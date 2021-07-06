«Это провал УЕФА». В Италии крайне недовольны выбором судьи на полуфинал Евро

Чем ближе кульминация Евро-2020, тем жарче эмоции в европейских СМИ. Перед 1/2 финала в центре внимания оказался главный арбитр матча Италия — Испания. Назначение Феликса Бриха вызвало резко негативную реакцию со стороны итальянцев. Они наперёд знают, кто будет виноват в случае вылета земляков с турнира.

Итальянская газета Corriere dello Sport не щадит рефери. «Феликс Брих просто слаб. У него проблемы с фиксированием фолов, — пишет автор издания. — На его стороне только большой опыт. Розетти выбрал для полуфинала одного из худших европейских арбитров».

Утверждение как минимум спорно. Недовольство испанцев в этой ситуации выглядело бы более уместным. Именно под свист Бриха итальянцы выбили Испанию и прошли в четвертьфинал на Евро-2016. Да и суммарная статистика взаимоотношений немца с итальянскими командами положительная для последних: 12 побед, 8 ничьих и 7 поражений. О какой предвзятости тут может быть речь? Но в Италии недовольны.

«Брих — это провал УЕФА: отсутствие альтернативы означает отсутствие судейского роста», — категорична Corriere dello Sport.

Тифози тоже разочарованы.

Rami Mäkelä: «Не понимаю, как Брих до сих пор свистит на этом турнире».

faxbxo: «После игры Португалии с Бельгией я бы отправил Бриха домой, а остальных немцев — после игры Дании с Уэльсом».

TJD Betting: «Только одно могло испортить первый полуфинал — назначение судьей Феликса Бриха».

Nico Tanghe: «Феликс Брих «вознаграждён» УЕФА полуфиналом Италия — Испания. Сколько грубых ошибок он допустит на этот раз?»

L&S: «Странный выбор. Брих был ужасен во время матча Бельгия — Португалия».

Playersubbuteo: «Не могли бы вы объяснить мне «феномен» Бриха, который после очень плохого судейства матча Бельгия — Португалия получил 1/4 и 1/2 в качестве приза?»

Несмотря на критику со стороны СМИ и болельщиков, Брих считается одним из самых опытных арбитров. В своей карьере немец отсудил более 100 международных матчей, включая финал Лиги чемпионов 2018 года между «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1). В прошлую субботу он отработал четвертьфинал Евро между сборными Англии и Украины (4:0).

В противоборстве Италии и Испании ему будут помогать Марк Борш и Штефан Лупп. Отвечать за VAR будет Марко Фритц, тогда как наш Сергей Карасёв останется в резерве.