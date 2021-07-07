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Англия – Дания, прямая трансляция матча ЕВРО-2020, полуфинал Чемпионата Европы, Онлайн матча Англия – Дания, 7 июля 2021

Англия — Дания. Онлайн. Англичане снова пролетят мимо финала Евро?
Андрей Буров Дмитрий Росип
,
Евро-2020. Онлайн
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Следите за событиями второго полуфинала с нашей онлайн-трансляцией.

Привет, друзья! Сегодня, 7 июля 2021 года, состоится второй полуфинальный матч Евро-2020 Англия — Дания. Скандинавы стали одним из открытий турнира и теперь наверняка мечтают о победе на турнире. Англичане до сих пор не пропустили ни одного мяча, к тому же они сыграют на своём стадионе. Следить за событиями второго полуфинала можно с помощью нашей онлайн-трансляции. Присоединяйтесь.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/2 финала
07 июля 2021, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Дания
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