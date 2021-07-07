Англия — Дания. Онлайн. Англичане снова пролетят мимо финала Евро?
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Следите за событиями второго полуфинала с нашей онлайн-трансляцией.
Привет, друзья! Сегодня, 7 июля 2021 года, состоится второй полуфинальный матч Евро-2020 Англия — Дания. Скандинавы стали одним из открытий турнира и теперь наверняка мечтают о победе на турнире. Англичане до сих пор не пропустили ни одного мяча, к тому же они сыграют на своём стадионе. Следить за событиями второго полуфинала можно с помощью нашей онлайн-трансляции. Присоединяйтесь.
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