Самый загадочный кандидат на роль тренера сборной России. Кто такой Штефан Кунц

Продолжается эпопея вокруг персоны главного тренера сборной России. Станислав Черчесов словно завис в воздухе — переговоров о расторжении контракта до сих пор не было, но и поддержку РФС ему публично не выражал. В списке кандидатов на пост оказалось много фамилий, и большинство из них вам отлично знакомы: Йоахим Лёв, Владимир Петкович, Андре Виллаш-Боаш. Но есть среди них и менее яркий вариант — немец Штефан Кунц. Причём РФС, по имеющейся информации, ставит его в списке приоритетов выше Лёва. Давайте разберёмся, что это за специалист.

Что за тренер Кунц?

Кунц, как и большинство тренеров, — бывший футболист. Большую часть карьеры экс-нападающий провёл на родине, где, в частности, выступал за «Бохум», «Байер», «Кайзерслаутерн» и «Арминию», и дважды становился лучшим бомбардиром Бундеслиги. В середине 90-х годов Кунца вызывали в сборную Германии, с которой он триумфально съездил на Евро-1996. Штефан даже стал для немцев талисманом — если он выходил на поле, команда не проигрывала. Тренерскую карьеру Кунц начал в 1999 году и поначалу работал в низших лигах Германии.

В нулевых Штефан, изучавший спортивный менеджмент, решил попробовать себя в роли руководителя и устроился спортивным директором в «Кобленц», а затем – в «Бохум». В 2008 году он пошёл на повышение, став исполнительным директором «Кайзерслаутерна». Спустя два года Кунц попробовал избраться в руководство Бундеслиги, но провалил тестовое голосование и снял кандидатуру. В «Кайзерслаутерне» Штефан трудился восемь лет, после чего начался самый интересный для нас период.

В 2016 году Кунц возглавил молодёжную сборную Германии. Спустя год он повёз команду на чемпионат Европы и сразу завоевал трофей. В том составе было много знакомых нам имён: Тило Керер, Серж Гнабри, Махмуд Дахуд, суперперспективный на тот момент Максимилиан Мейер и будущий динамовец Максимилиан Филипп. Немцы прошли по турниру катком, проиграли лишь однажды (Италии в группе), а в финале дожали Испанию.

Спустя два года Кунц повёз свою молодёжку на ещё один Евро и вновь добрался до финала, но в этот раз всё закончилось реваншем испанцев. Тем не менее одним титулом Штефан не ограничился — в этом году его молодёжка во второй раз стала чемпионом Европы. По турниру команда вновь прошла крайне уверенно, а в решающем матче переиграла Португалию.

Насколько реально договориться с немцем?

Контракт Кунца рассчитан до 2023 года, а это значит, что РФС придётся договариваться с Немецким футбольным союзом, чтобы освободить его от обязательств. Как тренер молодёжной сборной Кунц также отвечает за олимпийскую команду. Совсем скоро Штефану предстоит повезти её на Игры в Токио. Если верить немецким СМИ, Кунца рассматривали как преемника Йоахима Лёва в главной сборной Германии, но выбор в итоге был сделан в пользу Ханс-Дитера Флика, который очень успешно потренировал «Баварию». Кстати, после вылета сборной с Евро-2020 Кунц даже позволил себе покритиковать тактические решения Лёва. Вот так он высказался об обороне: «Схема с тремя защитниками не убедила нас, что может обеспечивать стабильность сзади и минимизировать моменты у наших ворот. Эта проблема тянулась за сборной на протяжении всего турнира».

В марте Кунца избрали главой ассоциации муниципалитетов федеральной земли Саар. Этот орган отвечает за очистку сточных вод и утилизацию региональных отходов. К своим обязанностям Штефан приступает как раз в этом месяце. Насколько эта деятельность может помешать Кунцу уехать в Россию, остаётся только догадываться.