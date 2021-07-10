Сила в болельщиках: 7 удивительных поступков фанатов в поддержку сборной России

К сожалению, сборная России закончила своё выступление на Евро-2020. Нашим болельщикам остаётся только следить за выступлением остальных команд, но вряд ли фанаты окажут им такую поддержку, какую в свою время демонстрировали нашей сборной. Были и громкие гуляния до утра по улицам городов, и даже сочинённая песня. О самых удивительных поступках, совершённых ради национальной команды, рассказываем в специальном проекте «Чемпионата» и Volkswagen.

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Бурные овации для сборной после чемпионата мира — 2018

На чемпионате мира — 2018 сборная России прыгнула выше головы, обыграв испанцев. Матч с Хорватией не удалось завершить в свою пользу: судьбу команды на турнире решили два нереализованных пенальти из пяти. Но по самоотдаче к парням не было никаких вопросов.

Фото: rfs.ru

После матча сборная вернулась в Москву и встретилась с фанатами на Воробьёвых горах на главной фан-зоне чемпионата мира — 2018. Игроки появились в майках с надписью «Играем за вас», первым выступал Станислав Черчесов. Позже высказался Фёдор Смолов, на которого обрушилась волна хейта после незабитого пенальти в матче с Хорватией. Тот игровой момент оказался очень обидным для нашей публики, но на личной встрече фанаты поддержали игрока аплодисментами, как и других футболистов сборной.

Встреча с болельщиками — далеко не футбольный матч, но это не помешало игрокам и тренерам собрать десятки тысяч влюблённых в сборную людей!

Болельщики с хот-догами и в кокошниках

Во время матча России и Испании в 1/8 финала чемпионата мира 2018-го в объектив камер попали три болельщика в кокошниках с хот-догами. Ими оказались дизайнер Инна Каленская, её муж — сотрудник издательской компании Дмитрий Гнатюк и их племянник — владелец бара Юрий Гнатюк. После этих кадров троица сразу же стала известна всей футбольной общественности, а организаторы турнира даже пригласили их на матч Россия — Хорватия.

Позже в посёлке Барвиха появилось граффити с изображением болельщиков в кокошниках. Они стали практически символами чемпионата мира в России.

Кстати, прямо сейчас вы можете примерить на себя роль тех легендарных героев и… кокошник! Вместе с Volkswagen мы сделали инстаграм-маску футбольного фаната, которая переносит нас на стадион и погружает в атмосферу боления за сборную — ведь ей и сейчас нужна наша поддержка. Выкладывайте фото или видео у себя в «сториз» с хэштегом #ЗАРЯЖАЕМФУТБОЛОМ и отмечайте аккаунт @VolkswagenRus — так шанс выиграть ценные призы увеличится. Найти маску можно по ссылке.

Письма с благодарностями сборной Хорватии от болельщиков из России

Все вспоминают легендарный чемпионат Европы — 2008, где сборная России сенсационно заняла третье место. Но многие забывают, кто помог команде попасть на тот Евро. Наш спаситель — Хорватия, которая неожиданно обыграла Англию на «Уэмбли». Помимо этого, сборная России должна была обыграть Андорру в гостях. На тот момент Хорватии уже не нужна была победа, ведь команда обеспечила себе попадание на турнир. Лидер нашей сборной Андрей Аршавин честно признавался, что шансов на выход нет.

Практически вся страна с нетерпением и боязнью ждала решающей игры, а владелец «Спартака» Леонид Федун даже пообещал подарить трём лучшим игрокам по дорогому автомобилю в случае победы Хорватии над Англией. Итог: Россия вымучила победу над Андоррой, а Хорватия обыграла Англию, подарив нашей команде путёвку на чемпионат Европы — 2008. Машины от Федуна хорваты не приняли, но других подарков в те дни было много. Сразу после матча болельщики из России писали письма в федерацию футбола Хорватии, кто-то даже отправился к посольству Хорватии в Москве, чтобы оставить там цветы и подарки.

Массовые гуляния после побед над Нидерландами и Испанией

2008-й и 2018-й — годы, которые никогда не сотрутся из памяти российского болельщика. На чемпионате Европы в 2008-м наша сборная сенсационно обыграла голландцев, выйдя в полуфинал турнира. А в 2018-м — испанцев, оказавшись в четвертьфинале чемпионата мира.

Фото: rfs.ru

Обе победы отмечались болельщиками очень бурно: гуляния до утра по главным улицам городов, громкая музыка, крики поддержки в адрес сборной и сказочная атмосфера турнира. Машины тогда разукрашивали в цвета триколора, а на улицах даже в поздний час легко можно было встретить совсем юных болельщиков, которые только начали увлекаться футболом. Никого не смущали шумные гуляния до утра, ведь страна искренне радовалась таким редким и знаменательным победам.

«Сплин» даже посвятил строчку в песне

Вдохновившись победами нашей сборной, люди не только выходят на улицы, но и сочиняют песни. Так, после победы России над французами — кстати, действующими на тот момент чемпионами мира! — группа «Сплин» включила в свою песню строчку с явной отсылкой к нападающим нашей сборной.

«Ну так и я, слава богу, не Рики, не Мартин, не выдвигался на «Оскар», французам не забивал», — отрывок той самой песни, посвящённой тому самому голу. В 1999-м, в рамках отборочного цикла Евро-2000, Александр Панов забил действующим чемпионам мира два мяча, победный же гол — на счету Валерия Карпина. Позже Панов признавался, что песня действительно описывала игру с французами, когда при счёте 1:2 у наших ребят тоже останавливалось сердце.

Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

«Нога святого Акинфея»

После феноменального спасения вратаря сборной России Игоря Акинфеева в серии послематчевых пенальти болельщики долго пели хвалебные оды в адрес команды, а особенно про «ногу бога» — именно так прозвали отражённый одиннадцатиметровый наши фанаты. А ставропольский фермер позже установил у себя на поле соломенный памятник вратарю. Он представляет собой ногу в бутсе, на которой находится мяч. Вся композиция возвышается над тюком соломы.

Детей стали называть именем Гуса Хиддинка

К бронзовым медалям чемпионата Европы — 2008 нашу сборную привёл Гус Хиддинк. Тренер действительно получал удовольствие от работы с командой, собрав сильнейший коллектив и влюбив в себя всех болельщиков. Но если большинство просто выражало Гусу свою признательность в словах и письмах, то некоторые пошли дальше: новорождённых детей стали называть именем Гус. Конечно, в честь главного тренера национальной футбольной сборной! Так, сразу после третьего места на Евро в Новосибирской области появился Гус Евгеньевич, а в Свердловской — Гус Вячеславович.

Верим, что и в будущем у нас будет много поводов для таких удивительных поступков.