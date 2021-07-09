Евро-2020 — не про стабильность. Но 7 игроков всё же смогли удивить

Чемпионат Европы ещё не окончен, но уже сейчас можно выделить футболистов, которые стабильно сыграли или продолжают играть на турнире. Для некоторых игроков этот Евро сложился не совсем удачно. Их сборные вылетели на ранних стадиях — притом что они сами были одними из лучших на поле.

Сила команд и игроков, которые доходят до таких крупных чемпионатов, как Евро, заключается именно в стабильности. Ровно как и сила нового vivo V21 — официального смартфона Евро-2020 — в крутой технологии оптической стабилизации фото и видео. Она помогает захватить самые важные моменты и оставаться в фокусе, пока весь мир в движении. Благодаря ей не страшно дрожание камеры — можно снимать чёткие селфи и видео даже на бегу.

Ну а мы рассказываем о самых стабильных и эффективных футболистах, выступавших или продолжающих выступления на текущем чемпионате Европы.

Роберт Левандовски

Возраст: 32 года

Команда: сборная Польши

Фото: David Ramos/Getty Images

Сборная Польши вылетела с Евро ещё на групповом этапе, набрав всего лишь одно очко. Но Левандовски реально тянул команду за собой. Он забил Испании (1:1), а также положил дубль в ворота сборной Швеции (3:2). В этом же матче, который прошёл в Санкт-Петербурге, Роберт умудрился дважды попасть в перекладину из вратарской и едва не затащил Польшу в плей-офф.

Кстати, на трёх последних Евро неизменно забивали только двое — Левандовски да Роналду. Теперь у поляка 69 забитых мячей в 122 матчах за сборную, и хочется верить, что на следующем чемпионате Европы мы вновь увидим его в составе национальной команды Польши.

Кевин Де Брёйне

Возраст: 30 лет

Команда: сборная Бельгии

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Перед началом турнира Де Брёйне получил в финале ЛЧ неприятную травму, из-за которой пропустил первый матч группового этапа со сборной России (3:0). Но уже в следующей игре с Данией (1:2) Кевин отметился голевой передачей и победным голом. А после матча с финнами (0:2) его даже признали лучшим игроком. К тому же Де Брёйне был одним из лучших по проценту удачных обводок (88,9%) на групповом этапе Евро. Даже травмы не смогли сбить Кевина с ритма. К сожалению, его сборная вновь не смогла добраться до финала чемпионата Европы, вылетев в четвертьфинале от Италии.

Гарри Магуайр

Возраст: 28 лет

Команда: сборная Англии

Фото: Ettore Ferrari/Getty Images

Защитник «Манчестер Юнайтед» проводит фантастический турнир. Его сборная Англии на Евро-2020 пропустила всего лишь один мяч от Дании. В этом достижении есть и заслуга Гарри, который за это время стал настоящим лидером обороны англичан. Он был признан лучшим игроком матча с Германией (2:0), выиграв шесть верховых единоборств, а также попал в символическую сборную 1/4 финала Евро по версии WhoScored. Даже бывший игрок «МЮ» Неманья Видич заявил, что видит в Гарри защитника, который хорош во всём. Пока же Магуайр остаётся одним из лучших защитников по проценту точных передач (90,8%), продолжая вести свою сборную к победе на чемпионате Европы.

Патрик Шик

Возраст: 25 лет

Команда: сборная Чехии

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Чех мощно начал турнир, поразив ворота сборной Шотландии ударом с центра поля (2:0). Этот гол стал самым дальним в истории Евро. Потом Патрик отличился с пенальти в матче с Хорватией (1:1), а в плей-офф поразил ворота Нидерландов (2:0) и Дании (1:2). Шик повторил национальный рекорд Милана Бароша, забив пять голов за Чехию на Евро. Его даже начали сравнивать с легендарным чешским игроком. Сейчас Патрик востребован на трансферном рынке и уже этим летом может перейти в топовый европейский клуб.

Не менее востребован сейчас и vivo V21, ведь его основная камера способна захватить в кадр не только одного конкретного игрока, будь то Шик или Де Брёйне, но и целое футбольное поле благодаря режиму широкоугольной съёмки.

Эмиль Форсберг

Возраст: 29 лет

Команда: сборная Швеции

Фото: Andy Buchanan/Getty Images

Шведы неожиданно вылетели в 1/8 финала от Украины, но их главным героем считают именно Форсберга. Он стал автором самого быстрого гола на этом Евро, отличившись в Санкт-Петербурге в матче с Польшей (3:2) через 81 секунду после начала игры. Северная столица России стала вообще любимым местом Форсберга, где он забил три из четырёх своих мячей. В чём-то Эмиль даже превзошёл великого Златана Ибрагимовича. Например, он первым из шведов забил на одном чемпионате Европы четыре гола. В общем, Форсберг был неудержим, но вот сдержать сборную Швеции всё же удалось.

Криштиану Роналду

Возраст: 36 лет

Команда: сборная Португалии

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Роналду продолжает стабильно много забивать и в 36 лет. В очередной раз он побил несколько впечатляющих рекордов, но довести свою сборную ещё раз до финала чемпионата Европы не получилось. Зато Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории Евро (14 голов), а также рекордсменом по количеству матчей на Евро (42 матча). К тому же теперь Роналду сыграл на пяти чемпионатах Европы подряд и забил не менее трёх голов в трёх разных турнирах. Возможно, матч 1/8 финала с Бельгией (0:1) стал последним для португальца на Евро. В 2024 году Криштиану стукнет 39 лет, и есть сомнения, что в таком возрасте мы ещё увидим его в футболке сборной Португалии. Хотя — кто знает!

Марко Верратти

Возраст: 28 лет

Команда: сборная Италии

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

28-летний итальянец пропустил из-за травмы колена первые матчи своей сборной на Евро с Турцией (3:0) и Швейцарией (3:0), но затем эффектно вернулся на поле. Уже после игры 1/8 финала с Австрией (2:1) Верратти создал девять голевых моментов для своих партнёров. Сейчас у него 92,6% точных передач и два ассиста в матчах с Уэльсом (1:0) и Бельгией (2:1). В финале против Англии он вновь будет настроен не дать им подойти к воротам Доннаруммы. Марко вместе с Жоржиньо продолжают эффективно руководить полузащитой итальянцев, являясь важным связующим звеном между защитой и атакой.

Эффективно работает и vivo V21. Например, его селфи-камера обладает высочайшим разрешением 44 Мп и двойной мягкой подсветкой для селфи.

Евгений Макаров, руководитель Mobiltelefon.ru

А благодаря функции автофокуса вы всегда будете в центре внимания — с любого расстояния. Как и эти талантливые игроки, которые теперь уже точно останутся в фокусе Евро-2020!