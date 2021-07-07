«Простите, что в России у Манчини не получилось». Итальянцы уже обожают своего тренера

Болельщики из Испании и Италии не могли приехать в Лондон на полуфинальный матч Евро-2020 – и тут даже не стоит в тысячный раз объяснять причину, которая уже стала лейтмотивом турнира. Шумную поддержку своим командам на «Уэмбли» обеспечили проживающие в Великобритании испанцы и итальянцы.

Аллея, ведущая от метро к стадиону, уже за три часа до матча была заполнена болельщиками, завёрнутыми во флаги своих стран. Чаще встречались итальянцы – это ощутимое численное преимущество потом чётко стало заметно и на трибунах, окрасившихся преимущественно в синие цвета.

Некоторые из тиффози подошли к походу на матч креативно: встречались гладиаторы, повара и СуперМарио.

Фото: «Чемпионат»

«It’s coming to ROME», – напевали итальянцы на свой лад известную песню английских фанатов, не спеша двигаясь в сторону входа на стадион. Но, несмотря на периодические выкрики и непрекращающийся гул дуделок, ощущение «большого дня» и праздника в, пожалуй, главном футбольном городе этого Евро не было. Оно ненадолго возникло, когда итальянцы сгруппировались недалеко от одного из входов и одну за другой начали затягивать песни. Спели даже Bella Ciao – гимн итальянских партизан во время второй мировой войны.

Фото: «Чемпионат»

Испанцы долго молчали, но наконец не выдержали, выкрикнув несколько ругательств в адрес соперников. Полицейские в этот момент явно напряглись и чуть поближе подтянулись к красно-синей толпе, но ничего не произошло – стороны даже и не собирались идти друг на друга с кулаками. Атмосфера была расслабленной и дружелюбной.

Трибуны, заполненные на 75%, болели темпераментно – но проявилось это только ко второму тайму. В первой половине матча стадион реагировал только на опасные или спорные моменты и подсвистывал сопернику, а во втором, видимо, разогрелся и не успокаивался до самого конца. Болельщиков хватило и на овертайм (вряд ли кто-то был против продолжения такого качественного футбола), и на серию пенальти (тут у них будто открылось второе дыхание – свистели так, что уши закладывало).

По атмосфере этот полуфинал не дотягивал до матчей в Копенгагене или Будапеште, но зато был хорош по-своему – уж точно футболом и развязкой.

Беспроигрышная серия Манчини с Италией достигла 33 матчей – более продолжительная была только у Испании конца 2000-х и Бразилии середины 90-х (по 35 игр).

Когда-то Артём Дзюба имел неосторожность назвать Роберто «не тренером». Услышав об этой истории, итальянцы смеялись.

«Может, проблема не в Манчини, а в Дзюбе? Ха-ха! Подумай об этом! Чао» – бросил в ответ итальянец.

«Манчини не тренер, да. Он МЕНЕДЖЕР!» – по-своему интерпретировал слова другой фанат.

«О, я знаю Дзюбу! Он очень хорош, очень хорош, – обрадовался итальянец Ливио. – Манчини — крутой тренер. Может, не для клуба, но для сборной – однозначно. Он объединяет коллектив так, как не смог бы делать на ежедневной основе. Здесь же он видит команду раз в несколько месяцев – и в этом разница. На мой скромный взгляд».

«А я скажу, что футбол – это просто: ты выигрываешь – хороший тренер, проигрываешь – плохой. Мы рады, что у нас есть Манчини, простите, что в России у него не получилось!» – добавил к словам друга Джулио.

«Манчини не тренер, он игрок! – сказал итальянец Этторе. – Это самое важное! Он знает игру, читает её на поле. Это главная черта для менеджера. Италия в финале, он подтвердил своё качество, показал свой талант. Мы любим Манчини. Италия не попала на последний чемпионат мира, а сейчас мы здесь. It’s coming Rome!»

«Мы его обожаем, – говорили наперебой итальянцы уже после матча. – Вы посмотрите, что он делает! Он творит историю! Мы его обожаем!». «Да-да, обожаем нашего Роберто», – бросили на прощание они и помчались вместе с толпой в метро.

Теперь «их Роберто» ждёт главный матч жизни.