В дополнительное время у Дании пропал игрок. И этого почти никто не заметил!

Сборная Дании со 105-й минуты играла в меньшинстве, и, кажется, комментаторы этого не заметили.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

На второй дополнительный тайм не вышел Матиас Йенсен: перед самым перерывом футболист получил травму – ровно на 105-й минуте ему ударили по ноге, и он, попрыгав от боли, ушёл с поля. Обратно полузащитник не вернулся, на его замену тоже никого не выпустили: Каспер Юльманд уже совершил все разрешённые пять замен в основное время, а дополнительную, шестую, произвёл за несколько секунд до того, как травмировался Йенсен – на 105-й минуте на поле вышел Йонас Винд.



Похоже, эта потеря окончательно сломала датчан: за весь второй тайм у них было всего несколько подходов к чужой штрафной и попыток что-то создать, но глобально переломить ход игры они, видимо, уже чисто физически были не в состоянии.

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