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Италия – Испания, прямая трансляция матча, полуфинал чемпионата Европы, онлайн матча Италия – Испания, 6 июля 2021

Италия — Испания. Онлайн. Нас ждёт самый яркий матч Евро-2020?
Андрей Буров Кирилл Закатченко
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Италия — Испания. Онлайн
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Все подробности первого полуфинала.

Привет, друзья! Наступает пора решающих матчей Евро-2020. Сегодня, 6 июля 2021 года, в первом полуфинале встретятся сборные Италии и Испании. На прошлом турнире ни одна из этих команд не добралась до такой высокой стадии, а теперь кто-то них поборется за золотые медали. Следить за событиями предстоящего матча можно в нашей онлайн-трансляции. Присоединяйтесь.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/2 финала
06 июля 2021, вторник. 22:00 МСК
Италия
Не начался
Испания
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