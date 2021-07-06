На Евро массово травмируются игроки. 43 случая в 48 матчах

Усталость и коронавирус привели к огромному количеству травм на Евро-2020. Согласно статистике BeSoccer, в 48 матчах было диагностировано 43 травмы, то есть в среднем почти по одному повреждению за игру. К тому же прошедший сезон начался позже, что привело к уплотнению календаря и, как следствие, накопленной усталости.
УЕФА ввёл на турнире пять замен, а также увеличил заявку до 26 игроков. Но такого количества повреждений никто точно не ожидал. Вспоминаем о самых неприятных травмах нынешнего чемпионата Европы.
Но сначала вспомним неприятный эпизод, который произошёл на старте турнира в Копенгагене. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен неожиданно рухнул на газон в матче с Финляндией (0:1). Как оказалось, у футболиста остановилось сердце, и ему пришлось с помощью дефибриллятора делать массаж. К счастью, датчанина удалось вернуть к жизни, но теперь его футбольная карьера находится под большим вопросом.
Самые серьёзные травмы
Очень неприятную травму получил защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань. В стартовом матче Евро-2020 с Россией (3:0) он столкнулся с Далером Кузяевым. У бельгийца было диагностировано повреждение глазницы, из-за которого ему потребовалась операция. Издание Het Laatste Nieuws отметило, что, если бы удар пришёлся на 3 см выше, Кастаню пришлось бы завершить карьеру. Теперь его возвращение на поле ожидается примерно через месяц.
Столкновение Тимоти Кастаня с Далером Кузяевым
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
В том же матче со сборной Бельгии травмировался опытный Юрий Жирков. Российский защитник получил повреждение одной из мышц бедра. А тренерский штаб нашей сборной принял решение отпустить футболиста из расположения команды.
Самую жуткую травму на Евро-2020 получил форвард сборной Украины Артём Беседин. На 98-й минуте матча со Швецией (2:1) в него влетел защитник Маркус Даниэльссон. Со стороны эпизод выглядел ужасно. Последствия оказались такими же. Беседину было проведено МРТ-обследование, в ходе которого у него обнаружили частичное повреждение связок колена. От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе. Теперь Артём будет восстанавливаться на протяжении шести месяцев.
Не менее неприятное повреждение на пустом месте получил защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола. Футболист на 79-й минуте матча с Бельгией (2:1) покинул поле на носилках со слезами на глазах. Оказалось, что у итальянца выявлен разрыв ахиллова сухожилия. Спинаццолу уже успешно прооперировали, а его возвращение на поле ожидается через шесть месяцев.
Кто травмировался на Евро-2020 из игроков сборной России?
После того самого столкновения с Кастанем в матче с Бельгией (3:0) Кузяеву тоже пришлось покинуть поле. Однако его повреждение оказалась несерьёзным, и он появился в стартовом составе на матч с Финляндией (1:0).
Гораздо более неприятную травму в матче с финнами получил Марио Фернандес. Ему пришлось вынужденно покинуть поле на носилках — повреждение в результате верхового единоборства при подключении в атаку. Но российскому защитнику всё же удалось избежать травм позвоночника, и он вышел в старте на следующий матч с Данией (1:4).
Травма Марио Фернандеса
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Серьёзную травму в матче с Финляндией мог получить и Вячеслав Караваев. На 37-й минуте он попытался дотянуться в подкате до прострела, но в борьбе с финским защитником врезался коленом в штангу и залетел за линию ворот. Но всё обошлось.
- 6 июля 2021
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