Англия победила по делу. Но радоваться за неё не хочется

Гарет Саутгейт сделал одну замену после победы над Украиной в четвертьфинале. Вместо Санчо на правом фланге атаки появился Сака. Можно было ожидать отзеркаливания схемы датчан (так было в 1/8 с Германией), но в остальном Англия играла как обычно: 4-2-3-1, два опорника с хорошим пасом, четыре человека в группе атаки и помогающий им с левого фланга теневой плеймейкер Шоу.

Каспер Юльманн не сделал ни одной замены по сравнению с матчем с Чехией. В случае с Данией стартовый состав не является гарантией определённого стиля, так как главное достоинство этой команды — в любом сочетании — вариативность стиля. Её слабость в индивидуальном мастерстве (по сравнению с той же Англией, например), но именно как команда Дания лишена явных слабостей: умеет на поле всё и здорово реагирует на тренерские перестановки по ходу матчей.

Ключевой вопрос перед матчем: как смело Дания станет прессинговать? Датчане не стали отказываться от высоких позиций игроков, но выбрали мишенями не центральных защитников, а фулбеков и опорников. Поэтому за стартовые полчаса Стоунз и Магуайр на двоих сделали 56 пасов — больше трети от общего количества в команде. Но в то же время группа атаки англичан была совершенно выключена из игры. Стерлинг, Кейн и Сака вступали в игру реже, чем Брейтуэйт, Дольберг и Дамсгор. Также в этот отрезок вошёл обрез Пикфорда, который отдал неточный пас низом в центр.

В обеих командах был игрок, который стягивается из атаки, чтобы создавать большинство в полузащите и разбивать прессинг. У датчан это Дамсгор, который совершенно не привязывался к своей позиции на левом фланге и играл в глубине по всей ширине поля. Например, пас под удар на Брейтуэйта он отдал из правого полуфланга. А после того несколько раз разгонял контратаки через центр.

У англичан таким игроком был Кейн. Главный герой первого тайма, хотя его фамилии и нет в статистике. Сначала он создал голевой момент на шестой минуте, сместившись на правую бровку и вырезав оттуда сложный пас мимо всех защитников на Стерлинга — тот не успел буквально на метр. Тот же Кейн разогнал голевую атаку: получил мяч в центре поля и разрезал всю оборону вертикальным пасом на Саку. Это предголевой пас и по сути главный во всей атаке — он взорвал ситуацию и сделал атаку потенциально голевой. А за минуту до гола он же снова подал с правого фланга на Стерлинга, когда тот с пары метров попал в Шмейхеля, упустив лучший момент за тайм.

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Гол, который вывел Данию вперёд, был забит сумасшедшим дальним ударом со штрафного (Дамсгор!), но случился в тот момент, когда ни одна из команд не имела контроля над игрой. После этого удара характер игры изменился.

При счёте 0:0 владение было 55% на 45% в пользу Англии, а прессинг датчан удерживал хозяев от опасных зон. После гола Дамсгора Англия владела мячом уже 70% времени, а Дания защищалась за линией мяча и постепенно опускалась в низкий блок.

Это был расклад «владение против контратак». И, хотя Англия создала два явных момента (один из которых закончился голом), нельзя сказать, что у Дании совсем не было контригры. Напротив, было несколько хороших выходов из обороны, один из которых закончился контратакой четыре в три. Потенциально голевой момент, но всё испортили небрежные передачи. Брейэтуэйт отправил Хёйбьерга дальше на фланг, чем было нужно, а тот плохо исполнил подачу.

Второй тайм начался с удара локтем Магуайра по затылку Кьера, который вызвал паузу на пару минут. Потом Дольберг неплохо проверил Пикфорда, но попал в офсайд. В общем, игра немного потеряла темп и цельность. Команды обменялись длительными отрезками владения, так что Англия даже поймала датчан на контратаке. Мэле сфолил на Кейне на бровке, а Маунт сделал классную подачу, после которой Магуайр бил под штангу с 10 метров. Отличный сейв Шмейхеля.

Дания снова не парковалась перед штрафной, а прессинговала и периодически даже зажимала хозяев на их половине поля. Смелая игра, но не повторение начала первого тайма: тогда обе команды лучше сдерживали друг друга в центре поля, а в начале второго тайма игра шла вообще без центра.

