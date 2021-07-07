Испания – самая стильная команда Евро-2020. Но она так и не стала самой мощной

Сборную Испании очень жаль: думаю, большинство читателей согласится, что вчера именно она была лучшей командой на поле, а её итоговый вылет жесток и несправедлив. Футбол, который показали испанцы, был системным, продуманным, в нём чувствовалась классная подготовка, уверенность в собственном доминировании во всех фазах – и на протяжении дистанции всего матча план почти реализовывался.

«Почти» — потому что голы, несмотря на явное игровое преимущество, к команде Луиса Энрике никак не приходили. И это в целом частая проблема Испании на Евро-2020: на уровне идей и агрессии она почти всегда смотрелась лучше, а на уровне конкретики в важные моменты проседала.

Испанцы превосходно выполнили две главные задачи на матч

Ключевое, что важно было сделать Луису Энрике перед игрой, это понять, как создать преимущество в двух стадиях: 1) в фазе прохождения чужого прессинга (изначально было понятно, что Италия не будет давать разыгрывать); 2) в фазе собственного прессинга. Испанцы – самая прессингующая команда на турнире, но Италия в прежних матчах показала, что умеет справляться с давлением за счёт игры Жоржиньо и Верратти в глубине и перегруза фланговых зон.

Обе задачи были решены превосходно: чужой прессинг стабильно проходился за счёт выхода Ольмо на позицию «ложной девятки» и узкого расположения опорников. Испанцы опускали много людей ближе к мячу, часто создавали четвёрку вокруг центральной оси – и получали численное преимущество. Элегантные быстрые отыгрыши Ольмо в одно касание стали дополнительным эффективным инструментом. Это смотрелось очень здорово.

Вторая задача также была решена – индивидуальным прессингом один в один вверху, ориентировкой Коке по Верратти и Педри – по Жоржиньо. Контраргументы Италия так и не нашла – сквозь прессинг соперника в первом тайме она вообще не проходила, передачи между линиями перехватывались, а забросы за спину здорово подчищал Симон за счёт высокой страховки.

Доказательств доминирования Испании в этом матче можно найти немало внутри статистических таблиц. Например, в метрике владения мячом. При примерно одинаковом количестве фаз владений (134 против 126) испанцы доводили мяч до чужой половины в 65% случаев, а итальянцы – в 31%, до чужой штрафной – 12% на 5%. Средняя продолжительность владения Испании – 21 секунда, Италии – 10.

Показатель интенсивности прессинга PPDA у Италии составил 13,1 в первом тайме и 22,5 – во втором и овертайме. Это очень скромные цифры, если принимать во внимание, что Италия не садилась назад, а пыталась прессинговать (во всяком случае – до перерыва и до первого гола). А испанцы, наоборот, на дистанции матча совершали одно оборонительное действие после чужих 5,2 передач – и это уже очень солидно.

Также у Италии впервые на Евро-2020 рухнул процент точности передач – до 78%, хотя ранее меньше 86% (игра с Австрией) команда Манчини не набирала. Суммарный процент длинных передач 12,86 – тоже абсолютный антирекорд.

Всё подтверждалось визуально: Италия не понимала, что ей делать на поле, и просто терпела, и ждала шансов для контратаки. Идеи Испании доминировали в ключевых фазах начала атаки (и, соответственно, начала обороны) на обеих сторонах поля.

Многие топ-тренеры (например, тот же Гвардиола) убеждены, что их главная задача при атаке – научить команду действовать на двух ближних к своим воротам третях поля. А финальная треть – это уже простор для творчества футболистов, их умение импровизировать, исполнять, решать эпизоды. Можно придумать какие-то базовые алгоритмы, но всё равно всё зависит от нюансов – и повлиять на них гораздо сложнее, чем на те же принципы выхода из-под прессинга.

Но важно понимать, что матчи всё-таки выигрываются не в первых фазах. Начальная стадия определяет характер матча, а конечная – счёт на табло.

На дистанции турнира Испания лидирует по многим метрикам

Временно уйду от анализа конкретного матча и приведу итоговые цифры испанцев на Евро-2020.

По суммарному весу созданных моментов испанцы лидируют с отрывом. По усреднённым показателям за 90 минут – тоже. У команды Энрике в среднем по 2,8 ожидаемых гола.

Понятно, что Испания лидирует по владению мячом – здесь попросту нет конкурентов.

По среднему количеству ударов за 90 минут Испания – вторая после Дании, зато по ударам с игры (open play) – абсолютный лидер.

По количеству касаний в чужой штрафной – твёрдое первое место.

По показателю PPDA Against – 3-е место (совсем рядом с Англией, а впереди – Германия, у которой тоже была качественная позиционная структура). То есть фазы владения мячом Испании тяжело прессингуются. И дело не только в матче против Швеции, где соперник садился. Мы видели, как мучилась Италия.

Наконец, по собственному прессингу Испания – тоже лучшая на турнире. Причём с солидным отрывом.

Испанцам не хватило качества в финальных стадиях – ни у своих ворот, ни у чужих

Цифры в предыдущей части не только выпячивают преимущества, но и подчёркивают проблемы, которые сопровождали Испанию как на протяжении турнира, так и в конкретном матче с Италией.

Всегда наблюдались хороший контроль и почти всегда – отличное прохождение чужого прессинга. Но что было в дальнейших фазах? Даже тот же трюк с Ольмо в роли «ложной девятки» — он был направлен именно на конструктивную стадию атаки, а не на финальную. А в финальной стадии зоны штрафной должны были заполнять уже другие футболисты – фланговые нападающие, вбегающие опорники, кто-либо ещё.

Но моментов с насыщениями или вбеганиями мы увидели не так уж и много: раза три пробовал диагональные рывки Оярсабаль справа, а во втором тайме очень опасно головой пробил Бускетс. Плюс сам гол состоялся после быстрой перепасовки – Мората отыгрался с Ольмо за счёт стенки и вбежал под удар. А в остальном остроты из такого доминирования приходило меньше, чем могло бы, если бы группа атаки лучше продумывала свои движения.

Ещё более важный аспект: реализация. Команда насоздавала на Евро-2020 на 16,79 xG, а забила 13. В четырёх матчах из шести (Швеция, Польша, Швейцария, Италия) она реализовывала меньше, чем создавала.

И, наконец, оборона в ситуациях, когда собственный прессинг не сработал: когда соперник разбил его или просто провёл быструю атаку, когда пришлось ситуативно сесть пониже. Здесь у Испании тоже всё было плохо для фаворита: она допускала 1,04 xGA за 90 минут, статистически ударов по её воротам наносилось мало (лучший показатель на Евро), зато они были «тяжёлыми» — 0,164 xG на удар, что третий показатель с конца. Яркие примеры – матчи с Хорватией и Швейцарией, когда команда умудрялась пропускать, едва соперник организовывал минимальное давление. И выигрышные матчи переводились в дополнительное время. Вот и против Италии к голу привела чуть ли не вторая контратака соперника за матч.

Резюме

Безусловно, Испания могла добиться на турнире гораздо лучшего результата – и по вчерашней игре она смотрелась достойной выхода в финал.

Это была одна из самых «тренерских» команд на турнире. Команда с самой активной и агрессивной обороной, с самой эффективной структурой продвижения мяча, с самым явным контролем матчей. И очень сложно согласиться с критикой в адрес Луиса Энрике – на мой взгляд, он как раз проделал классную работу.

Но уровень исполнения большинства игроков и реализация ими доминирования в матчах ощутимо отстали от командных идей. Поэтому самая стильная сборная турнира так и не превратилась в самую мощную. Очень жаль.



Использованы данные Wyscout.