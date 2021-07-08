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Чемпионат Европы – 2021, Англия – Дания — 2:1, почему судья назначил пенальти – разбор эпизода

Почему судья назначил пенальти в пользу Англии? Эксперт разобрал самый спорный эпизод Евро
Максим Пахомов
Эксперт разобрал самый спорный эпизод Евро-2020
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Это нормально, что перед падением Стерлинга на поле было два мяча? Отвечает арбитр Игорь Федотов.

Второй полуфинал чемпионата Европы — 2020 закончился громким скандалом – главный арбитр матча Данни Маккели своим решением принёс победу сборной Англии. На 103-й минуте он назначил спорный пенальти в ворота сборной Дании: нападающий англичан Рахим Стерлинг упал после борьбы за мяч с Йоакимом Мехле и Матиасом Йенсеном. Маккели сразу зафиксировал фол, а позже VAR это решение подтвердил.

Эпизод, конечно, сразу вызвал вопросы – был ли контакт между защитником и нападающим? Достаточно ли такого контакта для падения и пенальти? Почему VAR не отменил решение Маккели, да и вообще почему атаку англичан не остановили из-за двух мячей на поле? Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, специально для «Чемпионата» разобрал самый спорный эпизод матча, а судя по бурной реакции на него футбольного мира, и всего Евро.

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– Маккели искал повод повод помочь Англии и нашёл его, – объясняет Федотов. – Может, в перерыве он посмотрел повтор назначения штрафного, с которого забила Дания, и решил выравнивать. Но, скорее всего, просто хотел затащить Англию. Не просто так в УЕФА на этот матч назначили именно Маккели – до матча я говорил, что это странный выбор, что он ошибался на этом турнире. Теперь такой ход УЕФА мне понятен.

За какое именно действие судья назначил пенальти в пользу Англии?

– Одиннадцатиметровый, скорее всего, он назначил за первый контакт Стерлинга и Мехле, – отвечает Федотов. – Проблема в том, что Стерлинг начал падать за секунду до контакта с Мехле. Да, Стерлинг искал контакт и, когда почувствовал его – тут же свалился. А судья только этого и ждал! Второй же контакт с Йенсеном здесь вообще ни при чём, да и касание с Мехле – эфемерное. Если бы Стерлинг не устоял после первого контакта с Мехле, то ещё можно было бы подумать о фоле, но он упал после второго, он ждал момент, чтобы свалиться. А второй контакт был ещё менее значительным, чем первый. Значит, он симулировал. На 103-й минуте полуфинала Евро, да ещё и при ничейном счёте, такие пенальти – преступление против игроков и болельщиков.

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Как такое решение мог объяснять арбитр и почему VAR не отменил его решение?

– Если пытаться объяснить ситуацию со стороны Маккели и VAR, то он, скорее всего, сказал им, что Стерлинг бежал к мячу, а дальше подбили ногу, проговорил, что видел контакт, – объясняет арбитр. – Если бы были только эти объяснения, то это фол. Но там же сидят футбольные люди! Да, для них действия Маккели – неочевидная ошибка, для них очевидны теперь только ошибки, которые увидят даже инопланетяне из космоса. Здесь же для них нет явной и очевидной ошибки, так как они не могут спорить с тем, что контакт был. А влиять на эпизоды, когда ошибка неочевидная, им просто запретили – VAR сейчас работает просто по-идиотски. По протоколу VAR это пенальти, но по-футбольному – нет. Но там теперь решают роботы, которые не в состоянии думать: надо было для успокоения игроков и болельщиков позвать Маккели посмотреть эпизод. Если бы он отменил решение – никто бы ничего ему не сказал. Но VAR сегодня может объяснить любое решение в пользу судьи. Это смертельное оружие против футбола.

Во время атаки, прямо перед назначением пенальти, на поле было два мяча. Судья не должен был остановить игру?

– Что касается второго мяча на поле в атаке, когда назначили пенальти на Стерлинге, то эти разговоры особого внимания не стоят, – говорит Федотов. – Здесь Маккели не остановил игру и сделал всё правильно – второй мяч никак не мешал игрокам, не отвлекал их. По правилам нужно было продолжать.

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Карасёв бы не назначил такой пенальти, или Англию всё равно бы тащили в финал?

– Конечно, Карасёв, зная его опыт и помня, как он поступил в игре Нидерландов и Чехии, такой пенальти бы не назначил, – считает судья, – только если бы его очень попросили сверху. Брих – тем более, он бы вообще мимо этого эпизода прошёл. Но Карасёв и Брих поэтому Англию в полуфинале и не судили. А Маккели устроить цирк и забить последний гвоздь в крышку гроба Дании было несложно: захотел увидеть нарушение и увидел.

А теперь весь мир будет болеть за Италию в финале, в ворота которой тоже ввалят глупый 11-метровый: Куйперсу терять нечего, он заканчивает. Очень жаль, что хороший в целом для арбитров турнир умудрились загадить одним эпизодом.

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