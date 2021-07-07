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Евро-2020, Италия — Испания — 1:1, что думают итальянцы о словах Артёма Дзюбы про Роберто Манчини

«Простите, что в России у Манчини не получилось». Итальянцы уже обожают своего тренера
Полина Куимова
Евро-2020, Италия — Испания — 1:1
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Прямо сейчас бывший тренер «Зенита» переписывает историю.

Болельщики из Испании и Италии не могли приехать в Лондон на полуфинальный матч Евро-2020 – и тут даже не стоит в тысячный раз объяснять причину, которая уже стала лейтмотивом турнира. Шумную поддержку своим командам на «Уэмбли» обеспечили проживающие в Великобритании испанцы и итальянцы.

Аллея, ведущая от метро к стадиону, уже за три часа до матча была заполнена болельщиками, завёрнутыми во флаги своих стран. Чаще встречались итальянцы – это ощутимое численное преимущество потом чётко стало заметно и на трибунах, окрасившихся преимущественно в синие цвета.

Некоторые из тиффози подошли к походу на матч креативно: встречались гладиаторы, повара и СуперМарио.

Фото: «Чемпионат»

«It’s coming to ROME», – напевали итальянцы на свой лад известную песню английских фанатов, не спеша двигаясь в сторону входа на стадион. Но, несмотря на периодические выкрики и непрекращающийся гул дуделок, ощущение «большого дня» и праздника в, пожалуй, главном футбольном городе этого Евро не было. Оно ненадолго возникло, когда итальянцы сгруппировались недалеко от одного из входов и одну за другой начали затягивать песни. Спели даже Bella Ciao – гимн итальянских партизан во время второй мировой войны.

Фото: «Чемпионат»

Испанцы долго молчали, но наконец не выдержали, выкрикнув несколько ругательств в адрес соперников. Полицейские в этот момент явно напряглись и чуть поближе подтянулись к красно-синей толпе, но ничего не произошло – стороны даже и не собирались идти друг на друга с кулаками. Атмосфера была расслабленной и дружелюбной.

Трибуны, заполненные на 75%, болели темпераментно – но проявилось это только ко второму тайму. В первой половине матча стадион реагировал только на опасные или спорные моменты и подсвистывал сопернику, а во втором, видимо, разогрелся и не успокаивался до самого конца. Болельщиков хватило и на овертайм (вряд ли кто-то был против продолжения такого качественного футбола), и на серию пенальти (тут у них будто открылось второе дыхание – свистели так, что уши закладывало).

По атмосфере этот полуфинал не дотягивал до матчей в Копенгагене или Будапеште, но зато был хорош по-своему – уж точно футболом и развязкой.

Испания — бездушная. А Италия живая, и поэтому в финале Испания — бездушная. А Италия живая, и поэтому в финале

Беспроигрышная серия Манчини с Италией достигла 33 матчей – более продолжительная была только у Испании конца 2000-х и Бразилии середины 90-х (по 35 игр).

Когда-то Артём Дзюба имел неосторожность назвать Роберто «не тренером». Услышав об этой истории, итальянцы смеялись.

«Может, проблема не в Манчини, а в Дзюбе? Ха-ха! Подумай об этом! Чао» – бросил в ответ итальянец.

«Манчини не тренер, да. Он МЕНЕДЖЕР!» – по-своему интерпретировал слова другой фанат.

«О, я знаю Дзюбу! Он очень хорош, очень хорош, – обрадовался итальянец Ливио. – Манчини — крутой тренер. Может, не для клуба, но для сборной – однозначно. Он объединяет коллектив так, как не смог бы делать на ежедневной основе. Здесь же он видит команду раз в несколько месяцев – и в этом разница. На мой скромный взгляд».

«А я скажу, что футбол – это просто: ты выигрываешь – хороший тренер, проигрываешь – плохой. Мы рады, что у нас есть Манчини, простите, что в России у него не получилось!» – добавил к словам друга Джулио.

«Манчини не тренер, он игрок! – сказал итальянец Этторе. – Это самое важное! Он знает игру, читает её на поле. Это главная черта для менеджера. Италия в финале, он подтвердил своё качество, показал свой талант. Мы любим Манчини. Италия не попала на последний чемпионат мира, а сейчас мы здесь. It’s coming Rome!»

Испания вылетела, хотя сломала Италии игру. Это был матч, достойный финала Испания вылетела, хотя сломала Италии игру. Это был матч, достойный финала

«Мы его обожаем, – говорили наперебой итальянцы уже после матча. – Вы посмотрите, что он делает! Он творит историю! Мы его обожаем!». «Да-да, обожаем нашего Роберто», – бросили на прощание они и помчались вместе с толпой в метро.

Теперь «их Роберто» ждёт главный матч жизни.

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