Англичане танцевали на автобусе и висели на фонарях. Как Лондон отметил выход в финал Евро

Сразу после финального свистка судьи Маккели на улицу недалеко от Трафальгарской площади (там расположена фан-зона) и цирка Пикадилли начали с криками стягиваться болельщики. «А-а-англи-я-я-я!» — неслось из разных углов наперебой с Football’s coming home.

Буквально за десять минут улица плотно забилась людьми с национальными флагами и в футболках сборной. Англичане тут же оккупировали двухэтажный автобус (забрались на крышу через окна), поэтому движение моментально было перекрыто — шумная пробка растянулась метров на 500. Водители, не переставая, сигналили — то ли из солидарности с отмечающими, то ли от злости, что они намертво застряли.

Кто не смог попасть на автобус, полез на фонари.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

И на телефонные будки.

Фото: «Чемпионат»

На забор тоже залезли — и пели с него Don’t take me home. Но эта песня была не так популярна на этой вечеринке, как Football is coming home — её исполнили примерно с десяток раз. Кажется, эта песня англичанам никогда не надоест.

Болельщики танцевали, пели, обнимались и чуть-чуть (по-хорошему) сходили с ума. Полиция, которая явно не торопилась принять участие в этом празднике, стянулась к фанам минут через 20 после начала веселья, но вмешиваться не стала — лишь наблюдала со стороны.

А вот прыгающих на автобусе полицейские разогнали — народ покидал крышу под одобрительные крики толпы. Англичане скатывались с крыши, а внизу их ловили — приземляться на ноги с такой высоты всё же опасно.

Полиция в итоге оцепила территорию, где происходило основное веселье. Вначале там было так:

Потом стало так:

Фото: «Чемпионат»

Праздник на этом не закончился — группа болельщиков пронесла по улице файеры и, остановившись недалеко от шеренги из полицейских, начала бесноваться, не забывая позировать набежавшим фотографам и телевизионщикам.

Вечеринка в итоге медленно сошла на нет — народ начал разбредаться по соседним улицам, продолжая напевать Football’s coming home. Эта песня настолько стала неотъемлемой частью жизни Англии прямо сейчас, что хотя бы раз в день вы её точно где-нибудь да услышите. О чём говорить, если по дороге к отелю мимо меня промчалась машина, из которой донеслось: «Мисс! Football’s coming ho-o-o-me!»



Если Англия победит в воскресенье, Лондон просто утонет в этой песне.