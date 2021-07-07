Испания – бездушная. А Италия живая, и поэтому в финале

Моментами Италия выживала. Замены будто бы сделали её слабее. А свежие от спасительного гола Мораты испанцы летели и останавливались, только когда сводило мышцы.
Вам скоро тактически объяснят, почему игравшей лучше, быстрее и острее Испании не будет в финале. Почему туда заступит чёрная консервативная туфля Манчини (прагматичный и слегка тягучий футбол), а не белый кроссовок Луиса Энрике (быстрый, волнующий и гибкий футбол).
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Моё понимание победы Италии базируется на их эмоциях. Италия – невероятно уверенная в себе, ироничная и смеющаяся сборная. В отличие от той же Испании. Поэтому она и победила.
- Поразительно, что единственные звуки, которые издавала Испания на Евро-2020, – это стук легендарного болельщика Маноло по барабану, а также короткие «Эспанья» на «Уэмбли». Обычно испанцы всем составом записывают яркие и лиричные песни про красную фурию. Перед Евро-2016 в клипе снялся Серхио Рамос.
Сейчас нет ни Рамоса, ни узнаваемой песни, а сборная в соцсетях стреляет стандартными картинками с бездушными цитатами игроков про старание и тренировки.
Нет, посты в соцсетях ведут не игроки, и приписанные фразы они вряд ли произносят; но когда сборная не шумит сама, вокруг неё образуется тихий и совсем не музыкальный фон. Это про Испанию.
- Тем временем Италия шатающимися от эмоций игроками исполняла песню «Notti magiche» (про волшебные ночи), которую, по словам комментатора Нобеля Арустамяна, пела вся Италия во время домашнего чемпионата мира в 1990-м.
Италия-2020 поёт после побед. В автобусе. У отеля и в самолёте.
А перенёсший операцию Спинаццола, лёжа с травмированной ногой на диване, дирижирует сыном и учит его правильному исполнению гимна Италии.
От Испании похожие песни и сюжеты не долетают.
- Перед серией пенальти итальянцы почему-то ржали. Именно ржали, а не улыбались. Доннарумма дурачился и обнимался с серьёзным коллегой Симоном, который не был букой, но похожей эмоцией не отметился.
- И как по-разному вели себя капитаны – очень контрастных комплекций. Кьеллини в два раза больше Альбы, и в серьёзном моменте с подброшенной монетой по-итальянски вальяжно толкал испанца ладонью, а потом обхватил двумя руками и поднял бородатого малыша Жорди.
- Альба не улыбнулся и остался серьёзным. А через 15 минут камера показала, как Кьеллини с таким же напором сжимал не забившего первый пенальти Локателли, и где-то через полминуты бежал обнимать автора победного пенальти Жоржиньо.
Фото: Carl Recine/Getty Images
***
Капитан сборной Италии обожает соперника и смехом заполняет волнительные моменты.
Вратарь веселится перед серией.
Игроки улыбаются и поют про магическую ночь прямо сейчас, когда вы читаете эти строчки.
Какая музыка! Какое дурачество! И какая уверенность в себе!
В этом я увидел силу сборной Италии. И она уже в финале.
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