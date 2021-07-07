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Евро-2020, Испания – Италия – 1:1, пенальти – 4:2, реакция испанских и итальянских СМИ и соцсетей

«Собирай чемодан». Фанаты сборной Испании требуют увольнения тренера после вылета с Евро
Анастасия Харужа
Евро-2020, Испания – Италия
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Болельщики «Реала» хейтят Луиса Энрике, поклонники «Барселоны» — поддерживают.

Сборная Испании досадно проиграла Италии в полуфинале Евро-2020 (1:1, 2:4 – по пенальти). Испанские СМИ обсуждают неудачу сборной, а болельщики, как обычно, ищут крайних. Точнее – уже нашли. Поток критики льётся на тренера команды Луиса Энрике.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/2 финала
06 июля 2021, вторник. 22:00 МСК
Италия
Окончен
1 : 1
4 : 2
Испания
1:0 Кьеза – 60'   1:1 Мората – 80'

«Из некоторых разочарований рождаются красивые мечты»

Испанское издание Sport.es опубликовало материал «Испания падает со всеми почестями». Автор статьи, наоборот, хвалит тренера и объясняет, что Луис Энрике оскорблён одними и удостоен аплодисментов других. «Он выходит с турнира более сильным, чем когда-либо, вместе с многообещающей сборной», — полагает журналист.

«Сборная Испании — молодая команда, готовая играть в футбол, как немногие способны это делать сегодня, и с будущим, которое вызывает оптимизм. Из некоторых разочарований рождаются лучшие мечты», — заключает Sport.es.

«Напишем ещё раз, потому что это красиво»

Итальянские СМИ, разумеется, полны восторженных откликов. Издание Gazzetta dello Sport опубликовало материал под названием «Волшебные ночи продолжаются»: «Конец! Италия снова парит, мечта продолжается, Италия – в финале Евро. Напишем ещё раз, потому что это красиво: Италия – в финале Евро-2020. В воскресенье команда вернется на «Уэмбли» и сыграет за трофей. Это был чёрно-белый полуфинал с голами «Ювентуса» (Кьеза и Мората), но окрасившийся в белый, красный и зелёный после более чем 120 минут страданий и страсти против великой Испании, которая, возможно, заслуживала больше».

Испанские болельщики призывают тренера уйти в отставку

Испанское издание AS образно констатирует: «У матча уже было слово пенальти написано на лбу. К сожалению, написано белым, красным и зелёным».

Простые болельщики резко разошлись в оценке игры своей сборной. Как обычно.

Abbou Aziz: «Луис Энрике! Собирай чемодан!»

José Reinoso: «Жалко, что Испания проиграла, но в то же время я рад за Луиса Энрике, надменного и высокомерного персонажа, возомнившего себя изобретателем футбола. Он не взял Рамоса, Начо – никого из «Мадрида»! Он думал, что спектакль пройдёт удачно, бедняга».

Jose M. Vazquez Blazquez: «Без форвардов не обойтись. Какая нелепость… Много пасов и мало голов… Какой позор…»

David L Zarzuela: «Горжусь этой сборной, несмотря на Луиса Энрике. Люди, мы снова сыграли в полуфинале. Давайте оценим это! Футболисты очень молоды. Я думаю, что они способны ещё нас порадовать».

Marcos Soler: «До победного финала 2008 года мы не выходили в полуфинал 24 года. Мне не нравится Луис Энрике, но я должен признать, что он сформировал КОМАНДУ из молодых людей, которые сегодня показали, что ещё доставят нам большое удовольствие. ПОЗДРАВЛЯЕМ, ПАРНИ!!!»

Ulises Vargas: «Поздравляем, Испания! Вы должны начать выгонять по одному нападающему уже сейчас, потому что с тем, что у вас есть, результат всегда будет один: поражение».

Benito Camela: «Луис Энрике, в отставку!»

Soy Leyenda: «С другой стороны, мы должны сказать, что Испания была намного лучше Италии. Но давайте не будем обманывать себя: эта сборная не дотягивает до той Испании, которая была двухкратным чемпионом Европы и чемпионом мира Касильяса, Рамоса, Пуйоля, Хаби Алонсо, Хави Эрнандеса, Иньесты и Вильи. Ни по игре, ни по качеству, ни по игрокам».

Ruben Garzon: «Стыд!»

Apolillado de derechas Cortez: «Испания была лучше, и по моментам был яркий футбол. Но Жерар, Мората, Оярсабаль и другие не являются элитными игроками. Футбол — это не только владение мячом, это также поиск пространства и момента для удара. Если у вас нет Левандовского или Суареса, вы всегда ходите на острие бритвы».

Oscar moreno: «Луис Энрике боялся победы».

Soy Leyenda: «Испания превосходила Италию, но нам не хватает настоящих нападающих, с другой стороны, я не знаю, почему Луис Энрике взял Адаму Траоре на Евро, если он не дал ему ни одного шанса, хотя тот был шикарен в нескольких матчах».

Valerio Abbagnara: «У Испании был только один хороший момент, с Дани Ольмо в начале, а затем – стерильное владение мячом, подходы к штрафной и ничего больше. Доннарумма остался практически без работы».

Jose Luis: «Я бы не стал продлевать Луиса Энрике для сборной. Он сказал, что не видел сборную лучше испанской. Наверное, потому что у него плохое зрение. Мне нравится, что люди амбициозны и имеют отличную точку зрения. Посмотрим, кого он обвинит. Люди часто обвиняют кого-то или что-то, когда не получают того, что хотят».

CAPITÁN VENENO CÁDIZ: «То, что произошло сегодня, было предсказуемо. Чтобы что-то выиграть в Европе, нужно взять с собой тех, кто является лучшим в европейских вопросах. Без мадридцев там делать нечего».

Camp Nou Toca Pilotes: «А для меня сейчас Луис Энрике – лучший тренер мира».

«Луис Энрике едет домой с 70% владения и 139382 точными передачами».

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