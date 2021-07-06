Италия — Испания. Онлайн. Нас ждёт самый яркий матч Евро-2020?

Привет, друзья! Наступает пора решающих матчей Евро-2020. Сегодня, 6 июля 2021 года, в первом полуфинале встретятся сборные Италии и Испании. На прошлом турнире ни одна из этих команд не добралась до такой высокой стадии, а теперь кто-то них поборется за золотые медали. Следить за событиями предстоящего матча можно в нашей онлайн-трансляции. Присоединяйтесь.