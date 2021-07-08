«У арбитра мусорный бак вместо сердца». Датские СМИ и фанаты в бешенстве от судейства

В среду сборная Англии переиграла Данию и впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы. К сожалению, полуфинальный матч обернулся скандалом — основное время завершилось вничью, а на исходе первого дополнительного тайма главный арбитр матча Маккелли указал на точку после неоднозначного эпизода. Кейн одиннадцатиметровый не реализовал, зато был точен на добивании. Англия победила, а датчане, влюбляющие в себя болельщиков, покинули турнир за шаг до финала.

Рассказываем, как в Дании отреагировали на обидное поражение от Англии в полуфинале Евро-2020.



На главном датском спортивном портале Sport.tv2.dk вышел материал с заголовком: «Датское приключение закончилось великой драмой».



«Сказка подошла к концу. У древнегреческого поэта Гомера всё сильное, прекрасное и героическое было обречено на печальный конец — так произошло и с нами. Не спешите расстраиваться, наоборот, порадуйтесь за наших футболистов. Дания приложила героическое усилие как в полуфинальной игре на «Уэмбли», так и во время всего турнира. Футболисты, мы видели, как вы боролись. Мы прошли через многое, но самое главное — наша игра не оставила равнодушными миллионы болельщиков по всему мира. Давайте же закроем эту страницу и начнём писать новую историю».

Издание Dr.dk восхищается выдержкой Шмейхеля.



«Даже 55 тысяч ревущих британцев не смогли убрать улыбку с лица Каспера Шмейхеля, когда он утешал Йоакима Мехле и вместе со товарищами по команде прощался с мечтой о выходе в финал Евро-2020. Датская сборная под руководством Каспера Юльманна заставила поверить в чудо. Финал был близок, но порой дикая несправедливость решает исход матча».

Автор Danskespil возмущён поведением английских болельщиков.



«Датским футболистам неоднократно светили в лицо лазерной указкой во время матча. Самый вопиющий случай произошел во время исполнения одиннадцатиметрового удара. Хулиганы стали светить зелёным, как форма Шмейхеля, лазером в глаза Каспера, тем самым сбивая вратаря в решающий момент. Всё это было отчётливо видно по ТВ-картинке. Хулиганы должны быть найдены и лишены возможности посещать футбольные матчи. Поверить не могу, что такое происходит в современном футболе».



Не обошлось без эмоционального разбора. В блоге Bold.dk раскритиковали Стерлинга за «нырок в штрафной».



«Пенальти — это смешно. Да, был незначительный контакт, но это это не тянет на пенальти в важнейший момент игры. Арбитр встречи Данни Маккели был в идеальной позиции — он сразу же указал на точку. Не понимаю, как такое возможно. Стерлинг сделал всё, чтобы найти контакт. Кем надо быть, чтобы решиться свистнуть неоднозначный фол в конце первого дополнительного времени? Ничего не остаётся, как процитировать великого Буффона: «У судьи мусорный бак вместо сердца». В то же время, незадолго до назначенного пенальти, судья не остановил игру, так как на поле было два мяча. Как трактовать решения арбитра?»

В комментариях ожидаемо жарко.



Dan Mark: «Из Стерлинга получился бы отличный пловец или актёр».



Christensen: «Судья обокрал Данию. Такое ощущение, будто Маккели весь матч искал эпизод, когда будет удобно «похоронить» нашу команду. Худший судья».



Robert Sindermann: «Футбол превратился в цирк. Больше нет желания следить за этим видом спорта».



Mielke: «Кому выгодно проводить финал Италия — Дания? Им нужна вывеска, поэтому англичан тащили за уши. Футбол — это давно про бизнес».



Laursen: «Стерлинг, тебе должно быть стыдно. Твою актёрскую игру видел весь мир, как после судьям верить тебе?»