Тедеско – сомнительный вариант для сборной России. Вы уверены, что он лучше Черчесова?

Судя по многочисленным новостям в интернете и отсутствию централизованно выраженной поддержки Черчесову со стороны РФС, вскоре нас действительно ждёт смена главного тренера сборной.

Тедеско – пока ещё не кандидат на должность, но его фигура активно лоббируется проспартаковскими силами. Полагаю, сторонников такого сценария немало, да и сам немецкий тренер выражает готовность. Плюсов в этой истории можно найти предостаточно:

Доменико принял «Спартак» в 2019-м где-то у зоны стыковых матчей, а после полутора сезонов превратил его в серебряного призёра и обладателя путёвки в Лигу чемпионов. То есть улучшать результаты в относительно короткие сроки он способен. Хотелось бы добавить красок и написать про его «Спартак» как «реального конкурента за золото», но нет: фактически никакой борьбы с «Зенитом» не было; У Тедеско мощнейшая вовлечённость в процесс – он энтузиаст, готов работать по 20 часов в сутки. Его точно не обвинишь в лени и нежелании совершенствоваться; Тедеско может вести системную последовательную работу. У него есть любимая структура (3-4-1-2), он способен сначала закладывать фундамент, а потом постепенно улучшать в рамках модели нюансы; С точки зрения эмоций и выстраивания отношений с футболистами тоже почти никаких вопросов. Тедеско любили почти все игроки в «Спартаке», он заводил и мотивировал команду – поникшими или равнодушными при нём красно-белые были очень редко.

Вот только если копнуть глубже, кандидатура Тедеско превращается в сомнительную и даже авантюрную.

В «Спартаке» у Тедеско не получилось построить качественную атакующую структуру

Одна из ключевых спортивных претензий к Черчесову – отсутствие у сборной России стиля. Команда, как убеждены многие, не играет в футбол, а работает, борется, терпит и страдает ради достижения результата. Ставка сделана на интенсивность и надёжность, а не на творчество и раскрепощённость. Эстетически игру нашей сборной смотреть непросто – да, бывают приятные исключения, но после Евро-2020 мы о них благополучно забыли.

Ок, мы хотим стиль и красоту. Но Тедеско – это вообще не гарантия стиля! Более того, его попытка выстроить качественную атакующую структуру в «Спартаке» провалилась. Доменико занимался этим примерно с июля по декабрь (на самом раннем этапе была ставка на быстрые атаки), а в конечном итоге потерпел поражение. Признаю, что был очень достойный отрезок примерно с июля по конец сентября, далее же начался кошмар. «Спартак» стал деградировать, все соперники легко его прессинговали, чуть только включали агрессию. Матч с «Зенитом» в декабре – ужас-ужас, который даже не снился сборной России.

Позиционная структура рухнула. На зимних сборах Тедеско попытался реанимировать её за счёт внедрения 4-4-2, после двух поражений отказался от идеи – и перешёл на агрессивный, но примитивный стиль с забросами на Соболева и собственным прессингом. Поздний «Спартак», добывавший путёвку в Лигу чемпионов — вовсе не стильная команда. Она брала очки за счёт уровня давления и индивидуального мастерства атакующей группы. И в каждом без исключения матче в концовке возникали колоссальные сложности. Где-то откровенно везло. Где-то не везло – и случался разгром от «Уфы».



Так что если мы хотим стиль и эстетику, то Тедеско – не тот кандидат, в чью сторону мы должны смотреть первым делом. За время в «Спартаке» Доменико не смог добиться качественной атаки со средними футболистами. В сборной России других не предвидится.

