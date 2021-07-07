«Лжец». Капитан сборной Италии пытался вывести соперника из себя перед серией пенальти?

Бывший футболист Лобо Карраско сказал: «Никогда не верьте улыбке Кьеллини».
Он тот ещё хитрец.
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Итальянцы с испанцами не выявили победителя ни в основное время, ни в дополнительное – дошло до серии пенальти. Перед её проведением всегда бросается монетка, которая «выбирает» ворота, и в этот раз во время этой быстрой и зачастую незаметной для зрителей процедуры произошёл интересный случай.
Первый бросок прошёл не так, так как стороны не выбрали «орла» или «решку». После подбрасывания футболисты начали активно жестикулировать, показывая судье в разные стороны, на болельщиков сборных Италии и Испании, расположившихся за воротами. Альба убеждал рефери, что его устраивает результат подбрасывания, а Кьеллини в ответ лишь улыбался, шутливо толкал своего соперника и щипал того за щёку. «Лжец!» – можно расслышать на записи трансляции слова итальянца. Альба, судя по тому, как он держался в этот момент, чувствовал себя совершенно противоположным образом – неуверенно и некомфортно.
Монетку пришлось перебрасывать – судья показал в сторону тех ворот, за которыми сидели болельщики сборной Италии. Маленькая уловка Кьеллини, его «игры разума» удались, и он начал по-дружески обнимать и приподнимать всё ещё чувствующего себя неловко Альбу – теперь тому уж точно было не до шуток.
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Альба в итоге к «точке» не вышел. А Кьеллини продолжил улыбаться и после серии пенальти.
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