«Он больше никогда не должен бить пенальти». Евро-2020 закончился для Мораты новой драмой

Сборная Испании покинула Евро-2020. В полуфинале «красная фурия» бодалась с Италией, но всё же уступила в серии пенальти. В этом матче было много личных историй, но явно выделяется драма нападающего испанцев Альваро Мораты. Для него триумф превратился в трагедию меньше чем за час. Мората начал матч на скамейке запасных. Главный тренер сборной Испании Луис Энрике неожиданно отошёл от привычной схемы и выпустил команду без классического форварда. Испанцы играли очень симпатично, но к середине второго тайма горели со счётом 0:1. Энрике понял, что ему нужна «девятка», и выпустил Морату.
Тут нужно сделать отступление. Для Мораты этот Евро выдался тяжёлым в эмоциональном плане. На старте группового этапа Испания сыграла вничью со Швецией и Польшей, запоров кучу голевых моментов. Козлом отпущения сделали Морату. На него обрушилась с критикой вся страна, он натурально превратился во врага. «Я провёл девять часов без сна. Получил угрозы, оскорбления в адрес моей семьи. Люди свистят мне, но я стараюсь изо всех сил, отдаю жизнь за сборную. Я хочу, чтобы люди больше доверяли мне», — жаловался игрок.
После Польши был разгром Словакии и выход из группы, рубка с Хорватией в 1/8 финала и гол Мораты, а затем нелёгкая победа над Швейцарией в серии пенальти. Итак, полуфинал с Италией, Альваро выходит на поле на 62-й минуте. За 10 минут до конца основного времени итальянцы всё ещё ведут в счёте, но Мората делает гол. Забег с центра поля, изящная игра в стенку с партнёром и уверенное завершение. Нападающий спас свою команду, когда казалось, что поражение практически неизбежно.
Фото: Facundo Arrizabalaga/Getty Images
Но футбол жесток. Дело дошло до серии пенальти — и тут Морате уже не хватило нервов. Он неудачно пробил, Доннарумма потащил. В соцсетях многие заступились за Альваро, но предсказуемо не обошлось и без грязи.
«Мората — это испанский Мбаппе».
«Мората способен не попасть на собственные похороны».
«У Мораты был шанс стать героем, но он предпочёл остаться злодеем, который всех нас объединяет».
«Продолжаю считать, что Мората — самый слабый футболист у испанцев».
«Ты не реализовал ни одного пенальти на турнире».
«Мората больше не должен бить пенальти, никогда. Он ужасен».
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