Далеко не все футболисты при нём прогрессировали

Просто перечислю фамилии и сделаю рядом сноски:



— Зобнин. Процесс стагнации Романа начался ещё при позднем Каррере, продолжился при Кононове, но и Тедеско его не остановил. Зобнин так и не вышел на новый уровень, бегал по разным позициям, а в итоге его сегодняшнее состояние мы увидели на Евро. На чемпионате мира — 2018 Роман показывал совсем другой футбол;



— Джикия. Гигантское количество позиционных ошибок в сезоне, проблемы с перемещениями, страховкой, выжиманием линии, началом атаки. Стиль обороны Георгия яркий – он боец, бесстрашно летит в борьбу, быстро бежит. И из-за этих качеств его даже часто называют лучшим в России. Но центральный защитник – это не только бег и борьба, а ещё и интеллект. Поэтому для меня Джикия так и не превратился в игрока европейского уровня. Да и его игру на Евро часто преувеличивают. Например, при первом голе Дании в решающем матче Георгий обязан был выдвигаться и блокировать удар – но не сделал этого;



— Бакаев. До Тедеско был одним из самых ярких фланговых игроков чемпионата. При Тедеско превратился в атакующего центрального полузащитника, поначалу стал важнейшим элементом в переходных фазах и насобирал уйму результативных действий. А потом началась деградация, продолжавшаяся вплоть до чемпионата Европы. Итого: Бакаев перестал считаться даже кандидатом в сборную;



— Кутепов. Был основным игроком сборной, но лишился места в составе из-за специфичных взглядов Тедеско. Доменико считал, что Маслов лучше подходит для игры в обороне – имел на это полное право, но факт в том, что Кутепов резко упал в уровне;



— Крал. Так и остался центральным полузащитником без интеллекта и созидания, который умеет только быстро бегать и давать объём. Никакого качественного скачка Алекс при Тедеско не совершил – мы это увидели и в концовке сезона РПЛ, и на чемпионате Европы;



— Айртон — абсолютно никакого прогресса. Умяров – плюс-минус то же самое, не превратился в системообразующего футболиста. Рассказов – был быстро зачехлён и отправлен в аренду. Гулиев – поругался и пропал. Тиль – из-за того, что подход к его специфичному профилю так и не нашли, выпал из состава и начал скитаться по клубам.



Безусловно, есть и спрогрессировавшие футболисты: Маслов, Ларссон, Соболев. Но нельзя утверждать, что при Тедеско растут все молодые игроки.

Утверждение, что Тедеско любит экспериментировать и заниматься развитием молодых игроков, — миф. Мы этого не увидели

У нас перед глазами положительный пример Маслова – Тедеско поверил в него и превратил в ключевого защитника.



Но разве одной яркой истории достаточно, чтобы говорить о системной работе с молодыми?



С точки зрения определения состава Тедеско в «Спартаке» был очень консервативен – как правило, ставил одних и тех же, очень неохотно трогал сочетания в обороне и центре. И даже в сложные времена, когда качество игры резко упало, он почти ничего не менял.

Группа молодых ребят, которые вроде бы давно стучатся в двери основного состава, так и осталась в том же статусе. Игнатов играл в «Спартаке-2», Маркитесов просидел почти год на скамейке запасных без практики, фамилия левого защитника Голосова пару недель звучала в интервью, но быстро исчезла из заявочных листов. Оганесян, Воропаев, Литвинов, Шитов – никого из ярких игроков второй команды не тащили наверх. Ни в коем случае не утверждаю, что все они заслуживали этого – но нельзя кричать о фантастической работе тренера с молодыми футболистами на основе одной позитивной истории.



Шварца приводить в пример можно. Тедеско – нет. Он, в первую очередь, стремился достигать результата – отсюда и примитивный стиль игры в концовке, и ставка на одних и тех же футболистов на протяжении полутора лет.

Выводы

Я с большой симпатией отношусь к Тедеско, постоянно защищал его летом 2020-го, когда была видна его системная работа.



Но при этом я совершенно отчётливо вижу недостатки Доменико: он пока не строил действительно зрелищные стильные и стабильные на дистанции команды; второе место «Спартака» — следствие везения и отвратительного состояние конкурентов; против единственного топа («Зенита») тренер не нашёл реальных аргументов; с давлением Тедеско справлялся неидеально – и периодически плыл (вспомним обвинения соперников в расизме, обилие желтых карточек, дисквалификации, скандалы с судьями и прочее).



Да и совершенно нет уверенности, что Тедеско – лучший вариант для обновления состава сборной России, которое, несомненно, нам потребуется. Доменико хорош, но ему самому ещё предстоит слишком многому научиться. Второе место «Спартака» вводит в заблуждение. Аргументов «против» — слишком много. У нас же в футболе не лучшее время для экспериментов.