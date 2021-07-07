«Собирай чемодан». Фанаты сборной Испании требуют увольнения тренера после вылета с Евро

Сборная Испании досадно проиграла Италии в полуфинале Евро-2020 (1:1, 2:4 – по пенальти). Испанские СМИ обсуждают неудачу сборной, а болельщики, как обычно, ищут крайних. Точнее – уже нашли. Поток критики льётся на тренера команды Луиса Энрике.

«Из некоторых разочарований рождаются красивые мечты»

Испанское издание Sport.es опубликовало материал «Испания падает со всеми почестями». Автор статьи, наоборот, хвалит тренера и объясняет, что Луис Энрике оскорблён одними и удостоен аплодисментов других. «Он выходит с турнира более сильным, чем когда-либо, вместе с многообещающей сборной», — полагает журналист.

«Сборная Испании — молодая команда, готовая играть в футбол, как немногие способны это делать сегодня, и с будущим, которое вызывает оптимизм. Из некоторых разочарований рождаются лучшие мечты», — заключает Sport.es.

«Напишем ещё раз, потому что это красиво»

Итальянские СМИ, разумеется, полны восторженных откликов. Издание Gazzetta dello Sport опубликовало материал под названием «Волшебные ночи продолжаются»: «Конец! Италия снова парит, мечта продолжается, Италия – в финале Евро. Напишем ещё раз, потому что это красиво: Италия – в финале Евро-2020. В воскресенье команда вернется на «Уэмбли» и сыграет за трофей. Это был чёрно-белый полуфинал с голами «Ювентуса» (Кьеза и Мората), но окрасившийся в белый, красный и зелёный после более чем 120 минут страданий и страсти против великой Испании, которая, возможно, заслуживала больше».

Испанские болельщики призывают тренера уйти в отставку

Испанское издание AS образно констатирует: «У матча уже было слово пенальти написано на лбу. К сожалению, написано белым, красным и зелёным».

Простые болельщики резко разошлись в оценке игры своей сборной. Как обычно.

Abbou Aziz: «Луис Энрике! Собирай чемодан!»

José Reinoso: «Жалко, что Испания проиграла, но в то же время я рад за Луиса Энрике, надменного и высокомерного персонажа, возомнившего себя изобретателем футбола. Он не взял Рамоса, Начо – никого из «Мадрида»! Он думал, что спектакль пройдёт удачно, бедняга».

Jose M. Vazquez Blazquez: «Без форвардов не обойтись. Какая нелепость… Много пасов и мало голов… Какой позор…»

David L Zarzuela: «Горжусь этой сборной, несмотря на Луиса Энрике. Люди, мы снова сыграли в полуфинале. Давайте оценим это! Футболисты очень молоды. Я думаю, что они способны ещё нас порадовать».

Marcos Soler: «До победного финала 2008 года мы не выходили в полуфинал 24 года. Мне не нравится Луис Энрике, но я должен признать, что он сформировал КОМАНДУ из молодых людей, которые сегодня показали, что ещё доставят нам большое удовольствие. ПОЗДРАВЛЯЕМ, ПАРНИ!!!»

Ulises Vargas: «Поздравляем, Испания! Вы должны начать выгонять по одному нападающему уже сейчас, потому что с тем, что у вас есть, результат всегда будет один: поражение».

Benito Camela: «Луис Энрике, в отставку!»

Soy Leyenda: «С другой стороны, мы должны сказать, что Испания была намного лучше Италии. Но давайте не будем обманывать себя: эта сборная не дотягивает до той Испании, которая была двухкратным чемпионом Европы и чемпионом мира Касильяса, Рамоса, Пуйоля, Хаби Алонсо, Хави Эрнандеса, Иньесты и Вильи. Ни по игре, ни по качеству, ни по игрокам».

Ruben Garzon: «Стыд!»

Apolillado de derechas Cortez: «Испания была лучше, и по моментам был яркий футбол. Но Жерар, Мората, Оярсабаль и другие не являются элитными игроками. Футбол — это не только владение мячом, это также поиск пространства и момента для удара. Если у вас нет Левандовского или Суареса, вы всегда ходите на острие бритвы».

Oscar moreno: «Луис Энрике боялся победы».

Soy Leyenda: «Испания превосходила Италию, но нам не хватает настоящих нападающих, с другой стороны, я не знаю, почему Луис Энрике взял Адаму Траоре на Евро, если он не дал ему ни одного шанса, хотя тот был шикарен в нескольких матчах».

Valerio Abbagnara: «У Испании был только один хороший момент, с Дани Ольмо в начале, а затем – стерильное владение мячом, подходы к штрафной и ничего больше. Доннарумма остался практически без работы».

Jose Luis: «Я бы не стал продлевать Луиса Энрике для сборной. Он сказал, что не видел сборную лучше испанской. Наверное, потому что у него плохое зрение. Мне нравится, что люди амбициозны и имеют отличную точку зрения. Посмотрим, кого он обвинит. Люди часто обвиняют кого-то или что-то, когда не получают того, что хотят».

CAPITÁN VENENO CÁDIZ: «То, что произошло сегодня, было предсказуемо. Чтобы что-то выиграть в Европе, нужно взять с собой тех, кто является лучшим в европейских вопросах. Без мадридцев там делать нечего».

Camp Nou Toca Pilotes: «А для меня сейчас Луис Энрике – лучший тренер мира».

«Луис Энрике едет домой с 70% владения и 139382 точными передачами».