Игроки сборной России могут расслабиться. Их зарплаты никто не тронет

Пару дней назад многие футболисты РПЛ наверняка занервничали. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий глобальные спортивные вопросы, предложил радикальные изменения. Ключевые проблемы в футболе, баскетболе и хоккее, по мнению чиновника, – засилье легионеров, перегретый рынок зарплат и непрозрачные критерии отбора. К середине июля Министерство спорта подготовит предложения по улучшению ситуации, после чего федерации займутся их осуществлением.

Казалось, явный сигнал к революции уже в ближайшее время. Ведь государство действительно вкладывает в игровые виды спорта много денег, но стабильных результатов добиться не получается. И почему бы наконец не решиться на резкие изменения, о которых говорят все последние годы? Но, видимо, в футболе не всё так просто. РБК выкатил инсайд, что в РФС ничего не знают о реформах, а РПЛ начнёт новый сезон по старым правилам.

Рано или поздно изменения придут. Правда, пока совсем непонятно, как Минспорта планирует совместить два тезиса Чернышенко в отношении футбола. Вице-премьер говорит о переизбытке легионеров – сигнал к ужесточению лимита, но в то же время о больших зарплатах – значит, надо вводить ограничения. Однако конкретно в футболе контракты российских футболистов взлетели до уровня топовых европейских как раз из-за лимита. Каждый более-менее талантливый россиянин сейчас не может получать меньше 1,5 млн евро – зарплата лидера в среднем клубе Италии.

И что мы увидим в случае, если легионеров сократят ещё больше? Российские клубы будут вынуждены брать чуть ли не любого футболиста с базовой школой на хорошую зарплату. Даже в случае какого-то потолка топ-клубы пропишут невероятные премии – и именно за счёт этого начнут перехватывать игроков у конкурентов. И мы придём к миру, который точно никому не понравится.

Российские клубы постепенно отдадут все путёвки в Лигу чемпионов другим странам, сборная ввиду ещё более слабого чемпионата превратится в условный Казахстан. Зато в клубах будет много россиян, и социальная миссия государства окажется исполненной. Легионеры станут большой редкостью, а зарплаты останутся плюс-минус такими же.

Продвижение такого сценария приведёт к полной деградации. В Минспорта и РФС это понимают. Поэтому каждое их следующее решение определит будущее футбола на годы вперёд.

А пока же Артём Дзюба, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Георгий Джикия и остальные могут не беспокоиться. Они своё ещё получат сполна.