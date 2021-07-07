Но нашлись и те, кто поддержал скандинавов.

«Встаньте на колено или ничего не говорите». В Англии недовольны жестом сборной Дании

Акцию Black Lives Matter продолжают поддерживать во многих странах мира. Не остаются в стороне и футболисты. Правда, на Евро-2020 преклоняли колено только шесть сборных — Турции, Уэльса, Швейцарии, Бельгии, Англии и Шотландии. В полуфинальном матче с Данией англичане вновь поддержали акцию, а вот их соперники, наоборот, воздержались.

Перед началом турнира УЕФА призвал уважать акцию с преклонением колена на матчах Евро-2020, но никого не принуждал к этому.

«УЕФА придерживается нулевой терпимости к расизму, и любой игрок, который призывает к равенству между людьми, преклонив колено, будет иметь право сделать это», — заявил представитель организации.

Ранее футболисты сборной Дании не поддержали акцию Black Lives Matter в матче 1/8 финала с Уэльсом — 0:4. На этот раз они вновь проигнорировали её, так и не преклонив колено перед началом матча. Датчане заменили привычный жест аплодисментами.

Реакция болельщиков

Некоторым пользователям не понравилось, что сборная Дании проигнорировала акцию против расизма.

«Дания не встала на колени?»

«Дания не преклонила колени перед BLM? Они проиграют!»

«Подождите. Что? Игроки Дании не встали на колено».

«Дания не встала на колено. Это путь к катастрофе».

«Дания не встала на колени? Но камера показала, как двое их футболистов, играющих в АПЛ, аплодируют? Не понимаю. Либо сделайте то же самое, либо ничего не говорите».

«Я до сих пор не понимаю, почему все команды не встают на колени, чтобы выступить против расизма и дискриминации? Почему Дания просто аплодировала, но не присоединилась к английской команде?»

«Не аплодируй, Дания, встань на колено».

«Извини, Дания. Ты не встала на колено, буду болеть за Англию против своей воли».

«Дания не встала на колено. Надеюсь, они проиграют».

Впрочем, были болельщики, которые критиковали сборную Англии.

«Дания демонстрирует поддержку равноправия, но не встаёт на колени BLM. Когда Англия научится использовать другой способ показать поддержку?»

«Я вижу, что только глупая английская команда преклоняет колено. Им нужно самообразовываться. Молодец, Дания».

«Моё уважение Дании».

«Вперёд, Дания. Победите этих поддерживающих акцию BLM».