«Стерлинг – герой Евро». Что думают сами англичане по поводу скандального пенальти?

Полуфинальный матч на «Уэмбли» однозначно запомнится болельщикам – всё-таки сборная Англии вышла в домашний финал Евро, да ещё и спустя столько бесфинальных и бестрофейных лет. Но любую красивую историю можно испортить. И этот вечер запомнят по сомнительному падению Рахима Стерлинга и не менее сомнительному решению судьи назначить пенальти.

Английские СМИ, правда, не считают, что рефери поступил неправильно – об этом написал, кажется, только Жозе Моуринью.

The Guardian: «Сопротивление Дании было стойким. Но в дополнительное время это, наконец, произошло – у Англии появился шанс выиграть второй полуфинал из шести, в которых она играла, и выйти в первый финал после чемпионата мира 1966 года.

Это решил Стерлинг, который замучил Данию своей скоростью с самого начала матча. Он ворвался в штрафную и упал после контакта с Мехле. Мягко говоря, контакт казался минимальным, но голландский рефери Данни Маккели счёл его достаточным, чтобы назначить пенальти, и VAR согласился. Чтобы повысить градус ситуации, можно заметить, что во время атаки на поле был второй мяч, хотя, похоже, это не повлияло на игру».

Telegraph: «Что бы ни случилось в финале, в среду вечером на «Уэмбли» уже определился один победитель. Рахим Стерлинг был не только звездой сборной Англии на этом турнире, он ещё и стал игроком этого Евро.

Несмотря на все отличные выступления команды, Стерлинг, мальчик из Брента, сделал намного больше, чем кто-либо другой, чтобы вывести Англию в первый финал крупного турнира с 1966 года. Стерлинг на этом Евро был лучшим – либо своими голами, либо своими передачами, либо, как в случае с Данией, заработанным пенальти.

В Дании могут бушевать споры о том, следовало ли ставить 11-метровый удар за этот фол, но он всю ночь устрашал соперника – и так было на протяжении всего турнира. Стерлинг был неудержим в полуфинале. Датские защитники просто не могли с ним справиться, и он бы забил свой гол.

Перед турниром люди ждали, что Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду или Ромелу Лукаку будут лучшими, но доминировал всегда Стерлинг. Его вклад на пути к финалу уже обеспечил ему всеобщее признание».

Mirror: «Что бы ни случилось потом, никто никогда не забудет этот чудесный, славный и захватывающий вечер на Уэмбли. Это был вечер, который заставляет всю нацию мечтать.

Это было мучительно, напряжённо, но в конечном итоге победоносно.

Это было так громко, так воодушевляюще и так знаменательно, что игроки Гарета Саутгейта поверили, что всё возможно. Победитель дополнительного времени Гарри Кейн после спорного пенальти создал культовый момент в истории сборной Англии.

После 55 долгих, болезненных и мучительных лет с момента последнего и единственного трофея Англии сборная всего в 90 минутах от пожизненной славы».

BBC: «Момент, которого нация так долго ждала, наступил, когда на гигантских экранах «Уэмбли» на 103-й минуте показали Гарри Кейна, стоящего у мяча. Он собирался пробить пенальти, который поставили в ворота сборной Дании после того, как Йоаким Мехле сфолил на Рахиме Стерлинге.

Дания была недовольна решением.

И, учитывая долгую и извилистую историю Англии, это было непросто. Обычно хладнокровный Кейн пробил ужасно – Шмейхель взял этот удар. Но мяч отскочил ему прямо в ноги, и Гарри всё же забил.

Кейн сейчас сравнялся с многолетним рекордом Гари Линекера — 10 голов за сборную Англии на крупных турнирах.

«Уэмбли» сошел с ума от оглушительного шума и сумасшедших празднований, и после всех лет страданий у Англии есть прекрасная возможность наконец претендовать на главную корону».

Игроком матча ВВС выбрал Каспера Шмейхеля, а вот из всей сборной Англии наивысшую оценку получил Стерлинг.

И немного интересной статистики от издания.

Это седьмая игра на Евро-2020, которая перешла в дополнительное время. Больше было только на ЧМ-1990 и ЧМ-2014 – восемь.

Джордан Пикфорд установил новый рекорд по количеству «сухих» минут – 725. Он обогнал Гордона Бэнкса (720 минут, 1966 год).

Джек Грилиш стал третьим игроком сборной Англии, которого заменили обратно в матче крупного турнира. Раньше такое было с Джейми Реднаппом (с Шотландией на Евро-1996) и Аароном Ленноном (с Португалией на чемпионате мира 2006 года).

Колонка Жозе Моуринью для The Sun: «Если Англия не обыграет Италию на «Уэмбли» в воскресенье, это будет вдвойне обидно: чемпионство сейчас так близко – всего лишь один матч. Игроки сборной Англии были фантастическими и показали, что могут справиться с трудным матчем, с давлением проигрыша 0:1. Англия заслужила победу, и я очень счастлив, но поймите меня правильно.

Как футболист я разочарован тем, что на Рахиме Стерлинге был назначен пенальти. Может быть, болельщикам Англии не понравится моё мнение, но это никогда не пенальти… никогда.

Победила лучшая команда. Англия лучше Дании.

Но на таком уровне, в полуфинале Евро, я не понимаю решения рефери.

И тем более не понимаю, почему VAR не позвал судью к экрану и не отменил его решение.

Это никогда не был пенальти. Я сказал бы тренеру сборной Дании: «Поздравляю с тем, что вы сделали. Я бы предпочёл выиграть другим способом».

В эту ночь рефери плохо спал».