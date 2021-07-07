Сёмин — Манчини — 6:1! Может, действительно Палыча в сборную России?

Роберто Манчини — один из героев Евро-2020. Под руководством бывшего главного тренера «Зенита» сборная Италии дошла уже до финала, где 11 июля сыграет на лондонском стадионе «Уэмбли» с победителем пары Англия — Дания. В последний месяц вся Европа восхищается игрой и результатами «Скуадра адзурра», которая установила национальный рекорд (33 матча без поражений) и близка к мировому (35 матчей у Испании и Бразилии).

На этом фоне диссонансом прозвучало высказывание бывшего президента «Локомотива» Ильи Геркуса, напомнившего о том, что в России есть специалист, бивший Манчини в РПЛ. Геркус написал в «Твиттере»:

«Роберто Манчини, говорите? Да Юрий Палыч Сёмин обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон с общим счётом 4:0! Так-то вот!»

Геркус имеет в виду сезон-2017/2018. Тогда Сёмин стал чемпионом России с «Локомотивом» (до сих пор это последняя команда, которая брала золото РПЛ до «Зенита»), а Манчини провалился в Санкт-Петербурге, финишировав лишь на пятом месте. В том чемпионате российский специалист дважды переиграл итальянского. В октябре 2017-го железнодорожники одержали в 15-м туре очень важную с психологической и турнирной точек зрения победу на «Газпром Арене» с крупным счётом 3:0, ведь перед матчем команды делили первое место, набрав одинаковое количество очков. А в мае 2018-го «Локомотив» завоевал титул как раз во встрече с «Зенитом» в 29-м туре в Москве. Гол Эдера принёс минимальную победу — 1:0.

Над высказыванием Геркуса можно было бы посмеяться как над уместной шуткой, если бы история противостояний Сёмина с Манчини ограничивалась всего двумя матчами. Но эта история длиннее: российский специалист бил итальянского и раньше. Команды Сёмина и Манчини встречались ещё в сезоне-2010/2011 в плей-офф Лиги Европы. Наш тренер возглавлял киевское «Динамо», а Роберто — «Манчестер Сити».

Украинцы встретились с англичанами в 1/8 финала. Казалось, «Динамо» жутко не повезло со жребием, так как разбогатевший и собравший мощный состав «Ман Сити» считался едва ли не главным фаворитом Лиги Европы. Тем не менее в Киеве хозяева сенсационно выиграли — 2:0. Счёт на 25-й минуте открыл нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко с передачи сегодняшнего капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко. А на 77-й минуте Олег Гусев забил второй мяч.

«Как правило, такие глупые мячи мы не пропускаем. А сегодня были именно такие. Команда показала плохую игру. Будем тренироваться и надеяться, что в Манчестере наши нападающие сыграют лучше», — свалил неудачу на игроков Манчини.

Но нападающие и подвели итальянского тренера в ответной игре. Точнее, один из них — «плохиш» Марио Балотелли, заработавший удаление уже на 36-й минуте. В результате «Ман Сити» смог победить только 1:0, и «Динамо» вышло в четвертьфинал. Манчини оставалось только махать кулаками после проигранной драки — итальянец заявил, что в равных составах его команда прошла бы дальше.

Вспоминая дуэли Сёмина с Манчини, поневоле задумываешься о том, что Юрий Палыч, возможно, действительно лучший кандидат на пост главного тренера сборной России. Три победы в четырёх встречах с разницей мячей 6:1 — это круто! Сёмин, кстати, единственный тренер в истории нашей национальной команды, который не проиграл ни одного матча. Возглавляя сборную с апреля по ноябрь 2005-го, он провёл семь матчей и одержал три победы при четырёх ничьих. Не уступил ни Германии (2:2), ни Португалии (0:0). Тогда, в отборе ЧМ-2006, роковой стала ничья в Словакии (0:0). Если бы Сёмин выиграл и повёз нашу национальную команду на чемпионат мира, Гус Хиддинк до России, скорее всего, не доехал бы.