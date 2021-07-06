Когда уйдёт Черчесов и кто его заменит? Инсайды о будущем сборной России

В ближайшее время может окончательно решиться вопрос с уходом Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России и новым штабом команды. Мы узнали инсайды и собрали всё, что известно по теме на данный момент.

РФС и Черчесов до сих пор не вели переговоров о расторжении контракта

Важный нюанс: до настоящего момента ни Дюков, ни другие руководители РФС не общались с Черчесовым на предмет расторжения договора. Но и поддержку тренеру никто не выражал, если не считать технического комитета РФС, который по сути ничего не решает. Всё дело в том, что в настоящее время союз ищет достойного преемника для действующего тренера. Как только удастся договориться с одним из кандидатов, сразу будет проведена встреча с Черчесовым, на которой и обсудят разрыв трудового соглашения. Но это произойдёт, только если один из кандидатов даст согласие возглавить сборную. В противном случае Черчесов останется на своём месте.

В случае досрочного расторжения контракта РФС придётся выплатить Черчесову неустойку. Всё дело в том, что в соглашении с тренером не было прописано право разрыва контракта без выплаты компенсации в случае невыхода из группы на Евро. Такого пункта в контракте просто нет.

Сейчас РФС выбирает только из иностранцев. Все россияне отказались

По нашей информации, сейчас в списке РФС фигурируют только иностранцы. Коллеги уже сообщали, что были попытки договориться с Леонидом Слуцким, Валерием Карпиным и Сергеем Семаком, но все тренеры отказались. Наши источники подтверждают это. У РФС был обширный список потенциальных кандидатов. К примеру, в союзе интересовались кандидатурой Златко Далича, который тренирует сборную Хорватии. Но в окончательный шорт-лист Далич не вошёл. Сейчас основными кандидатами можно назвать Йоахима Лёва, который закончил работу с Германией, тренера сборной Швейцарии Владимира Петковича и уже работавшего в России Андре Виллаш-Боаша. Есть в списке и неожиданный кандидат. Речь о тренере молодёжной сборной Германии Штефан Кунце. Кунц серьёзно изучается руководством РФС. В списке приоритетов он стоит даже выше Лёва. Вместе с молодёжкой Германии Штефан дважды выиграл чемпионат Европы.

Пока ни с кем из них не велось конкретных переговоров, но в ближайшее время они состоятся. Впрочем, согласно нашим источникам, в списке РФС есть ещё пара иностранных фамилий.

Так или иначе, ясно одно: РФС готов поменять Черчесова. У РФС есть деньги и на расторжение контракта с нынешним тренером и на хорошую зарплату для будущего. Вопрос лишь в одном: убедить одного из иностранных специалистов, что работа в сборной России интересна и престижна. Времени у РФС осталось не очень много. Решение будет в ближайшие дни.