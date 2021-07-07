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Евро-2020, Италия — Испания — 1:1, психологическая атака Джорджо Кьеллини на Жорди Альбу перед серией пенальти

«Лжец». Капитан сборной Италии пытался вывести соперника из себя перед серией пенальти?
Полина Куимова
Италия — Испания — 1:1, хитрый Кьеллини
Аудио-версия:
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Кьеллини превратил стандартную процедуру в шоу одного актёра.

Бывший футболист Лобо Карраско сказал: «Никогда не верьте улыбке Кьеллини».

Он тот ещё хитрец.

Испания вылетела, хотя сломала Италии игру. Это был матч, достойный финала Испания вылетела, хотя сломала Италии игру. Это был матч, достойный финала

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Итальянцы с испанцами не выявили победителя ни в основное время, ни в дополнительное – дошло до серии пенальти. Перед её проведением всегда бросается монетка, которая «выбирает» ворота, и в этот раз во время этой быстрой и зачастую незаметной для зрителей процедуры произошёл интересный случай.

Первый бросок прошёл не так, так как стороны не выбрали «орла» или «решку». После подбрасывания футболисты начали активно жестикулировать, показывая судье в разные стороны, на болельщиков сборных Италии и Испании, расположившихся за воротами. Альба убеждал рефери, что его устраивает результат подбрасывания, а Кьеллини в ответ лишь улыбался, шутливо толкал своего соперника и щипал того за щёку. «Лжец!» – можно расслышать на записи трансляции слова итальянца. Альба, судя по тому, как он держался в этот момент, чувствовал себя совершенно противоположным образом – неуверенно и некомфортно.

Монетку пришлось перебрасывать – судья показал в сторону тех ворот, за которыми сидели болельщики сборной Италии. Маленькая уловка Кьеллини, его «игры разума» удались, и он начал по-дружески обнимать и приподнимать всё ещё чувствующего себя неловко Альбу – теперь тому уж точно было не до шуток.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Альба в итоге к «точке» не вышел. А Кьеллини продолжил улыбаться и после серии пенальти.

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