликтом с другим — Антуаном Гризманном.

Тем не менее на клубном уровне Килиан в завершившемся сезоне был очень хорош: забил 42 гола и сделал 11 голевых передач в 47 матчах. Поэтому его стоимость держится на уровне 160 млн евро, несмотря на то что контракт Мбаппе с «ПСЖ» заканчивается через год. Впрочем, и француз не обошёлся без спада. В 2019 году его оценивали в 200 млн.

В топ-5 самых дорогих футболистов Евро-2020 попали также Гарри Кейн (120 млн, Англия), Джейдон Санчо (100 млн, Англия), Кевин Де Брёйне (100 млн, Бельгия) и Ромелу Лукаку (100 млн, Бельгия). Из игроков младше 20 лет первое место по цене занял испанец Педри (70 млн).

К слову, наиболее дорогой в сборной России — полузащитник «Монако» Александр Головин, которого оценивают в 28 млн евро.