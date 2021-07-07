Испания – бездушная. А Италия живая, и поэтому в финале

Почему команда Манчини так уверена в себе?

Моментами Италия выживала. Замены будто бы сделали её слабее. А свежие от спасительного гола Мораты испанцы летели и останавливались, только когда сводило мышцы.

Вам скоро тактически объяснят, почему игравшей лучше, быстрее и острее Испании не будет в финале. Почему туда заступит чёрная консервативная туфля Манчини (прагматичный и слегка тягучий футбол), а не белый кроссовок Луиса Энрике (быстрый, волнующий и гибкий футбол).

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Моё понимание победы Италии базируется на их эмоциях. Италия – невероятно уверенная в себе, ироничная и смеющаяся сборная. В отличие от той же Испании. Поэтому она и победила.

Поразительно, что единственные звуки, которые издавала Испания на Евро-2020, – это стук легендарного болельщика Маноло по барабану, а также короткие «Эспанья» на «Уэмбли». Обычно испанцы всем составом записывают яркие и лиричные песни про красную фурию. Перед Евро-2016 в клипе снялся Серхио Рамос.

Сейчас нет ни Рамоса, ни узнаваемой песни, а сборная в соцсетях стреляет стандартными картинками с бездушными цитатами игроков про старание и тренировки.

Нет, посты в соцсетях ведут не игроки, и приписанные фразы они вряд ли произносят; но когда сборная не шумит сама, вокруг неё образуется тихий и совсем не музыкальный фон. Это про Испанию.

Тем временем Италия шатающимися от эмоций игроками исполняла песню «Notti magiche» (про волшебные ночи), которую, по словам комментатора Нобеля Арустамяна, пела вся Италия во время домашнего чемпионата мира в 1990-м.

Италия-2020 поёт после побед. В автобусе. У отеля и в самолёте.

А перенёсший операцию Спинаццола, лёжа с травмированной ногой на диване, дирижирует сыном и учит его правильному исполнению гимна Италии.

От Испании похожие песни и сюжеты не долетают.

Перед серией пенальти итальянцы почему-то ржали. Именно ржали, а не улыбались. Доннарумма дурачился и обнимался с серьёзным коллегой Симоном , который не был букой, но похожей эмоцией не отметился.

дурачился и обнимался с серьёзным коллегой , который не был букой, но похожей эмоцией не отметился. И как по-разному вели себя капитаны – очень контрастных комплекций. Кьеллини в два раза больше Альбы , и в серьёзном моменте с подброшенной монетой по-итальянски вальяжно толкал испанца ладонью, а потом обхватил двумя руками и поднял бородатого малыша Жорди .

в два раза больше , и в серьёзном моменте с подброшенной монетой по-итальянски вальяжно толкал испанца ладонью, а потом обхватил двумя руками и поднял бородатого малыша . Альба не улыбнулся и остался серьёзным. А через 15 минут камера показала, как Кьеллини с таким же напором сжимал не забившего первый пенальти Локателли, и где-то через полминуты бежал обнимать автора победного пенальти Жоржиньо.

Фото: Carl Recine/Getty Images

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Капитан сборной Италии обожает соперника и смехом заполняет волнительные моменты.



Вратарь веселится перед серией.



Игроки улыбаются и поют про магическую ночь прямо сейчас, когда вы читаете эти строчки.



Какая музыка! Какое дурачество! И какая уверенность в себе!



В этом я увидел силу сборной Италии. И она уже в финале.