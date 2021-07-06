Неожиданный герой Кубка Америки. Итальянец поменял страну и теперь тащит новую сборную

В сезоне-2015/16 Джанлука Лападула разорвал Серию B, забив за «Пескару» 30 голов в 44 матчах. В начале 2016-го главный тренер перуанской сборной Рикардо Гарека отправился в Европу, чтобы лично пообщаться с футболистом. На руках у тренера было предложение присоединиться к Перу на ближайшие матчи сборной. Лападула родился в Турине, но происхождение (мать Лападулы – перуанка) позволяло выступать за две сборные. Либо за Италию, либо за Перу.

Тогда Лападула ответил, что ему нужно подумать. На самом деле это был аккуратный и вежливый отказ. Карьера 26-летнего нападающего резко пошла вверх после долгих лет скитаний по низшим дивизионам (был даже момент, когда Лападула провёл сезон в чемпионате Словении в составе «Горицы»). Мощный заход в «Пескару» вызвал интерес ведущих клубов Серии А – в итоге форвард подписал контракт с «Миланом».

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

У Лападулы появился реальный шанс пробиться в сборную Италии, поэтому тема со сменой футбольного гражданства на перуанское временно заглохла. В ноябре 2016-го Лападула впервые получил вызов от Италии, а потом даже отгрузил три гола в ворота Сан-Марино в товарищеском матче в июне 2017-го.



Правда, в «Милане» работоспособный форвард так и не стал основным. Вскоре Лападула перешёл в «Дженоа», а затем ещё дважды менял клуб. В сборной Италии про форварда с перуанскими корнями больше не вспоминали. Прошлым летом «Беневенто» выкупил Лападулу у «Лечче» за 4 млн евро.



В 2020-м снова состоялся разговор с Гарекой, который всё ещё тренировал сборную Перу – на этот раз Джанлука ответил согласием.

Лападула был разнорабочим и дебютировал в Серии А только в 26 лет

Футбольный путь Лападулы начался со школы «Ювентуса», куда Джанлука попал вместе с братом Давиде. В одном из интервью Лападула вспоминал, как они с братом работали болл-боями и подавали мячи своим кумирам – Алессандро Дель Пьеро и Давиду Трезеге. Однако братья Лападула не попали даже в юниорскую команду «Юве». С этого момента и начались долгие скитания Джанлуки по низшим итальянским дивизионам транзитом через молодёжки «Риволи» и «Тревизо».

Лападула в 2009 году подписал контракт с «Пармой», с которой формально был связан до 2015-го. Но по факту Лападула мотался по арендам, менял команды, роли на поле (его часто использовали на разных позициях – от латераля до «десятки») и часто думал о том, чтобы завязать с футболом. В разное время Лападула подрабатывал разнорабочим, отдыхал на техно-вечеринках, а потом вдруг наколотил 24 гола за «Сан-Марино» в четвёртом итальянском дивизионе.



Лападула сразу ушёл на повышение – его арендовала «Чезена» (тогда она выступала в Серии B), но из-за травм форвард играл совсем мало. Очередной застой случился после аренды в «Фрозиноне» (ноль голов в шести матчах). Тут Лападула и отправился в Словению.

Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Итальянский вектор «Горицы» не должен удивлять. «Парма» заключила с клубом партнёрское соглашение – в 2013-м словенскую команду тренировал Луиджи Аполлони, поэтому целая пачка игроков из «Пармы» отправилась в заграничную командировку. Лападула тогда забил 11 голов в 28 матчах.



Оставался ещё год контракта с «Пармой». Клуб не рассчитывал на Лападулу (несмотря на неплохой сезон в Словении), поэтому игроку нужна была команда для заключительной аренды, в которой получилось бы себя проявить.



Джанлука внезапно обратился за помощью к гадалке из Перу, которая сказала: «Тебя ждёт команда в красно-белых цветах». Речь могла идти и о московском «Спартаке», но Лападула нашёл вариант попроще – «Терамо». А дальше – 22 гола за сезон в третьем итальянском дивизоне, переход в «Пескару», переход в «Милан», дебют в возрасте 26 лет в Серии А и дебют в сборной Италии.

«С каждым днём всё больше влюбляюсь в своё происхождение»

Казалось, что после ухода из «Милана» Лападула останется просто крепким форвардом с интересной биографией. Но в 31 год форвард вновь переживает расцвет благодаря сборной Перу. Прямо сейчас он уступает в гонке бомбардиров Кубка Америки только Лионелю Месси. Лападула затащил Перу в полуфинал блестящей игрой с Парагваем – оформил дубль. До этого форвард выбил «1+1» во встрече с Эквадором, перевернув ход матча на групповом этапе.



Перед турниром перуанцы остались без лидера – 37-летний Хосе Паоло Герреро всё ещё в полном порядке, поэтому новость о том, что форвард «Интернасьонала» пропустит турнир из-за травмы колена, болельщики встретили с грустью. Однако Лападула, формально чужак, с блеском заменил легенду. И даже играет под девяткой Герреро! Для этого Лападула звонил ему и просил разрешения. Герреро дал добро.

Всего за неделю на нового, неожиданного героя сборной Перу подписались более 500 тысяч человек в «Инстаграме». Понятно, что это всё счастливые болельщики сборной. А после победы над Парагваем Лападула сказал: «С каждым днём всё больше влюбляюсь в своё происхождение. Меня приняли с большой любовью, с первого дня я чувствовал привязанность к стране и команде. Я очень счастлив». Перуанцев подкупает бойцовский дух Лападулы, а тренер Гарека, звавший Джанлуку играть за Перу ещё шесть лет назад, ценит игрока за работоспособность и динамику.



В октябре 2020-го Лападула сделал на плече татуировку с индейцем и выложил твит с подписью «Половина моей крови» и флагом Перу. Однако перуанцы быстро обратили внимание на то, что Лападула набил не того индейца. Действительно, выбранный Лападулой персонаж больше напоминал вождя племени Сиу (к Перу не имеют никакого отношения, так как жили на территории США). Но, кажется, после подвигов на Кубке Америки все перуанцы готовы принять даже эту татуировку.

Впереди полуфинал с хозяевами турнира, сборной Бразилии. И это главный матч в карьере Лападулы, прошедшего путь от бездны итальянского футбола и чемпионата Словении до битвы с пятикратными чемпионами мира в статусе главной надежды целой страны.



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