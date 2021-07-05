Как же жаль Кевина Де Брёйне. Конец сезона и Евро — сплошная драма

Третьего января «Манчестер Сити» провёл один из лучших матчей сезона, обыграв «Челси» в гостях. Счёт 3:1 не отражает преимущества «Сити» в полной мере: гости забили три, хотя по моментам могли и шесть. А единственный гол хозяева оформили уже в добавленное время.

В тот момент «Сити» был ещё даже не на пике силы – но уже обещал что-то экстраординарное. Хосеп Гвардиола отреагировал на ничью с «Вест Бромвичем» масштабной реновацией, которая коснулась половины ролей в команде. Самую яркую получил Гюндоган, который превращался в ситуативного дополнительного форварда и в итоге стал лучшим бомбардиром команды в АПЛ. Он забил и «Челси», но главным героем того матча стал Де Брёйне.



Он блистал в роли ложной девятки: создал шесть моментов, забил и отдал голевой пас. Капитан и лучший игрок, а заодно и самый продуктивный. В следующих двух матчах он отдал ещё две голевые передачи. Впереди был самый важный отрезок сезона, и казалось, что Де Брёйне, как и весь «Сити», только разгоняется, чтобы во втором круге показать лучшую форму. Но 20 января в матче с «Астон Виллой» Кевин получил травму, которая оказала огромное влияние на остаток сезона.



Само по себе мышечное повреждение оказалось небольшим, он вернулся уже через три недели. Но «Сити» успел фантастический ход. В пяти турах АПЛ без Де Брёйне команда одержала пять побед с общим счётом 15:1 – в том числе, разгромив в гостях «Ливерпуль». Гвардиола ещё раз всё поменял, Гюндоган получил даже больше свободы в атаке, Марез закрепился на правом краю, а в центре нападения Гвардиола чередовал Фодена в роли ложной девятки и Жезуса в роли незабивного, но полезного в прессинге нападающего. Потеряв самого яркого игрока, команда как будто даже ничего не заметила.

Естественно, после возвращения Де Брёйне снова стал игроком основы. Но его роль изменилась. Он был важной деталью общего механизма, а не его основой. И даже несколько раз попал в ротацию. Хотя и был в хорошей форме: его статистика, пусть не фантастическая, как до травмы (13 г+п в 15 матчах в старте в АПЛ и 4 г+п в двух матчах ЛЧ), всё равно оставалась мощной (5 г+п в семи матчах в старте в АПЛ, 3 г+п в шести матчах ЛЧ ЛЧ), а его голы – важными. Например, гол, которым он сравнял счёт в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ». Пусть даже это изначально была подача.



В финале Лиги чемпионов Де Брёйне сначала, как и вся команда, стал жертвой нового тактического эксперимента Гвардиолы. К исходу часа матча он был выключен из игры, а к тому моменту, когда Пеп выпустил опорника и вернулся к самому работающему сочетанию, Кевина уже не было на поле.

Рюдигер после матча говорил, что сфолил непреднамеренно. Ерунда: конечно, он не хотел нанести травму, но сознательно шёл на жёсткую блокировку. Итог: сломаны нос и стенка глазницы за две недели до чемпионата Европы.

Обошлось без операции, и Роберто Мартинес включил его в заявку с травмой. А на Евро Де Брёйне понадобилось полчаса, чтобы показать, что Бельгия с ним и без него – это две разные команды.



Дания возила бельгийцев целый тайм. Забила только раз (и после ошибки), но создала достаточно, чтобы увеличить преимущество. И, встречая соперников персональным высоким прессингом, вообще ничего не допустила у своих ворот: разница ударов за тайм – 9:1.



Мартинес выпустил Де Брёйне в перерыве, и тот перевернул игру. Во-первых, в тактическом смысле. Он играл ложную девятку, постоянно отходил в полузащиту, но с включениями в первую линию – и этим разбил персональный прессинг. Защитники не рисковали выходить из линии до центрального круга, а в полузащите Бельгия стала получать численное преимущество. Одно только появление этой позиции на поле предоставило больше свободы Лукаку: тот смог чаще уходить в полуфланг. А во-вторых, Де Брёйне решал и просто на мастерстве.

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Качественный голевой пас (хотя в той атаке особенно надо отметить как раз Лукаку) и великолепный удар из-за пределов штрафной: Кевин не просто дал Бельгии тактическое преимущество, но и сделал результат действиями на мяче.



В 1/8 с Португалией Бельгия выглядела нестыдно, пока Де Брёйне оставался на поле. Команда отдала мяч и играла на удержание, но хотя бы периодически выходила из обороны и этим немного сдерживала португальцев. А после его ухода на 48-й минуте контригра закончилась в принципе. Бельгийцы владели мячом 36% времени и нанесли всего два удара (допустили 15). То, что они прошли дальше – везение. Не повезло только одному человеку.

Де Брёйне, который играл с частичным онемением лица (он говорил, что из-за повреждения нерва ничего не чувствует левой половиной лица) и поэтому избегал играть головой, получил грубый подкат сзади от Пальиньи. На скрученный голеностоп было больно смотреть.



Удивительно, что он вообще сыграл с Италией. В интервью бельгийской газете Het Laatste Nieuws Кевин на вопрос, были ли связки лодыжки хотя бы частично разорваны, ответил утвердительно. И назвал чудом работу медиков, которая позволила ему отыграть 90 минут. Но на этом чудо закончилось.

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Де Брёйне сыграл с Италией, но не так, как играет обычно. Неожиданный, но очень яркий показатель – фолы. Обычно его не остановить без нарушения правил, но итальянцы сфолили на нём всего раз, в то время как сам Кевин сделал три нарушения. Также его присутствие не помогало зацепиться за мяч, даже когда это было уже совершенно необходимо – во втором тайме. В матче с Данией с выходом Де Брёйне бельгицы сразу перехватили контроль над мячом, и он сделал 27 пасов за тайм. С Италией у него 26 пасов за всю игру.



По своим собственным меркам Де Брёйне сыграл просто плохо. Но нельзя оценивать его в отрыве от контекста: невозможности идти в стыки, невозможности делать рывки и ментальных ограничений человека, который играет с незалеченными повреждениями. При этом он отдал три паса под удар (больше всех в команде) и был близок к тому, чтобы открыть счёт. Дальним ударом, естественно, так как довести мяч до штрафной Бельгии не удавалось.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Можно не болеть за сборную Бельгии, но трудно не испытывать сочувствия к Де Брёйне после такого сезона. Сезона, который начался с перестройки в команде и продолжился его индивидуальным перформансом, который можно назвать заходом на «Золотой мяч». Травма и поражение – уже драматичный финал такого сезона. Но Де Брёйне в рекордные сроки восстановился, чтобы повторилось всё то же самое. Травма и поражение.



С трудом верится, что у нынешнего поколения сборной Бельгии, уже преодолевшего свой пик, получится добиться чего-то большего. Но лично Де Брёйне этого хочется пожелать.