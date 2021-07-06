«Сборная России деградирует. Украина была лучше». Взгляд из Англии

Евро продолжается, а мы по-прежнему подводим грустные итоги для сборной России. Всегда интересно узнать, как видят наши проблемы и беды со стороны. Особенно любопытно узнать, что по поводу команды Станислава Черчесова думают в Англии. Мы связались с экс-журналистом ESPN и специалистом по российскому футболу Джоном Брэдли. Джон не пропускает матчи чемпионата России и сборной, поэтому максимально погружен в тему. Ниже его монолог о проблемах нашей команды.

— Давайте не будет притворяться глупыми. Три года назад Россия на чемпионате мира добилась поистине невероятного успеха. Но до чемпионата мира и после него команда была слабой. Поэтому сейчас ваша сборная просто вернулась туда, где она была. С точки зрения физики и организации игры – это неплохая команда, но у футболистов нет возможности бросать вызов на самом высоком уровне. Очень легко отправить в отставку Черчесова, но надо помнить, какие игроки у него есть в распоряжении. Сборная России деградирует.

В качестве примера легко можно привести Антона Шунина. Пять лет назад, когда Шунин был на пике своей карьеры в «Динамо», он являлся пятым или шестым вратарем России, а сейчас он начинал Евро в качестве первого номера. Антон заслуживает огромных поздравлений, учитывая травму глаза, которую он получил в матче с «Зенитом» несколько лет назад, но это показывает, где сейчас находится уровень российских вратарей.

Основная проблема в том, что нет ни динамики, ни фактора Икс. Кто заставляет нас ахнуть, когда смотрим Россию? Да, Александр Головин и Алексей Миранчук — хорошие игроки, за которыми стоит наблюдать, но кто может заставить вас вскочить с места и восхититься? Где темп, где дриблинг?

Российские игроки не уезжают в Англию, потому что клубы могут найти усиление другими легионерами, которые будут лучше по соотношению цена-качество. За последние 18 месяцев мы видели, как преуспели чехи – Томаш Соучек и Владимир Цоуфал. Головин и Миранчук по своим качествам подходят для АПЛ, но смогут ли они здесь играть круто – большой вопрос.

Украина на турнире была лучше России. Возможно, то, что они сделали, было незначительным, но они прошли этот путь, прежде чем попали на Англию. В той игре были видны все их недостатки, но всё же они задержались на турнире дольше, чем Россия. У них была лучшая командная работа и лучшая организация игры.

Чтобы стать сильнее, Россия должна делать то, что нужно делать годами. Пока у вас не появятся лучшие игроки, вам нужно найти способ побеждать в матчах. Найти группу игроков, которые будут сражаться насмерть в каждой игре за страну.

Выбор игроков сейчас невелик, так что вам необходимо развивать их и усердно тренировать, чтобы они были способны показывать себя в международных матчах и турнирах. Многие преуспели на молодежном уровне. Вам надо помочь им сделать шаг вперёд.