Игра на встречных курсах вряд ли была Дании на пользу: она нивелировала их преимущество в командном взаимодействии и подчёркивала преимущество англичан в классе. Кроме удара Магуайра у ворот Шмейхеля на этом отрезке был опасный прострел, который после рикошета чуть не залетел в ворота, и заброс на Маунта из глубины. К середине тайма счёт ударов был 4:1 в пользу Англии. Явный контраст с первым таймом (5:4).

Юльманн отреагировал и сделал тройную замену на 67-й минуте: вместо Ларссона, Дамсгора и Дольберга вышли Васс, Поульсен и Нергор. Две замены по позиции, а опорник вместо игрока атаки – это явный переход к игре на удержание и контратаки. Дания перестроилась на 3-5-2, расстановку, с которой она заканчивала матч с Чехией.

Саутгейт тоже провёл замену, и вполне ожидаемую: вместо Саки появился Грилиш. Лидер команды по созданным шансам в пересчёте на 90 минут. С его выходом Стерлинг перешёл на правый фланг, а сам Грилиш стал появляться в любой точке в левой половине поля. И собирать фолы.

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После всех замен футбол не то чтобы закончился, но игра стала намного медленнее. Англия отказалась от прессинга и даже отдала мяч. Возможно, провоцируя датчан на более смелую игру. Но те не поддались на провокации. В итоге, с 70-й до 90-й минуты Дания владела мячом 68% времени, но не нанесла ни одного удара. В это время Юльманну пришлось сделать ещё две замены: Кристенсен и Дилейни не смогли продолжать игру. Вместо них вышли Андерсен и Йенсен, схема не изменилась.

Дания играла 90 минут, но потом как будто выключилась. Кроме заменённых игроков замена явно требовалась Мэле, который не смог сделать рывок за Стерлингом. Сказалась нехватка состава: тот же Андерсен, вышедший вместо Кристенсена, прошлый сезон был основным защитником вылетевшего «Фулхэма». Например, от «Астон Виллы» с Грилишем «Фулхэм» в двух матчах пропустил шесть голов. Логично, что кадрово ослабленная и прижавшаяся к воротам Дания выглядела максимально неубедительно. В добавленное время Англия нанесла два удара.

Удивляет, что Саутгейт больше не делал замен. У него на скамейке оставались, например, Фоден и Санчо, а Дания начала прижиматься уже не по собственному выбору, а просто, чтобы меньше бегать. Тот же Фоден был бы категорически полезен, и не только как свежий креативный игрок, но и потому что весь сезон в «Сити» занимался взламыванием автобусов.

Фоден всё-таки появился, вместо Маунта, но вышел уже на овертаймы. Вместе с ним появился Хендерсон, который заменил Райса. То есть все три замены Саутгейта должны были усилить контроль в центре и продвижение мяча в полуфлангах. Фоден и Грилиш сразу стали создавать моменты за счёт комбинирования друг с другом (включая игру пяткой).

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Англия разрывала. В первом овертайме успехом для датчан был любой момент, когда даже не они владели мячом, а англичане владели мячом в районе центрального круга. Даже если хозяева не создавали опасных моментов, само давление было опасным: оно рождало стандарты и угловые, а Дания за весь матч так и не начала справляться с Магуайром на втором этаже. Он трижды бил головой после стандартов.

Англия была лучше, доминировала и создавала моменты. Конечно, команда наиграла на победу. Но это не отменяет того факта, что Стерлинг начал падать ещё до того, как Мэле оказался поблизости. Спорный пенальти. В Англии такие называют «мягкими», а этот был мягким, как детское питание.

Это гол очевидно убивал игру. Последний удар датчан был нанесён на 58-й минуте. Теперь, когда им нужно было отыгрываться, у хозяев открывались возможности для контратак. И в этот момент Саутгейт сделал, возможно, самую стыдную замену в истории чемпионатов Европы. Он убрал здорового и вышедшего на поле полчаса назад Грилиша и выпустил вместо него защитника Триппьера.

Почему именно Грилиша? Если уж понадобилось делать оборонительную замену против команды, которая последние полчаса мучается на поле, можно было убрать Стерлинга или Кейна, отыгравших почти два часа. Но не игрока, который только вышел. Стыдная замена.

Англия по делу прошла в финал, если говорить о качестве игры. А вот обо всём остальном лучше не говорить.