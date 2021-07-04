Трансферы недели в РПЛ. Что случилось на российском рынке во время плей-офф Евро

Новый сезон РПЛ всё ближе, и клубы активно усиливают составы. Последний представитель нашего чемпионата на Евро-2020, Алекс Крал из «Спартака», вылетел в четвертьфинале со сборной Чехии, так что теперь основной темой разговоров о нашем чемпионате становится селекция. Вот главные трансферы прошедшей недели:

Антон Коченков, Антонио Эдер и Соломон Кверквелия, ушли из «Локомотива» свободными агентами

Сразу с несколькими футболистами расстался «Локомотив». Команду в связи с истечением контрактов покинули вратарь Антон Коченков, защитник Соломон Кверквелия и нападающий Антонио Эдер.



Коченков долгое время был сменщиком Гильерме, но в клубе посчитали, что больше не нуждаются в его услугах. У Кверквелии давно появились проблемы с игровым временем, и прошлый сезон он провёл на правах аренды в «Роторе». Кстати, Соломон уже успел заявить, что собирается продолжить карьеру в Европе. Эдер же своей игрой в минувшем сезоне не убедил руководство, что его нужно сохранить. Кстати, все трое — чемпионы России сезона-2017/2018. Уходит эпоха!

Владислав Игнатьев, из «Локомотива» в «Рубин» (бесплатно)

Ещё один чемпион России, но уже определившийся с новым клубом. Тут более запутанная история. Полузащитник защищал цвета «Локомотива» с 2016 года, был неотъемлемой частью последних успехов команды и оставался основным игроком в прошлом сезоне. По словам Владислава, он хотел остаться, но клуб новый контракт так и не предложил. В результате опытный футболист достался «Рубину».

Виктор Мозес, из «Челси» в «Спартак» (3,5 млн евро)

О том, что «Спартак» выкупит Мозеса, было известно давно, но теперь это состоявшийся факт. Московский клуб арендовал нигерийца у «Челси» в октябре. В первых матчах Виктор оставлял противоречивое впечатление, но впоследствии разыгрался и в концовке сезона втащил красно-белых в квалификацию Лиги чемпионов. Мозес доказал, что он ценный игрок. Если верить сообщениям СМИ, московскому клубу хавбек обошёлся в 3,5 млн евро. Не так уж и много, да?

Иван Новосельцев, из «Сочи» в «Арсенал» (бесплатно)

Новосельцев попал в первую волну футболистов, которых «Зенит» отправил в «Сочи» в 2019 году. Поначалу защитник был игроком стартового состава, но в минувшем сезоне этого статуса лишился: лишь половина матчей чемпионата, треть — в основе. В клубе решили, что обойдутся без Ивана, и он покинул команду на правах свободного агента.



Надолго Новосельцев без клуба не остался. «Арсенал» воспользовался возможностью бесплатно усилиться опытным защитником, который к тому же уже играл в Туле.

Эльмир Набиуллин, ушёл из «Сочи» свободным агентом

Помните Набиуллина? Левый защитник в своё время здорово проявил себя в «Рубине», в результате чего за него развернулась борьба между «Зенитом» и «Спартаком». Расторопнее оказались сине-бело-голубые, но карьера в Санкт-Петербурге у футболиста не задалась. По итогу — переход в «Сочи», где в прошлом сезоне он провёл лишь половину матчей в РПЛ, и уход свободным агентом. В отличие от Новосельцева, Эльмир ещё не определился с новой командой, но времени у него предостаточно. Говорят, защитником интересуются «Химки». Перезапустит карьеру?

Герман Онугха, из «Краснодара» в «Вайле» (600 тыс. евро), а оттуда — в «Крылья Советов» (аренда)

Нападающий попал в «Краснодар» в 2018 году, а вторую половину прошлого сезона провёл в аренде в «Вайле». Датский клуб решил выкупить россиянина за 600 тыс. евро и согласился заплатить «быкам» 45% с перепродажи футболиста.

Тем не менее следующий сезон Герман проведёт в России. Форварда вот-вот арендуют «Крылья Советов». Как сообщил «Чемпионату» спортивный директор самарцев Сергей Корниленко, в договоре будет прописано право выкупа.

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Отман Эль-Кабир, ушёл из «Урала» свободным агентом

Эль-Кабир приехал в Екатеринбург в 2018 году. За спиной у полузащитника был опыт выступления в Швеции и Нидерландах, и поначалу Отман играл ярко. В прошлом сезоне всё было уже не так красочно. Футболист провёл в чемпионате 14 матчей, а в конце марта президент клуба Григорий Иванов жёстко проехался по нему из-за травм. Неудивительно, что после такого с хавбеком расстались.

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Мориц Бауэр, из «Сток Сити» в «Уфу» (бесплатно)

Австриец впервые оказался в России ещё в 2016 году, перейдя в «Рубин». В Казани он не задержался и спустя год уехал в «Сток Сити». Зимой защитника арендовала «Уфа», за которую он провёл всего семь матчей в чемпионате России, а сейчас стороны подписали полноценный контракт. Почему бы и не оставить у себя Бауэра, учитывая, что переход бесплатный?

Арсений Логашов, ушёл из «Ростова» свободным агентом

Некогда защитник сборной России и «Локомотива» перебрался в «Ростов» в 2018 году. Железным игроком основы ему стать не удалось, и минувший сезон он провёл на правах аренды в «Химках». Контракт с ростовчанами подошёл к концу. Теперь Арсению предстоит искать новый клуб.

Ещё немного о «Сочи». Клуб берёт двух легионеров

Сочинский клуб работает не только на выход. Команде скоро стартовать в Лиге конференций, и руководство занимается усилением. Так, в «Сочи» перешёл бразильский защитник Родриган. Последние два года он провёл в Португалии, играя за «Жил Висенте». В Россию футболист перебрался бесплатно.



Также в «Сочи» перешёл полузащитник «Метца» Викторьен Ангбан. Ивуариец является воспитанником «Челси» и за последние годы успел поездить по Европе. По информации Transfermarkt, российский клуб заплатил за хавбека чуть более 4 млн евро.