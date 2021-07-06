«Евро сделали для того, чтобы выиграла Англия». В Европе возмущены запретами британцев

В Англии ослабят ограничения, но – после финала. Всё для своей сборной?

Завтра состоится полуфинальный матч Евро-2020 между Англией и Данией. Игра пройдёт на «Уэмбли», но датских болельщиков там практически не будет (за исключением проживающих в Великобритании). А приехать могут фанаты из стран, которые не находятся в «красном» или «янтарном» списке (почти все страны внесены туда, Дания в том числе). Единственный вариант попасть из Дании в Лондон – отсидеть 10-дневный карантин, сдать несколько тестов. Нарушение одного из пунктов карается серьёзным штрафом.

Многие ограничения в Англии планируют снять через неделю после финала Евро

Самое интересное в этой ситуации, что уже 19 июля в Англии планируется отменить большинство ограничений, введённых из-за коронавируса. Окончательное решение по этому поводу будет принято 12 июля, на следующий день после финала Евро (опять-таки на «Уэмбли»). Пока планируется отменить обязательное ношение масок, ограничения на число людей, которые могут собираться вместе в помещении и на улице, и обязательную работу из дома. Также будут сняты ограничения на работу бизнеса.

«Если мы не сможем отказаться от локдауна в ближайшие несколько недель, когда нам помогут приход лета и школьные каникулы, то должны спросить себя: «Когда мы вообще сможем от него отказаться?» — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также он пояснил, что это стало возможным благодаря высоким темпам вакцинации населения.

«Недопуск фанатов из Дании перерастает в серьёзное оскорбление страны»

«Что бы мы сказали, если бы британцы хотели ослабить наши коронавирусные ограничения для их футбольных фанатов? Как бы мы отреагировали на месте англичан?» — вопрошает датское издание Berlingske. Журналист газеты искренне надеется, что политики Дании повлияют на правительство Великобритании, чтобы хоть какую-то часть фанатов пустили на матч.

«Недопуск болельщиков из Дании на полуфинальный матч чемпионата Европы перерастает в серьёзное оскорбление страны. Некоторые могут сказать, что это просто жульничество. Похоже, правительство Великобритании делает всё возможное, чтобы обеспечить значительное преимущество хозяевам поля. Датским болельщикам доступно 5000 билетов из возможных 60 000, и то из-за строгих ограничений они не смогут приехать на игру. Уровень заражения в Дании стал гораздо ниже, жители страны могут путешествовать почти во все страны Европы с таким же низким уровнем заражения», — возмущается журналист издания cphpost.dk.

А председатель датской партии Питер Скааруп сказал: «Я ожидаю, что правительство рассмотрит вопрос. Это удалось сделать в Амстердаме, в Баку. Я уверен, что то же самое можно сделать и в Лондоне».

«Даже хорошо, что тысячи фанатов из Дании не едут в Лондон»

Не все в Дании столько негативно относятся к решению британских властей. Так, например, журналист издания Politiken считает, что Дания «хочет присоединиться к футбольной вечеринке в эпицентре заражения коронавирусом, но вряд ли это разрешат». А для страны даже хорошо, что тысячи фанатов сейчас не едут в Лондон.

Некоторые болельщики Дании, проживающие в Лондоне, но по каким-то причинам не купившие билеты на матч, арендовали целый бар для просмотра полуфинальной игры. Ведь футбол, как ничто другое, объединяет людей, — считает автор идеи Якоб Моуритсен.

«Англия откроется через две недели, но датским фанатам нельзя попасть на матч»

А вот что по этому поводу думают/пишут в соцсетях.

«Борис Джонсон сообщил, что Англия откроется через две недели, и он же не позволяет болельщикам из Дании поехать на «Уэмбли». Какая глупая аргументация».

«Неловко, если Англия не обыграет Данию. Население Дании составляет 5,8 млн человек, их болельщикам не разрешено посетить «Уэмбли». У Англии есть все преимущества».

«Испания, Италия и Дания не смогут поддержать свою страну, если, конечно, кто-то из них не живёт в Англии. Честно говоря, чушь собачья. Они дают Дании 5100 билетов на «Уэмбли», который вмещает 60 000 — 65 000 фанатов, но пускают лишь тех, кто проживает в Англии».

«На «Уэмбли» не допускаются болельщики из Дании. Евро-2020 был сделан для того, чтобы его выиграла Англия».