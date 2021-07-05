Российского судью Карасёва нарисовали в Германии. На туалетной бумаге

Чемпионат Европы — главное футбольное событие года. Как это обычно бывает со всем ярким, Евро стал объектом различного творчества. Один из таких артов зацепил болельщиков своей оригинальностью. Думаете, невозможно связать Сергея Карасёва и туалетную бумагу? Оказывается, возможно.

При чём тут Карасёв?

Немецкий художник Себастьян Клюр изобразил ключевые моменты матчей плей-офф Евро на туалетной бумаге. Так, на рисунке про встречу Бельгия — Португалия нарисован Криштиану Роналду, уходящий вдаль с короной в руке. Вратарь Испании Унай Симон сначала допускает дикий ляп в игре с Хорватией, а потом становится героем для своей страны. Килиан Мбаппе и Томас Мюллер в ужасе от упущенных моментов и вылета своих сборных. А украинец Александр Зинченко показывает критикам, что пора помолчать.

В части, посвящённой матчам 1/8 финала, засветился российский судья Сергей Карасёв. Он обслуживал встречу Нидерландов с Чехией, которая завершилась сенсационной победой чехов (2:0). На бумаге изображён момент, произошедший на 55-й минуте и ставший ключевым в противостоянии. Защитник Маттейс де Лигт проиграл борьбу нападающему рядом со своей штрафной и умышленно сыграл рукой. Карасёв с помощью VAR заслуженно удалил футболиста — этот момент и попал на рисунок.

Что это за художник?

Себастьян Клюр — любитель футбола и болельщик «Шальке-04». В своём «инстаграме», где на данный момент почти 4 тысячи подписчиков, он частенько выкладывает рисунки. Как правило, объектом творений немца становится именно клуб из Гельзенкирхена.

На туалетной бумаге Клюр рисует не впервые. Недавно он изобразил таким образом специалистов, занимавших пост главного тренера «Шальке» в течение последних 15 лет, — в том числе Доменико Тедеско, который ещё недавно возглавлял московский «Спартак».



В комментариях под постом про Евро все довольны. Люди считают, что творчество Клюра заслуживает больше внимания. Возможно, сейчас самое время для его звёздного часа.