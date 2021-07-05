С чемпионом Европы всё ясно? Англия получит дополнительное преимущество перед соперниками

На полуфиналы и финал Евро в Лондоне не пустят иностранных фанатов. Как так?

На матчах полуфинала и финальной игре количество болельщиков будет составлять порядка 60 000 человек — решение об увеличении посещаемости до 75% правительство Великобритании приняло в конце июня. Это, на самом деле, большое событие для страны: британские трибуны так не заполнялись уже 15 месяцев.

«Мы очень рады, что больше болельщиков теперь смогут пройти через турникеты «Уэмбли» и насладиться финалом, — прокомментировал новость министр культуры Великобритании Оливер Дауден. — Поскольку мы продолжаем добиваться прогресса в нашей дорожной карте выхода из изоляции, обеспечение общественной безопасности остаётся нашим главным приоритетом. Мы очень тесно сотрудничали с УЕФА и ФА, чтобы обеспечить принятие строгих и жёстких мер в области общественного здравоохранения, в то же время позволяя большему количеству болельщиков наблюдать за происходящим вживую. Финал обещает стать незабываемым моментом в восстановлении нашей страны после пандемии».

Жаль лишь, что насладиться этим незабываемым моментом смогут только жители Великобритании.

Что это значит?

На сайте правительства Великобритании указано, что для болельщиков, собирающихся посетить полуфиналы и финал, будут действовать «строгие меры, которые призваны обеспечить безопасное и надёжное завершение турнира и отражают чёткую позицию, что здоровье населения — абсолютный приоритет».

Вот и главная ограничительная мера: любые болельщики, желающие поехать в Великобританию на матчи, могут сделать это только при наличии билета, а также при условии, что их страна не находится в зоне красного или янтарного списка (а туда внесён почти весь мир).

То есть никто не сможет приехать из-за рубежа? Вообще никак?

Может, но в любом случае сейчас уже поздно: владельцы билетов, прибывающие в Лондон из стран красного или янтарного списков, должны отсидеть 10-дневный карантин, сдать тесты на 2-й и 8-й день самоизоляции или заказать третий тест на 5-й день, чтобы выйти раньше. Нарушение одного из правил грозит штрафом в 10 000 фунтов стерлингов.

Издание Daily Mail сообщало, что на финал смогут прилететь 1000 болельщиков каждой сборной, передвижение которых будет жёстко ограничено: чартерный самолёт — стадион — снова самолёт. Но подтверждение этой информации так и не появилось на сайте правительства Великобритании.

Получается, если Англия выйдет в финал, у неё будет преимущество в виде полных домашних трибун?

Необязательно — в Великобритании живут много представителей совершенно разных национальностей, которые в состоянии оказать приличную поддержку своей сборной на трибунах. Но глобально ситуация складывается не самая приятная.